立秋2023｜立秋3大注意事項 養生湯水推介！

2023年立秋是8月8日，為二十四節氣中的第13個節氣，表示著秋天來了，而季節交替下，身體濕氣重，亦會容易導致生病，以下為大家介紹3項立秋注意事項，一起保持身體健康！
立秋2023｜小心早晚溫差大
季節交替期間仍然會有一段炎熱天氣，而日間暑熱未退，夜間涼風潛入，於是在泠熱交替之下，早晚溫差大容易造成寒氣入侵，引發感冒、肩頸疼痛等毛病。
大家可於出門時多帶一件外套，以免晚間溫度突然變低導致著涼，睡覺時亦可蓋棉被，注意保暖。
立秋2023｜做運動驅除體內濕氣
想要排除體內濕氣，最簡單的方法是在陽光下運動，最簡單的方法是散步、行山或踩單車等，但建議避開中午烈日時間，適當的運動還能令晚上睡得更好。
另外，初秋亦適宜拔罐刮痧，而肌肉繃緊酸痛的人，可以去做拔火罐，清熱排濕，驅除體內積存的暑濕氣，還能消除疲勞，提升免疫力！
立秋2023｜立秋意思、食物、習俗？
立秋2023｜從飲食著手潤肺養生
飲食方面，立秋分初後階段，現時是立秋的初段，體內的濕氣仍在，應以利濕、清熱為主，不宜過分寒涼，並同時要配合健脾，建議可煲老黃瓜扁豆赤小豆豬骨湯解暑。
材料：老黃瓜一條 / 炒扁豆30克 / 赤小豆20克 / 紅腰豆30克 / 生熟薏苡仁30克 / 姬松茸15克 / 紅棗去核10克 / 豬尾骨400克
1. 將老黃瓜洗淨，開半去芯，切段
2. 豬尾骨汆水
3. 把其他材料洗淨
4. 全部材料連同適量水煮沸
5. 轉中小火煲2小時，加以調味即可
問:立秋是甚麼？
答:立秋是二十四節氣中第十三個節氣，此節氣代表炎夏即將過去，秋天即將來臨...詳情
問:立秋要吃甚麼？
答:立秋是踏入秋天，應要養肺，不妨多吃潤燥食物，例如南瓜、雪梨、紅豆、秋葵...詳情
問:立秋前後有甚麼禁忌？
答:如果有大事如婚事、簽約、遠行等，都應避開這一天...詳情