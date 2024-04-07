端午節習俗｜大澳龍舟遊涌為何入選國家級非物質文化遺產？

端午節食粽、觀賞龍舟賽事，都是每年的例牌習俗及活動。不過，你知道農曆五月初五（西曆2024年6月10日）的端午節（英文︰Dragon Boat Festival）正日，在大澳有一個別具特色、入選香港首批「國家級非物質文化遺產」的龍舟遊涌活動嗎？
究竟大澳端午龍舟遊涌有何獨特之處，成為代代傳承的習俗？
文章出處：「當代中國」網站
大澳遊涌歷史︰龍舟驅除瘟疫
1970年代以前，香港很多人從事漁業。大澳（英文︰Tai O）是香港主要的漁港之一，曾有超過500艘漁船。大澳端午龍舟遊涌的活動，起源於19世紀，距今有百多年歷史。相傳大澳早年曾發生嚴重瘟疫，不少人因而身亡。當時的居民在苦無對策下，就想到請大澳四間廟宇（楊侯古廟、天后廟、關帝廟和洪聖廟）的神靈出來，安放在神艇上。
然後，用龍舟拖行神艇在大小水道間巡遊，沿途焚燒冥鏹祭水中幽魂，藉此潔淨社區，驅除瘟疫，保佑居民身體健康和平安。巡遊活動後，果然瘟疫逐步消除，居民自然心存感恩。於是，將大澳龍舟遊涌變成了每年一次的端午節習俗，一直維持至今。
大澳龍舟遊涌祭亡靈 緊接龍舟比賽戰意激昂
現時大澳端午龍舟遊涌由當地3個傳統漁業行會（扒艇行、鮮魚行和合心堂）一起舉辦。在端午節前一天（農曆五月初四）早上，各行會划着龍舟，到以上四間廟宇請出代表神明的小神像，接載到被稱為龍躉的棚屋行會基地供奉。
到了端午節正日（農曆五月初五）早上，會由龍舟拖着載有神像的小艇，在大澳各水道上巡遊。途中，龍舟上有人會負責燒衣祭幽魂，沿岸的棚屋居民也會焚香拜祭。龍舟伴隨着激昂的鼓聲，加上沿岸的居民和圍觀遊客的喝采聲，氣氛熱鬧。
大澳遊涌完結後，就輪到三個漁業行會的龍舟竸渡比賽上場，以水花四濺、拼搏地一下一下地划着龍舟槳，爭取最後勝利來作為目標，讓大家在開心、暢快的心情下度過端午佳節。
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大澳遊涌不止傳統節日
大澳遊涌不單是百多年歷史的祈福或節日慶典，對當地居民來說，大澳遊涌更是一個將漁業組織、宗教信仰和儀式、自然生態環境等結合起來，維繫男女老幼、左鄰右里的社交活動、大型聚會。
如此獨特的大澳端午龍舟遊涌活動，在2011年，與長洲太平清醮、大坑舞火龍以及香港潮人盂蘭勝會，齊齊被列為國家級非物質文化遺產。
大澳遊涌活動，一般於上午8時至下午2時舉行，費用全免。你有興趣到大澳親睹這項「非遺」盛事嗎？