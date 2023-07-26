立秋2023｜立秋3大注意事項 養生湯水推介！

2023年立秋是8月8日，為二十四節氣中的第13個節氣，表示著秋天來了，而季節交替下，身體濕氣重，亦會容易導致生病，以下為大家介紹3項立秋注意事項，一起保持身體健康！

季節交替期間仍然會有一段炎熱天氣，而日間暑熱未退，夜間涼風潛入，於是在泠熱交替之下，早晚溫差大容易造成寒氣入侵，引發感冒、肩頸疼痛等毛病。 大家可於出門時多帶一件外套，以免晚間溫度突然變低導致著涼，睡覺時亦可蓋棉被，注意保暖。

立秋2023｜做運動驅除體內濕氣

想要排除體內濕氣，最簡單的方法是在陽光下運動，最簡單的方法是散步、行山或踩單車等，但建議避開中午烈日時間，適當的運動還能令晚上睡得更好。

另外，初秋亦適宜拔罐刮痧，而肌肉繃緊酸痛的人，可以去做拔火罐，清熱排濕，驅除體內積存的暑濕氣，還能消除疲勞，提升免疫力！