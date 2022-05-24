租屋需知｜新手租樓5大注意事項 記得要檢查呢樣！

最近越來越多人從家中獨立，展開一個人的租屋生活，而在睇樓的時候就有特別多事項需要注意。以下就為大家盤點新手租樓5大注意事項，各種細節位都需要注意檢查，以免在簽合約後後悔。

租屋需知｜確定租屋標準 若果開始展開一個人的生活，租屋的時候需要特別留意月租的承受力，建議月租盡量不要超過月收入的三分之一，需要在良好的生活品質和月入之間取得平衡。而附近交通的花費時間亦須特別留神，特別對於須早起工作或經常加班的人士來說，租住步行可到達的地方更為適合，如果必須乘搭交通工具，則盡量選擇附近有直達工作場所的車輛或離地鐵站比較近的地方居住。

租屋須知｜留意配套 雖然市面上有不少租屋的單位，但並非每一處都會提供傢俬及電器，需要留意除了雪櫃、洗衣機、冷氣機、熱水爐等基本家用電器外，桌椅、床、梳化、櫃子等基本傢俬都是重要的考察標準之一，以免需要額外花費金錢添置家電及傢俬，租約期滿時又要花費搬走。

租屋須知｜檢查電器 在睇樓的時候，需要將家中所有電器都嘗試一次，同時拍片及拍照以留下證明。最基本需要嘗試開啟家中所有燈，若果已經有接觸不良或熄滅的問題，需要叫房東及時更換。而冷氣機亦需嘗試能否運行及檢查漏水及異味問題，雪櫃也需要檢查其冷卻效果及異味問題，在睇樓時可以事先向房東提出更換。同時亦應該檢查洗衣機可否正常運行，租屋後亦須嘗試檢查其脫水能力，如果有其他的電器，例如電視、微波爐、熱水壺等，都需要先檢查才使用，以防因損壞問題引起爭執。

租屋須知｜細節檢查 除了一些大型電器及傢俬需要檢查其損壞情況外，一些細節亦須特別留意，例如房間、客廳在下午的採光、窗戶通風、下水道淤塞、花灑水龍頭水壓、馬桶淤塞、門鎖、室內異味等都需一一檢查，以防因馬虎而忽略掉影響生活質素的細節。同時須注意防人之心不可無，可檢查家中會否有隱藏的攝錄儀器，也可在門外安裝一個攝像鏡頭以保安全。