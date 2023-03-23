窮遊日本｜記者實測$239福岡膠囊酒店 驚喜電動雙人床 免費牙刷毛巾＋靚早餐 一個人去旅行平價之選

窮遊日本的方法有很多種，除了搶買平機票，從住宿開支入手亦是一個好辦法。日本有不少膠囊酒店，價錢貼地，而且地理位置大多鄰近車站，適合一個人去旅行時入住。香港近年有航班往返福岡，機票平，航程短，令不少人都愛上到福岡旅行。今次記者實測$239一晚的福岡千禧一代旅館(The Millennials Fukuoka)，預算有限一樣可以擁有窮風流的樂趣。



文：heidi

鳴謝：The Millennials Fukuoka，SONY HK

福岡平價酒店住宿The Millennials Fukuoka

福岡千禧一代旅館(The Millennials Fukuoka)在2019年7月開幕，位於中州川端站附近，由車站出口步行到酒店就需一分鐘路程。福岡千禧一代旅館所屬的「THE LIVELY」酒店品牌在日本有11間酒店，在東京、大阪、京都等等旅遊熱門城市都有進駐，裝修風格走精品酒店路線，適合追求高質住宿體驗的客人。福岡千禧一代旅館建於「THE LIVELY福岡博多」的三樓，整體充滿設計感，住客更可享用「THE LIVELY福岡博多」的酒店設施，例如在大堂酒吧享用免費啤酒暢飲、在酒店餐廳歎早餐等等，性價比極高！