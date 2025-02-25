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2025-02-25 11:00:00

稚内自由行｜日本最北！稚内3大打卡位 必買「日本最北端到着証明書」

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稚内自由行｜日本最北！稚内3大打卡位 必買「日本最北端到着証明書」

稚内自由行｜日本最北！稚内3大打卡位 必買「日本最北端到着証明書」

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北海道北端的「稚內」，遙望俄羅斯的庫頁島，而座落稚內最北端的海岬角「宗谷岬」 ，堪稱日本國土的最北端。區內所有事物都被冠上「日本最北」稱號，像日本最北食堂、最北廁所、最北油站、最北神社等等，成為旅人的終極打卡位。

文、圖：戴保倫

日本最北端地碑

宗谷岬位處北緯453122秒、東經1415611秒，乃日本國土最北端的海岬角，最佳打卡位是佇立海角的「日本最北端の地の碑」。4.53米高的三角錐形紀念碑，以北國象徵──北極星的一稜設計，中央標示的「N」字代表北方，圓形底座代表和平與協調。面向鄂霍次克海和日本海，天朗氣清時，遠至43公里外的俄羅斯庫頁島也清晰可見。

「日本最北端の地の碑」高4.53米，以北極星的稜角設計。 海岬前方，立有發現庫頁島的間宮林藏之銅像。 宗谷岬一帶景點都被冠以「日本最北」稱號，包括最北食堂。

必買「日本最北端到着証明書」

宗谷岬前的「柏屋」，本是尋常不過的紀念品店，因為位處日本最北端地碑旁邊，被冠上「日本最北端商店」稱號而 聲名大噪。除了各式特產手信，還可以買到「日本最北端到着証明書」，已成打卡必備道具。館內更附設迷你流冰館，房內溫度保持-9-13℃，旅客可觸摸來自鄂霍次克海的流冰，雖然陳設簡陋，勝在免費參觀。

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「日本最北端到着証明書」可以蓋上當天日期。￥100 柏屋附設的迷你流冰館，旅客可觸摸來自鄂霍次克海的流冰。 宗谷岬著名紀念品店，號稱「日本最北端商店」。

車迷打卡位

宗谷岬另一間有發售「日本最北端の到達証明書」的紀念品店「えぞや」。店內不止有各式稚内手信菓子，還有大量「日本最北」的主題貼紙、鐵牌等，成為飛車族與自駕遊的朝聖地點。

宗谷岬
地址：北海道稚内市宗谷岬
交通：JR「稚內」駅旁巴士總站，乘搭宗谷巴士的天北宗谷岬線，至「宗谷岬」駅下車，車程約50分鐘

橙色建築的「えぞや」超搶眼，座落日本最北端地碑的對面。 「日本最北端の到達証明書」￥100，店家還提供紀念印章。

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