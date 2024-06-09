童年回憶｜7套經典卡通8、90後一定睇過 動物橫町、KERORO軍曹主題曲最經典

記得在小時候，卡通片可說是其中一個重要的娛樂。一放學就會打開電視，坐定定看卡通片。以下與大家一起重溫7套經典日本卡通片，8、90後一定有看過。

1. 反斗小王子 這個動漫名字對大家來說可能有一點陌生，但相信主角「邪留丸」絕對是大家的童年回憶！故事講述由日本古代穿越到現代的邪留丸王子，與青兵衛﹑赤根及黃助3個小惡魔爭奪「魔王令」。其中主角邪留丸眼大矮小的可愛形象，再加上在邪留丸老是常出現的電蟲，令人印象深刻！不知道大家又記不記得，邪留丸最愛的甜品是甚麼呢？

2. 唱K小魚仙 除了《百變小櫻》之外，相信不少女生都有看這一套少女卡通。小編覺得《唱K小魚仙》其中一個最吸引人的地方，就是不同的角色歌。動漫集合了美人魚同偶像的元素，不論是代表正義的露芝亞派，還是反派的黑美人姐妹花，歌曲都非常好聽！

3. 忍者亂太郎 是以忍者為主題的卡通，講述3個男忍者亂太郎、小丸及新丁在忍者學校的故事。其中3位主角的性格鮮明：新丁流鼻涕為食、小丸貪錢，還有山田老師和其他同學的搞怪性格，每集都令人爆笑！

4. 咕嚕咕嚕魔法陣 「一朵鮮花識打招呼，還稱讚土風舞冬菇」，相信沒有看過《咕嚕咕嚕魔法陣》的都懂得哼幾句。結他他老伯更加是另類主角，搞笑的舞蹈再加上奇怪草裙裝扮，大家又記不記得結他他老伯的歌怎樣唱呢？

5. 小魔女doremi 小魔女doremi也是其中一個非常經典的動畫，不管在日本還是香港都非常受女生歡迎。動漫中亦出現過不少超長咒語，例如春風DoReMi的「比利卡比利那那抱抱利那比比路多」、妹尾愛子的「巴美露古拉露古 拉里羅利卜布」等等，你又能不能背到全部的咒語呢？

6. 動物橫町 「Rabbit 齊嚟！Panda 齊嚟！」，一聽到這句歌詞就會想到小爾、健太和依沙3人組。動物橫町的故事情節輕鬆又搞笑，其中山並先生更是搞笑之王，每次一出場都有笑點！大家又記得山並先生的全名是甚麼嗎？