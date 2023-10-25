Xiaomi 13T Pro親民價錢輕鬆拍出人文感相片　尊享 Lecia 頂級攝力

要尋找攝影功能出眾手機不難，但想同時兼顧像人文感相片創作，就需要在硬件跟軟件兩方面都具極致表現。像新鮮在港推出、配備了 Leica 專業光學鏡頭並預載豐富影像技術功能的 Xiaomi 13T Pro，就能以最親民價錢尊享 Leica 頂級攝力。

全新 Xiaomi 13T Pro 手機為使用者帶來最深刻印象，除配備 Leica 專業光學鏡頭外，相信就是搶眼雪山藍色，皮革感十足機殻設計，為品牌首款採用自家 Xiaomi BioComfort 環保皮革，其透過嶄新技術製成機身複合 PU 皮革，製成物料天然親膚，帶來舒適握感同時， 環保皮革具耐冷、透氣、防塵跟高耐用性等多項特質。雪山藍色款跟其他色系一樣支援 IP68 抗水防塵機身，保護性十足。

這次 Xiaomi 13T Pro 的螢幕面板跟機身裝嵌工藝亦別具巧思，平面面板中置開孔屏經過了仿陽極化噴塗處理，保留筆直線線，營造更精緻金屬觸感；框體 DECO 部份則以精巧先進腕錶級一刀鑽銑切工藝製成，再配以機身經拋光而呈現亮面效果的金屬部位，讓裝置擁有簡約而洗練的產品完成度，成品整體呈現了旗艦級智能手機獨有貴氣質感。

在擁有頂級手機框體生產工藝同時，Xiaomi 13T Pro 亦同樣保留了品牌高性價比特色。Xiaomi 13T Pro 以低至 $4,599 建議零售價，配備以先進 4nm 高效能製程生產的 MediaTek Dimensity 9200+ 處理器，12GB LPDDR5X RAM 跟 512GB UFS 4.0 儲存，帶來現時市場上頂級運算效能表現；內置 5,000mAh 電池配合 Xiaomi Surge 電池管理系統，又支援能以短至 19 分鐘充滿100%電的 120W HyperCharge 智能快充。

除配備 Leica 專業光學鏡頭、高效運算跟電量回復性能，Xiaomi 13T Pro 在螢幕部份又用上高畫質 6.67 吋 2,712 x 1,220 解像度 144Hz 更新率 AMOLED 中置開孔屏，並支援達 2,600nits 峰值亮度及 Dolby Vision；聲樂方面 Xiaomi 13T Pro 具備 Dolby Atmos 雙揚聲器、兼容 LDAC 跟 LHDC 並符合 Hi-Res Audio 認證，在影音媒體播放部份亦同樣能帶來頂級體驗。