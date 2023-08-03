移民加拿大｜加拿大航空推出「新來加人士計劃」單程機票九折 特設寵物客艙服務 高達$5,000寵物移民折扣

移民加拿大｜加拿大政府「救生艇計劃」 (Hong Kong Pathway)計劃一直備受關注，不少香港人都考慮到加拿大移民或升學。加拿大航空深明移居人士的需要，宣佈推出全新的「新來加人士計劃」，為新來加人士提供所需資訊，幫助海外工作、升學、移居人士減輕負擔！推廣優惠包括以九折優惠預訂由香港前往加拿大的單程機票、寵物客艙服務、寵物移民折扣等等，移民加拿大必睇！

由即日起至 2023 年 8 月 15 日，旅客可於加拿大航空官方網站以九折價錢預訂由香港前往加拿大任何城市的單程機票，在移居加拿大的費用中節省不少。此折扣適用於由即日起至 2024 年 3 月 31 日期間飛行的航班，可供預訂經濟艙、豪華經濟艙和商務艙機票。旅客可聯絡香港銷售辦事處（ [email protected] ），以獲取指定促銷代碼。

移民加拿大｜加拿大航空寵物客艙服務＋寵物移民折扣

寵物移民一向是移民港人的難題，加拿大航空特設寵物客艙服務，是現時唯一一間於香港直航往返加拿大並提供寵物客艙的航空公司。加航旅客可以攜帶愛貓或愛犬進入客艙，只需確保寵物能在放置您前方座位下的寵物箱籠中舒適站立、轉身或躺下，即可輕鬆同行。

另外加拿大航空亦與寵物移民公司攜手，提供專業的寵物接送服務，合作夥伴的服務覆蓋全球網絡3，並為加拿大航空旅客提供專屬優惠。加拿大航空的合作夥伴——寵物移民公司 Pet Movers HK，團隊擁有超過二十年的專業經驗，加拿大航空旅客現可透過計劃，為寵物安排由 PetMovers 賓士 Vito 車隊提供前往香港國際機場的單程豪華接送服務，並獲得HK$500 積分折扣。此外，另一合作夥伴 Pet Holidays Hong Kong 亦提供一站式寵物移民服務，香港地區出發的加拿大航空旅客可透過計劃享有 HK$5,000 寵物出入境文件手續免費優惠及接送服務（外島除外）。

新來加人士資源網站：https://www.aircanada.com/hk/zh/aco/home/book/special-offers/newcomer.html?icid=INT:INTR:newcomer-program:140723::textaccdotcom|HKzh#/