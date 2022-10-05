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科技
2022-10-05 18:00:00

Xiaomi 12T Pro超越旗艦級攝力 全港首部2億像素手機連同超級影像系統ProFocus識自動追焦

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Xiaomi 12T Pro超越旗艦級攝力 全港首部2億像素手機連同超級影像系統ProFocus識自動追焦

Xiaomi 12T Pro超越旗艦級攝力 全港首部2億像素手機連同超級影像系統ProFocus識自動追焦

稱得上做旗艦手機，除咗性能超班，配備最新硬件外，豐富嘅攝影功能也係玩家所追求的。雖然不少品牌會從韌體入手，如增加濾鏡模式及AI智能拍攝等，但終歸「像素不會說謊」，當鏡頭像素愈大，照片輸出時可放大嘅尺寸亦會愈大，顯示細節更多。趁著年末消費旺季，小米香港推出年度旗艦Xiaomi 12T Series 5G手機，包括標配版Xiaomi 12T與攻頂級Xiaomi 12T Pro。其中後者更首次配備「2億」像素主鏡，能夠輕鬆拍出海報級照片；加上首創ProFocus追焦技術，一旦鎖定目標，即使拍攝主體離開鏡頭「彈出彈入」，亦能跟隨焦點；仲有ProCut智能構圖裁切最合適的照片比例等。到底2億像素係咩概念？ProFocus又幾方便？小編搶先問小米借來新機，即刻同大家試真啲！

小編評測嘅係Xiaomi 12T(黑)與12T Pro(藍色)。 Xiaomi 12T Pro採用2億像素主鏡，外加8MP像素廣角與2MP像素微距。 Xiaomi 12T採用1.08億像素主鏡，外加8MP像素廣角與2MP像素微距。 Xiaomi 12T(左)與12T Pro(右)同樣採用6.67吋120Hz CrystalRes屏幕。 明顯可見12T Pro(右)採用2億像素主鏡，因此後置鏡頭較12T(左)突出。 Xiaomi 12T Pro嘅雙喇叭配備harman/kardon調音聲效技術。 USB-C插位，旁邊係nanoSIM卡槽。

Xiaomi 12T Series3款磨砂霧面機背 6.67120Hz可切換更新率CrystalRes亮屏

今次Xiaomi 12T12T Pro都係採用相同機背及屏幕設計。有別於上代11T四種不同質感選擇，Xiaomi 12T Series清一色提供藍、銀、黑3款防指模與手汗嘅磨砂霧面機背，而表面當光線於不同角度折射出類似聚光效果，勁有質感。至於屏幕則同為6.6720:9比例120Hz CrystalRes AMOLED DotDisplay挖孔屏，據廠方解釋，呢款「CrystalRes」屏幕提供1220P解析度、最大亮度500nits、高亮模式更達900nits，兼支援12bit色深和50,000,000:1對比度，而Adaptive Sync更新率設計讓手機因應不同場景，從30Hz60Hz90Hz120Hz四檔自動切換，加埋480Hz觸控反應，實試卡片手遊《闇影詩章》打機，拖曳選卡過程順滑流暢，表現唔錯。

喺灣仔碼頭海傍實拍，用2億像素模式拍攝傳統舊式唐樓信箱嘅裝置藝術品。 用電腦放大照片，可見「鴻興道」信箱嘅表面嘅鐵銹氧化相當仔細。 成像解析度高達16,384 x 12,288，佔去了60MB容量！ 啟動超高畫質，當點選上方「200MP」就便進入2億像素拍攝模式。 喺相機模式進入「更多」選項，點選「超高畫質」，就會進入預設嘅5,000萬像素超清狀態。

Xiaomi 12T Pro：一張相50MB 2億像素細節盡收眼底

對於一眾「米粉」嚟講，由11T升級到12T Series，如果手頭充裕嘅話，老實講小編會強烈建議直接攻頂入手Xiaomi 12T Pro！點解？事關最大賣點嘅2億像素主鏡實在太勁揪喇！呢粒2億像素OIS光學防震主鏡頭採用咗Samsung高端ISOCELL HP1感光元件，其8P鏡片結構，傳感器尺寸達到1/1.22吋，兼支援2.56μm 161超像素合併技術，成像解析能力超高。只要喺相機模式進入「更多」選項，點選「超高畫質」，就會進入預設嘅5,000萬像素超清狀態，再點選上方「200MP」圖示，即可切換成最高2億像素模式，最高提供2倍變焦進行拍攝。小編喺灣仔碼頭海傍實拍，用2億像素模式拍攝傳統舊式唐樓信箱嘅裝置藝術品，成像解析度高達16,384 x 12,288！當用電腦放大檢視，可見「鴻興道」信箱表面鐵銹氧化相當仔細，粗獷質感躍然於照片上。

從灣仔碼頭，使用一般模式拍攝維港夜景。 從灣仔碼頭，使用「夜景」模式拍攝維港夜景。 一般模式拍攝灣仔一帶商廈。 「夜景」模式拍攝灣仔一帶商廈，可見天台「宏利」招牌唔會過度曝光。

Xiaomi 12T Pro：超級夜景 維港對岸霓虹燈箱一覽無遺

正因為2億像素主鏡嘅採光能力超高，令到Xiaomi 12T Pro喺拍攝夜景零舍出色。基本上手機已自帶「Ultra-Night Mode」模式，小編喺灣仔碼頭拍攝渡輪泊岸連維港尖沙咀一帶，如果用一般拍攝模式，對岸所有大廈天台嘅霓虹燈箱，統統過度曝光；但只要揀選「夜景」自動進入Ultra-Night Mode，喺相同地點拍攝，所有霓虹燈箱顯示嘅企業標誌同口號，全部都睇得一清二楚。小編仲玩埋其餘趣味拍攝功能，例如夜晚必玩「長曝光」嘅「霓光夜幕」，企喺天橋拍攝告士打道一帶，唔使set腳架，輕鬆拍出自然嘅光影流逝效果，超讚！

小編再搵另一女同事Annie影灣仔海傍，淺景深效果出色，攝下文青不經意一刻。 人像模式會啟動AI美白柔膚，可見臉色相當紅潤自然。 ProFocus追焦實試，雙擊「黃標」即可鎖定焦點。 ProFocus追焦實試，主體離開鏡頭再重新入鏡，仍可自動鎖定焦點。 日光下拍攝銅鑼灣希慎一帶，普通1倍對焦。 日光下拍攝銅鑼灣希慎一帶，zoom in 2倍對焦。 日光下拍攝銅鑼灣希慎一帶，zoom in 5倍對焦。 日光下拍攝銅鑼灣希慎一帶，由於主鏡支援OIS防震，10倍對焦唔會鬆郁朦。

Xiaomi 12T ProProFocus追焦醒目 主體離開鏡頭彈出彈入都sense到！

Xiaomi 12T Pro另一樣攝影賣點，就係擁有相機級運動及人眼嘅ProFocus追焦技術，雖然唔可以學似運動相機咁能夠追蹤超高速飄移物，但係一旦雙擊拍攝主體鎖定目標，即使主體離開畫面，3秒後再次出現，手機仍能辨識兼再次追蹤主體。小編邀請女同事Heidi喺銅鑼灣希慎道一帶實試，成功測試ProFocus嘅靈敏追焦，呢招用嚟連拍氹女仔相當實用！至於手機人像模式會啟動AI美白柔膚，同時自動以淺景深模式拍攝。小編再搵另一女同事Annie影灣仔海傍，攝下文青不經意一刻，加上預設ProCut智能構圖技術，影相時識得自動裁切最適合拍攝比例，如4:3、16:9、「四方度」等，簡單操作適合唔同社交平台觀看要求。

其餘相機規格，全系列均搭載800萬像素後置廣角鏡(1/4CMOS1.12μmf/2.2光圈)200萬像素後置微距鏡(1/5CMOS1.75μmf/2.4光圈)2,000萬像素前置自拍鏡(1/3.47CMOS0.8μmf/2.24光圈)。而Xiaomi 12T改用1.08億像素OIS光學防震主鏡，搭載Samsung ISOCELL HM6感光元件，尺寸為1/1.67吋、f/1.7大光圈兼對應1.92μm 91像素合併技術，同樣支援超級夜景拍攝。再者，兩款手機都有相同趣味拍攝選項，如小米招牌嘅「魔法分身」(數個不同嘅連續動作或分身堆疊效果)、「平行夢境」(適合幾何形狀物件拍攝)等，不能盡錄。

「CrystalRes」屏幕提供1220P解析度、最大亮度500nits、高亮模式更達900nits。 用《3D Mark》嘅「Wild Life Extreme」模式為12T Pro跑分，總分達2,742分，圖像處理性能比Samsung Galaxy S22+仲要好！ 用《Geekbench 5》為12T整體性能跑分，單核心有916分；雙核心有3,707分。即係點？12T單核心性能媲美Samsung Galaxy S21 Ultra，雙核心表現更完勝Samsung！ 120Hz更新率加480Hz觸控反應，試玩《闇影詩章》，篤芒相當靈敏。 附上120W快充火牛。 120W快充，最快19分鐘叉爆手機。

Xiaomi 12T Series120W快充19分鐘充飽100% 12T用天璣8100 Ultra ProSD 8+ Gen1

講咗咁多影相功能，都要介紹返Xiaomi 12T Series嘅硬件規格。今代標配版12T選用聯發科天璣8100 Ultra 5G晶片，採用5nm製程技術，內置4Cortex-A78時脈2.85GHz大核和4Cortex-A55時脈2.0GHz節能核心，而圖像核心選用Mali-G610 MC6，整體運行速度及功耗均較上代T11系列優秀，並可選8GB+128GB8GB+256GBLPDDR5 + UFS 3.1儲存。小編用《Geekbench 5》為12T整體性能跑分，單核心有916分；雙核心有3,707分。即係點？Xiaomi 12T單核心性能可媲美Samsung Galaxy S21 Ultra，而雙核心表現更完勝Samsung S21系列幾款手機，輕旗艦都有咁嘅級數，的確係正！

至於攻頂級12T Pro直接用上高通最強Snapdragon 8+ Gen 1處理器，4nm製程技術時脈達到3.2GHz，而LPDDR5 + UFS 3.1儲存配置除上述12T兩種選擇外，更追加12GB+256GB選擇，小編用《3D Mark》嘅「Wild Life Extreme」模式為12T Pro跑分，總分達2,742分，圖像處理性能比Samsung Galaxy S22+仲要好！因此基本上無咩大食apps、超高清視頻、多工作業都難唔到佢。不得不提全系列手機均內置5,000mAh大容量電池，延續上代支援120W快充技術，能夠19分鐘充滿100%。對於一眾大頭蝦，瞓醒覺唔記得叉電都唔使擔心，趁刷牙洗面嚟個快充，轉頭搞掂，爽！

Xiaomi 12T Series：咁抵玩到底賣幾錢？出機仲有筍嘢送！

全新Xiaomi 12T Pro和Xiaomi 12T均提供黑色、銀色、藍色3種時尚顏色可供選擇，為專業級攝影而設、擁有超級影像系統嘅Xiaomi 12T Pro備有12GB+256GB，建議零售價為4,799港元；而提供旗艦級性能嘅Xiaomi 12T則具備8GB+256GB，建議零售價為3,999港元

凡於10月6日至12日期間於mi.com、小米之家、各大運營商及零售商同步接受預訂。預訂Xiaomi 12T Pro可獲贈Redmi Buds 4淺藍色乙對(價值：319港元)；預訂Xiaomi 12T則可獲贈小米無線行動電源10000乙個(價值：179港元)。同時，預訂Xiaomi 12T Pro可享24個月保養及1次6個月碎屏保障服務(總值：699港元)及YouTube Premium服務3個月(價值：204港元)；而預訂Xiaomi 12T則可享24個月保養及1次6個月碎屏保障服務(總值：629港元)及YouTube Premium服務3個月(價值：204港元)。換句話講，買12T Pro可獲最多逾千元著數，機價變相只係3K幾，抵deal呀！

「Xiaomi 12T Series X AIOT 體驗坊」呈現2億像素「一攝無遺」魅力

為響應今年Xiaomi 12T Series的主題「一攝無遺 Make Moments Mega- Xiaomi 12T Pro2億像素超级影像系统拍下生活中每個「重、大、細緻」而不能「遺忘」的瞬間。當中「遺」除了不想「遺忘」，同時也不想「遺留」或「遺棄」生活的每一個美麗而扣人心弦的時刻及每一次獨特而不期而遇的浪漫邂逅。所以，今年小米與香港拯救貓狗協會(HKSCDA)攜手合作，以Xiaomi 12T Pro的2億像素主攝鏡頭拍下待領養動物的靈動身姿，展示鮮為人知的動人美態，藉此呼籲大眾支持領養。「體驗坊」更設有多個產品體驗場景，讓大眾感受小米智能家電「手機X AIOT」的強大魔力。

Xiaomi 12T Series X AIOT 體驗坊」活動地點及日期：

  • 尖沙咀 K11 Art Mall (2022年10月15至21日)
  • 將軍澳 Popcorn (2022年10月23至29日)
  • 中環街市(2022年10月31至11月10日)

網址：https://bit.ly/3ft6urB

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