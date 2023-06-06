WWDC 2023丨Apple發表Vision Pro眼罩 自帶M2+R1運算 內建4K顯示與空間音訊 連帶新MacBook一文睇清

Apple WWDC 2023大會已於今日凌晨順利舉行，亦是全球退疫後Apple首場大型產品發布會，不少國家傳媒均應邀前往Apple Park出席盛事。照慣例WWDC大會專門發表新iOS、新處理器及電腦產品，今年也不例外，教主Tim Cook為大家帶來運算效能更強的M2 Ultra單晶片及全新15吋MacBook Air、Mac Studio等產品。然而寶物尋歸底，重頭戲當然是官方事先張揚的頭戴裝置「Apple Vision Pro」！到底品牌標榜首款「空間運算裝置」的Vision Pro有幾巴閉？連同今屆WWDC 2023焦點資訊，本篇幫大家盤點總結一文睇清。

Apple Vision Pro丨能獨立操作 內置VisionOS的空間運算頭戴裝置

消費類虛擬實境眼罩已面世多時，但為何Apple要到本屆WWDC 2023才炮製出來？正如教主Tim Cook所言，「Mac將我們帶入個人運算時代，iPhone將我們帶入流動運算時代，Apple Vision Pro就將帶我們進入空間運算時代。」反映Apple Vision Pro並非如坊間「人有我有」的頭戴裝置，而是毋須外接任何機台，本身已具備自家運算的處理器和空間作業系統，能夠獨立操作的一款眼罩。因此官方才以「空間運算裝置」來稱呼，而非其他品牌的「VR/AR/MR眼罩」。

Apple Vision Pro採用模組化設計，以單片3D原型與層壓玻璃打磨形而成的光學表面、訂製級貼合輪廓的微彎鋁合金邊框、遮光眼罩採用柔軟織物，。鬆緊帶確保音訊保持靠近使用者的耳朵，採用 3D 織法的多尺寸頭帶不僅舒適、透氣並具有彈性1。使用者可以簡單固定頭帶或輕鬆更換其他款色和尺碼。.