窮遊日本｜記者實測$239福岡膠囊酒店 驚喜電動雙人床 免費牙刷毛巾＋靚早餐 一個人去旅行平價之選

窮遊日本的方法有很多種，除了搶買平機票，從住宿開支入手亦是一個好辦法。日本有不少膠囊酒店，價錢貼地，而且地理位置大多鄰近車站，適合一個人去旅行時入住。香港近年有航班往返福岡，機票平，航程短，令不少人都愛上到福岡旅行。今次記者實測$239一晚的福岡千禧一代旅館(The Millennials Fukuoka)，預算有限一樣可以擁有窮風流的樂趣。
文：heidi
鳴謝：The Millennials Fukuoka，SONY HK
福岡平價酒店住宿The Millennials Fukuoka
福岡千禧一代旅館(The Millennials Fukuoka)在2019年7月開幕，位於中州川端站附近，由車站出口步行到酒店就需一分鐘路程。福岡千禧一代旅館所屬的「THE LIVELY」酒店品牌在日本有11間酒店，在東京、大阪、京都等等旅遊熱門城市都有進駐，裝修風格走精品酒店路線，適合追求高質住宿體驗的客人。福岡千禧一代旅館建於「THE LIVELY福岡博多」的三樓，整體充滿設計感，住客更可享用「THE LIVELY福岡博多」的酒店設施，例如在大堂酒吧享用免費啤酒暢飲、在酒店餐廳歎早餐等等，性價比極高！
飛機頭等艙配套 免費牙刷毛巾
酒店房間分為3種房型，分別為基本款SmartPod、由藝術家設計牆壁的ArtPod、以及設有投影機的TheaterPod。記者今次試住的是ArtPod，每晚房價4,000日圓起（約239港元），房間大小3㎡，床墊是120cm尺寸的迷你雙人床，房內設有USB插頭、兩腳插座、掛鉤、連身鏡及儲物空間，外出或休息時可以拉上遮光幕簾，入住時亦會提供牙刷、毛巾等等梳洗用品。另外每房附設一部智能裝置，可用作操控床鋪的高度，增加房內活動空間感，住客更可以透過智能裝置較鬧鐘，到指定時間就會自動開燈和升高床墊，既可準時起床，又不會騷擾他人，非常貼心和便利。
乾淨企理 一個人去旅行平價之選
大家最關注的廁所浴室方面同樣相當企理，用上智能馬桶，浴室乾濕分離，還可以借用風筒和曲髮棒，最重點是格數多，不用排隊等候爭廁所。酒店設有共享空間，環境摩登舒適，有齊熱水壺 、微波爐、焗爐等等，另外都會有免費茶水供應，住房可以在這裡工作或休息。部分房價包括早餐，餐牌以西式牛角包為主，有多款配搭可供選擇，設自助飲品吧，供應咖啡果汁等等。整體住宿體驗比預期舒適，床位寬敞，地理位置方便，由酒店到博多車站不過十分鐘車程，附近有7－11便利店和DONKI，晚上更可到附近的屋台餐廳用餐，作為短期旅行或窮遊住宿CP值爆燈！
The Millennials Fukuoka
地址：福岡縣福岡市博多區中洲5-2-18
網址：https://www.livelyhotels.com/en/themillennialsfukuoka/