端午節2022｜盤點各大酒店/餐廳/連鎖店端午節糭子優惠 網上平台預訂低至41折【不斷更新】

雖然下個月才是端午節，但不同知名酒店及餐廳等都陸續推出端午節糭子優惠。以下為大家盤點各大酒店、餐廳/連鎖店端午節糭子優惠，更有不少推出早鳥優惠，部份牌子於KKDay購買更有優惠，早買早享受！

端午糭優惠｜ 新同樂：端陽糭套裝 熱獲米芝蓮二星的「新同樂」推出端午粽優惠，共有3款不同組合優惠，當中鮑魚狀元裹蒸粽、紫米豆沙甜粽、西班牙黑毛豬瑤柱金腿醬油蛋黃粽等共6款口味。 鮑魚狀元裹蒸粽 + 迷你紅豆粽 + 迷你 XO 醬（原價 HK$418 ） KKday優惠：HK$308 西班牙黑毛豬瑤柱金腿醬油蛋黃粽 + 紫米豆沙甜粽 + 迷你紅豆粽（原價 HK$388 ） KKday優惠：HK$288 鮑魚狀元裹蒸粽 + 西班牙黑毛豬瑤柱金腿醬油蛋黃粽 + 紫米豆沙甜粽 + 迷你紅豆粽 + 迷你 XO 醬（原價 HK$718 ） KKday優惠：HK$538 禮券換領日期︰2022年4月25日至2022年5月12日

現貨換領日期：2022年5月13日至2022日6月2日

換領時間：適用於星期一至日2pm-8pm

換領地點：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期4樓401號舖

端午糭優惠｜ 鴻福堂 端午糭電子禮券 鴻福堂同樣有自家品牌的端午糭，今次它們推出電子禮券，一共有4款不同口味，原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉、原粒瑤柱金腿瑤柱香菇上海糉、黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糭及陳皮豆沙蓮子百合梘水糉，最平只需$52就可以吃到！ 原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉電子禮券 ( 原價 HK$200) KKday優惠：HK$89 原粒瑤柱金腿瑤柱香菇上海糉電子禮券 ( 原價 HK$175) KKday優惠：HK$72 黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糭電子禮券 ( 原價 HK$175) KKday優惠：HK$72 陳皮豆沙蓮子百合梘水糉電子禮券 ( 原價 HK$105) KKday優惠：HK$52 換領日期：2022年5月24日至2022年5月27日

換領地址：65間指定分店

端午糭優惠｜ 嚐高美 上海五福粽 除了廣式口味之外，大家亦可以嘗試上海口味！嚐高美集團推出上海五福粽，內有五款特色上海粽，包括牛肝菌鮮肉粽、傳統鮮肉粽、蛋黃鮮肉粽、白米桂花豆沙粽及紫米豆沙粽。有齊傳統及創新口味，滿足喜歡不同口味的客人。 嚐高美上海五福粽：牛肝菌鮮肉粽＋傳統鮮肉粽＋蛋黃鮮肉粽＋白米桂花豆沙粽＋紫米豆沙粽（原價 HK$268 ） KKday優惠：HK$238 銷售日期：即日至5月30日

換領日期：5月7日至6月3日期間

換領地點：按此查看

端午糭優惠｜ 品香台南傳統肉粽 品香招牌八寶肉粽 台南品香歷史悠久、屢獲獎項及被媒體報導，人氣十足。今次它們推出台南傳統肉粽及招牌八寶肉粽2款口味，雖然南部粽跟北部粽製作及用料有明顯分別，但材料準備及製作工序均非常繁複，動輒就需要長達 5 星期的時間，而且食材亦經過嚴格篩選，絕無添加，保證跟台灣吃到的一樣！ 台南傳統肉粽 230g*6 顆（原價 HK$289 ） KKday優惠：HK$256起 招牌八寶肉粽 390g*3 顆（原價 HK$289 ） KKday優惠：HK$256起 台南傳統肉粽 230g*6 顆 + 品香招牌八寶肉粽 390g*3 顆 ( 每款各一袋 )( 原價 HK$578) KKday優惠：HK$480 售賣日期：即日起至2022年5月16日

寄送方式：順豐速運，出貨後大約5工作天內送到（最後送貨日期為5月31日）

端午糭優惠｜ 香港港麗酒店 金葉庭瑤柱裹蒸糉 金葉庭尹鐘耀師傅再度精製傳統手工糯米糉，讓您與家人好友分享經典滋味。「瑤柱裹蒸糉」餡料纍纍，清香荷葉內裹滿優質糯米、原隻瑤柱、油心蛋黃、綠豆及冬菇，配以甘香豬腩肉及燒鴨肉，入口豐腴且充滿肉汁，讓你品嘗正宗廣東風味。 金葉庭瑤柱裹蒸糉 KKday優惠：HK$288 訂購期限：2022年5月12日至2022年6月2日

領取日期：2022年5月12日至6月2日

領取時間：上午11時至下午6時

換領地址：金鐘金鐘道88號香港港麗酒店-餅店（大堂低座）

端午糭優惠｜ 海景嘉福洲際酒店海景軒 一品鮑魚裹蒸粽 位於海景嘉福洲際酒店的海景軒推出3款以頂級食材炮製的精緻粽子：一品鮑魚裹蒸粽用上多款珍貴材料製成，當中包括原隻鮑魚、一級冬菇、蝦米、日本乾瑤柱等。而嘉興豚肉粽則選用了以包裹豬腩肉、金華火腿及鹹蛋黃，口感紮實。素食人士必食貴妃豆沙粽，以紅豆蓉作為餡料，口感軟糯，甜而不膩。 一品鮑魚裹蒸粽（原價 HK$248 ） KKday優惠：HK$224 嘉興豚肉粽（原價 HK$178 ） KKday優惠：HK$161 貴妃豆沙粽 （原價 HK$168 ） KKday優惠：HK$98 銷售日期：2022年4月19日至6月3日

換領日期：2022年5月25日至6月3日

換領時間：中午12:00 至 晚上10:00

換領地點：香港九龍尖沙咀東部麽地道 70 號海景嘉福洲際酒店B2層 海景軒

端午糭優惠｜ 港島海逸君綽酒店 手工特色端午節糉 今年的端午節，港島海逸君綽酒店精心呈獻三款手工特色端午節糉，包括原隻澳洲5頭鮑魚牛肝菌醬燒黑豚肉瑤柱八寶糉、陳皮甘栗蛋黃鹹肉糉以及棗茸杞子甜糉。所有手工特色端午節糉均不含防腐及添加劑，無論是送禮或是與家人一同享用就最適合不過。 原隻澳洲 5 頭鮑魚牛肝菌醬燒黑豚肉瑤柱八寶糉（原價 HK$328 ） KKday優惠：HK$295 30 年陳皮甘栗蛋黃咸肉糉（ 原價 HK$198 ） KKday優惠：HK$179 棗茸杞子甜糉（原價 HK$98 ） KKday優惠：HK$88 組合一：原隻澳洲 5 頭鮑魚牛肝菌醬燒黑豚肉瑤柱八寶糉兩隻 及 棗茸杞子甜糉一隻（原價 HK$656 ） KKday優惠：HK$590 組合二：原隻南非六頭鮑魚裹蒸粽一隻、 30 年陳皮甘栗蛋黃咸肉糉兩隻 及 棗茸杞子甜糉一隻（原價 HK$724 ） KKday優惠：HK$652 銷售日期：2022年4月27日至6月2日（5月26日前預訂可享有9折優惠）

換領日期：2022年5月27日至6月3日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽軒

原隻澳洲5頭鮑魚牛肝菌醬燒黑豚肉瑤柱八寶糉

端午糭優惠｜ 歷山酒店 御品佛跳牆糭／尊貴養生保健糭 為慶祝端午節，歷山酒店隆重呈獻由大廚精心炮製的兩款特色粽子—歷山御品佛跳牆糭，以矜貴佛跳牆食材作餡料，包括原隻鮑魚、元貝、花膠、五花腩、惹味的鹹蛋黃、上等花菇和金華火腿。另有全新口味的歷山養生保健糭，採用營養豐富的紅藜麥、性質平和的蟲草花、補中益氣的黨參、雞肉、本菇、鹹蛋黃、甘栗和綠豆，注重健康的你也可以吃！每款糭子禮盒內附有國際茶葉品牌Tea WG 的精品茗茶茶葉套裝。 「歷山御品佛跳牆糭」禮盒裝 1 隻（原價 HK$398 ） KKday優惠：HK$318 「歷山尊貴養生保健糭」禮盒裝 2 隻（原價 HK$228 ） KKday優惠：HK$182 銷售日期：2022年4月26日至6月2日

換領日期：2022年5月20日至6月4日

換領時間：11:00am - 8:00pm

換領地點：香港北角城市花園道32號歷山酒店 歷山餐廳

端午糭優惠｜ 8 度海逸酒店 全新梅菜扣肉糭、陳皮滷鴨糭 8度海逸酒店全新推出醬皇梅菜扣肉糭及陳皮滷鴨糭，喜歡嘗試新口味的朋友就不要錯過。 醬皇梅菜扣肉糭（原價 HK$118 ） KKday優惠：HK$98 古法鹹肉糭（原價 HK$118 ） KKday優惠：HK$98 陳皮滷鴨糭（原價 HK$118 ） KKday優惠：HK$98 銷售日期：2022年5月10日-6月3日

換領日期：2022年5月23日-6月3日

換領地點：香港九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下之8度餐廳

須於換領日最少2天前致電2126 1960預約

端午糭優惠｜恆香端午粽－恆久滋味．家鄉粽子 恆香老餅家今年推出多款新口味粽子，除了廣受喜愛的「金腿蛋黃鹹肉粽」、人氣經典的「恆香白蓮蓉梘水粽」、好評滿滿的「陳皮紅豆沙梘水粽」及真材實料的足斤重「一品瑤柱XO裹蒸粽」四款正宗家鄉風味粽子外，今年更隆重推出兩款新穎的佳節首選，包括專為素食人士設計的「八寶齋粽」與濃郁惹味的和風滋味「櫻花蝦珍珠米粽」。其中櫻花蝦珍珠米粽以傳統鹹肉粽為基礎改良，用上日本珍珠米，加上腩肉、鹹蛋黃、瑤柱、栗子及櫻花蝦。粽子特別附上一小包秘製醬油，沾醬拌食，和風滋味再度昇華！ 「八寶齋粽」特別為素食人士設計，混合多款營養豐富的健康穀麥，包括藜麥，再加入豆類及花生，食落軟糯煙韌兼備，口感豐富，更低糖、低脂、低卡路里！由即日起，現凡購買端午粽系列禮券10張或以上，即送瑤柱鮑汁XO醬 (價值$168)，數量有限，送完即止！

端午糭優惠｜奇華餅家 「泡菜黑豚肉粽」 奇華餅家每年都有推出「五月棕」，除了「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽」、甘香清甜的「陳皮豆沙梘水粽」、「極上珠姐XO醬五花腩肉粽」。今年更特別推出全新韓式風味的「泡菜黑豚肉粽」，選用傳統泡菜及西班牙黑毛豬腩肉，品嚐韓風美食的您，絕對值得一試。韓式泡菜黑豚肉粽」於5月2日至6月3日期間在奇華餅家香港全線分店 (香港國際機場分店除外) 發售，而「奇華Fans」會員更可以優惠價每個港幣53元正 (原價每個港幣68元正) 選購。 此外，凡於5月1日至6月3日期間在奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 購買任何「五月粽」或「五月粽禮券」滿港幣80元正，即獲送贈港幣20元正現金禮券乙張。「奇華Fans」會員由5月1日至6月3日期間，購買任何「五月粽」或「五月粽禮券」滿港幣80元正，更可額外獲得港幣30元正電子優惠券乙張 (電子優惠券有效期至2022年6月30日)。