Xiaomi 13T Pro親民價錢輕鬆拍出人文感相片　尊享 Lecia 頂級攝力

要尋找攝影功能出眾手機不難，但想同時兼顧像人文感相片創作，就需要在硬件跟軟件兩方面都具極致表現。像新鮮在港推出、配備了 Leica 專業光學鏡頭並預載豐富影像技術功能的 Xiaomi 13T Pro，就能以最親民價錢尊享 Leica 頂級攝力。
全新 Xiaomi 13T Pro 手機為使用者帶來最深刻印象，除配備 Leica 專業光學鏡頭外，相信就是搶眼雪山藍色，皮革感十足機殻設計，為品牌首款採用自家 Xiaomi BioComfort 環保皮革，其透過嶄新技術製成機身複合 PU 皮革，製成物料天然親膚，帶來舒適握感同時， 環保皮革具耐冷、透氣、防塵跟高耐用性等多項特質。雪山藍色款跟其他色系一樣支援 IP68 抗水防塵機身，保護性十足。
這次 Xiaomi 13T Pro 的螢幕面板跟機身裝嵌工藝亦別具巧思，平面面板中置開孔屏經過了仿陽極化噴塗處理，保留筆直線線，營造更精緻金屬觸感；框體 DECO 部份則以精巧先進腕錶級一刀鑽銑切工藝製成，再配以機身經拋光而呈現亮面效果的金屬部位，讓裝置擁有簡約而洗練的產品完成度，成品整體呈現了旗艦級智能手機獨有貴氣質感。
在擁有頂級手機框體生產工藝同時，Xiaomi 13T Pro 亦同樣保留了品牌高性價比特色。Xiaomi 13T Pro 以低至 $4,599 建議零售價，配備以先進 4nm 高效能製程生產的 MediaTek Dimensity 9200+ 處理器，12GB LPDDR5X RAM 跟 512GB UFS 4.0 儲存，帶來現時市場上頂級運算效能表現；內置 5,000mAh 電池配合 Xiaomi Surge 電池管理系統，又支援能以短至 19 分鐘充滿100%電的 120W HyperCharge 智能快充。
除配備 Leica 專業光學鏡頭、高效運算跟電量回復性能，Xiaomi 13T Pro 在螢幕部份又用上高畫質 6.67 吋 2,712 x 1,220 解像度 144Hz 更新率 AMOLED 中置開孔屏，並支援達 2,600nits 峰值亮度及 Dolby Vision；聲樂方面 Xiaomi 13T Pro 具備 Dolby Atmos 雙揚聲器、兼容 LDAC 跟 LHDC 並符合 Hi-Res Audio 認證，在影音媒體播放部份亦同樣能帶來頂級體驗。
以往需備齊多組鏡頭跟專業相機方能拍攝出讓人滿意的人文感相片，現在已能透過僅 200g 機重的便攜 Xiaomi 13T Pro 即可輕鬆完成影像創作。Xiaomi 13T Pro 配備採用 1/1.28 吋大型感光元件 5,000 萬像 24mm F1.9 OIS 主鏡，連同 5,000 萬像 50mm F1.9 長焦與 1,200 萬像 15mm F2.2 廣角鏡頭，組成影像出眾的 LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH. 攝像模組。Xiaomi 13T Pro 除配齊能輸出優質影像的 Leica 三攝像模組，為能更完善輔助使用者拍出人文感影像，又在原生相機介面預載了提到獨到視角，進一步支援虛化調節的大鏡級鏡頭系統，跟模仿沖晒菲林工序，以不同相片顏色表達影像情感的 Leica 濾鏡特效，既有經典 LEICA 單色 HC、V250 電影負片，跟 LEICA 漂棕與 LEICA 單色藍等極高辨色度的相片光影效果重現特效。
如想以更相宜價格體驗 Xiaomi 帶來人文攝影精髓，同系列尚有以 $3,299 開售的 Xiaomi 13T 智能手機，配備優質 LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH. 鏡頭，擁有以 5,000 萬像 24mm F1.9 OIS 主鏡、5,000 萬像 50mm F1.9 長焦，跟 1,200 萬像 15mm F2.2 廣角組成三攝像模組，預載相機介面同樣提供 Leica 攝影風格、濾鏡跟大師級鏡頭系統。Xiaomi 13T 配備 MediaTek Dimensity 8200-Ultra 處理器，內置12GB LPDDR5 RAM 跟 256GB UFS 3.1 儲存，畫面部份用上 6.7 吋 FHD+ 解像 144Hz 更新率 AMOLED 平面螢幕，內置 5,000mAh 電池及支援 67W 超級快充，亦擁有 Dolby Atmos 雙揚聲器、跟 IP68 機身等實用功能。
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