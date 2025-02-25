稚内自由行｜日本最北！稚内3大打卡位 必買「日本最北端到着証明書」

北海道北端的「稚內」，遙望俄羅斯的庫頁島，而座落稚內最北端的海岬角「宗谷岬」 ，堪稱日本國土的最北端。區內所有事物都被冠上「日本最北」稱號，像日本最北食堂、最北廁所、最北油站、最北神社等等，成為旅人的終極打卡位。

文、圖：戴保倫

日本最北端地碑

宗谷岬位處北緯45度31分22秒、東經141度56分11秒，乃日本國土最北端的海岬角，最佳打卡位是佇立海角的「日本最北端の地の碑」。4.53米高的三角錐形紀念碑，以北國象徵──北極星的一稜設計，中央標示的「N」字代表北方，圓形底座代表和平與協調。面向鄂霍次克海和日本海，天朗氣清時，遠至43公里外的俄羅斯庫頁島也清晰可見。