端午節習俗｜大澳龍舟遊涌為何入選國家級非物質文化遺產？

大澳龍舟遊涌祭亡靈 緊接龍舟比賽戰意激昂 現時大澳端午龍舟遊涌由當地3個傳統漁業行會（扒艇行、鮮魚行和合心堂）一起舉辦。在端午節前一天（農曆五月初四）早上，各行會划着龍舟，到以上四間廟宇請出代表神明的小神像，接載到被稱為龍躉的棚屋行會基地供奉。 到了端午節正日（農曆五月初五）早上，會由龍舟拖着載有神像的小艇，在大澳各水道上巡遊。途中，龍舟上有人會負責燒衣祭幽魂，沿岸的棚屋居民也會焚香拜祭。龍舟伴隨着激昂的鼓聲，加上沿岸的居民和圍觀遊客的喝采聲，氣氛熱鬧。 大澳遊涌完結後，就輪到三個漁業行會的龍舟竸渡比賽上場，以水花四濺、拼搏地一下一下地划着龍舟槳，爭取最後勝利來作為目標，讓大家在開心、暢快的心情下度過端午佳節。 延伸閱讀：10萬元一條？東莞中堂龍舟有甚麼特別？

大澳遊涌不止傳統節日 大澳遊涌不單是百多年歷史的祈福或節日慶典，對當地居民來說，大澳遊涌更是一個將漁業組織、宗教信仰和儀式、自然生態環境等結合起來，維繫男女老幼、左鄰右里的社交活動、大型聚會。 如此獨特的大澳端午龍舟遊涌活動，在2011年，與長洲太平清醮、大坑舞火龍以及香港潮人盂蘭勝會，齊齊被列為國家級非物質文化遺產。 大澳遊涌活動，一般於上午8時至下午2時舉行，費用全免。你有興趣到大澳親睹這項「非遺」盛事嗎？ 【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】