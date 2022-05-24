熱門搜尋:
C觀點 SILICON HILL 姜濤 疫苗通行證 新盤 烏克蘭局勢 周顯
返回
生活
2022-05-24 12:30:00

租屋需知｜新手租樓5大注意事項 記得要檢查呢樣！

分享：
租屋需知｜新手租樓5大注意事項 記得要檢查呢樣！

租屋需知｜新手租樓5大注意事項 記得要檢查呢樣！

最近越來越多人從家中獨立，展開一個人的租屋生活，而在睇樓的時候就有特別多事項需要注意。以下就為大家盤點新手租樓5大注意事項，各種細節位都需要注意檢查，以免在簽合約後後悔。

租屋需知｜確定租屋標準

若果開始展開一個人的生活，租屋的時候需要特別留意月租的承受力，建議月租盡量不要超過月收入的三分之一，需要在良好的生活品質和月入之間取得平衡。而附近交通的花費時間亦須特別留神，特別對於須早起工作或經常加班的人士來說，租住步行可到達的地方更為適合，如果必須乘搭交通工具，則盡量選擇附近有直達工作場所的車輛或離地鐵站比較近的地方居住。

房租應該量力而為，以免影響生活品質。 鄰近港鐵站的房租一般比較貴。 若租屋處附近有直達公司的交通工具屬不錯的選擇。

租屋須知｜留意配套

雖然市面上有不少租屋的單位，但並非每一處都會提供傢俬及電器，需要留意除了雪櫃、洗衣機、冷氣機、熱水爐等基本家用電器外，桌椅、床、梳化、櫃子等基本傢俬都是重要的考察標準之一，以免需要額外花費金錢添置家電及傢俬，租約期滿時又要花費搬走。

需要留意是否配有基本的傢俬。 床、櫃子等大型傢俬建議盡量由房東提供。 雪櫃屬於基本的電器配置之一。

租屋須知｜檢查電器

在睇樓的時候，需要將家中所有電器都嘗試一次，同時拍片及拍照以留下證明。最基本需要嘗試開啟家中所有燈，若果已經有接觸不良或熄滅的問題，需要叫房東及時更換。而冷氣機亦需嘗試能否運行及檢查漏水及異味問題，雪櫃也需要檢查其冷卻效果及異味問題，在睇樓時可以事先向房東提出更換。同時亦應該檢查洗衣機可否正常運行，租屋後亦須嘗試檢查其脫水能力，如果有其他的電器，例如電視、微波爐、熱水壺等，都需要先檢查才使用，以防因損壞問題引起爭執。

應在睇樓期間開啟冷氣檢查其運行情況。 家中每一盞燈都需要檢查。 洗衣機也是需要重點檢查的家電，如果沒有提供洗衣機，則需要留意家中附近會否有洗衣店 。

租屋須知｜細節檢查

除了一些大型電器及傢俬需要檢查其損壞情況外，一些細節亦須特別留意，例如房間、客廳在下午的採光、窗戶通風、下水道淤塞、花灑水龍頭水壓、馬桶淤塞、門鎖、室內異味等都需一一檢查，以防因馬虎而忽略掉影響生活質素的細節。同時須注意防人之心不可無，可檢查家中會否有隱藏的攝錄儀器，也可在門外安裝一個攝像鏡頭以保安全。

建議在下午時間睇樓，以檢查家中的採光。 水壓亦需要特別注意。 家中的窗戶通風問題都需要在睇樓時檢查。

租屋須知｜合約、繳費問題

香港一般租售房屋都需經過地產經紀代理進行租賃合約處理，但當中的細節需要特別留意，例如生死約、退租轉租處理、繳納房租時間等。而家中的水電煤費用、網絡費用、管理費等由租戶產生的費用都需要事先簽定由誰繳納，雙方亦須協議家中的門、櫃、電器等傢俬及電器的維修費需要由誰負責。瑣碎至在牆上貼貼紙、掛鉤、釘子，或是更換門鎖等問題亦最好在合約上清楚寫明，以免退租的時候有任何爭拗。

香港的樓宇租賃都經過地產代理監管局合約所規限。 在牆身貼上或釘上掛鉤需要事先協議。 更換家中門鎖亦需事先詢問。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受