端午節2023｜端午節糉禮盒推介 必睇早鳥優惠！傳統鹹肉糭/裹蒸糭/甜糭 (不斷更新)

今年6月22日就是端午節，不少酒店和連鎖店都有推出端午節糉禮盒，當中包括傳統鹹肉糭、裹蒸糭、豆沙甜糭等等，款式口味各有特色，不少更有早鳥優惠，價錢實惠，送禮自用佳宜！
端午節糉推介｜四季酒店龍景軒端午糉禮盒 早鳥優惠85折
香港四季酒店米芝蓮二星中菜餐廳龍景軒出品公認高質，餐廳將於今個端午節推出兩款糉子禮盒，大家不妨考慮下。「綠豆蓉鹼水桂花糉 拼 雞樅菌玉掌元貝糉 配 二零一九年老白茶」禮盒定價$468，綠豆蓉鹼水桂花糉配方根據傳統的紅豆蓉鹼水糉進行創新改良，其中的綠豆將會進行浸泡過夜的工序，並通過6小時的燉煮，呈現出柔軟細滑的的質感。另外雞樅菌玉掌元貝糉特意以龍景軒馳名的沙薑豬手替代傳統的五花肉，帶出全新風味，入口微辣更顯滋味。而人氣產品「鮑魚瑤柱有機五穀糉 配 二零一九年老白茶」禮盒每盒$568，五穀糉用料豪華，食材包括兩隻南非鮑魚、燒鵝、豬肉、冬菇和鹹蛋黃，亦採用有機十穀米，美味之餘亦更添纖維和營養，每隻糉淨重約750克，足夠四人食用，最適合一家人齊齊分享！於5月21日或之前訂購，可享85折早鳥優惠，售完即止。
網上電子商店：https://shopfourseasonshk.com/collections/dragon-boat-rice-dumplings?utm_campaign=press_ricedumplings&utm_medium=textlink&utm_source=press
端午節糉推介｜米芝蓮一星逸東軒裹蒸糉 早鳥優惠85折
端午佳節將至，Eaton HK 米芝蓮一星食府逸東軒以可持續概念為設計靈感，配以矜貴上乘用料，呈獻兩款星級裹蒸糉禮袋。逸東軒的經典之選「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭」（每隻$298）用料豐足，每隻重約600克，由行政總廚譚棟師傅嚴選優質食材入饌，包括原隻鮑魚、晶瑩剔透的原隻鹹蛋黃、頂級瑤柱、燒鴨及上等爽滑花菇等多種傳統材料製成，層次豐富，入口鹹香撲鼻，啖啖滿足。經由大師傅巧手包裹的綠豆糯米比例平均，口感豐富紮實。而「八寶薈萃新豬肉裹蒸糉」（每隻$268）則秉承酒店向來保護環境的宗旨，為大家帶來更健康的素食選擇。裹蒸糉用上以全植物性材料製成的新豬肉（OmniPork）配以八寶食材，包括花菇、紅腰豆、栗子、花生、蓮子等材料，入口夾雜豆香栗子香，味道清新，口感豐富，絕對是端午節送禮自用的健康選擇。
凡於5月31日前訂購，更可享低至85折早鳥優惠。數量有限，售完即止。
網址： https://www.yattungheen.com/ricedumpling2023
取貨日期：2023年6月16日至6月22日
端午節糉推介｜萬豪金殿端午節糉子禮盒
香港JW萬豪酒店旗下米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿再度推出典雅大方的糉子禮盒。中餐行政總廚鄧家濠匠心揀選多款矜貴食材，呈獻分量十足、餡多味美的金殿乾鮑瑤柱裹蒸糭，豐富的餡料包括味濃帶溏心的南非吉品乾鮑魚、鹹香鮮美的頂級日本瑤柱、上等日本花菇、爽而不膩的關刀豬腩肉、韓國有機雞腿肉及湖南湘江全蓮子，配上油心鹹蛋黃及勻稱飽滿的綠豆。軟綿的糯米充分吸收食材鮮味與荷葉的清香，吃一口更是齒頰留香。鄧師傅更精心選用本地製造的頤和園無添加醬油，這款醬油以古法釀造，醇厚香濃，昇華糉子的鮮香。金殿日本紅豆鹹肉糭用料亦顯心思，日本紅豆清甜而不膩，與甘香的油心鹹蛋黃、以頤和園醬油調味得宜的關刀豬腩肉及綿密的糯米十分匹配。
金殿乾鮑瑤柱裹蒸糭及金殿日本紅豆鹹肉糭禮盒包含每款口味各一隻，可選配高雅得體的禮品盒包裝（$588）或簡約的保溫袋包裝（$528）。
網址：
https://jwmarriotthkoffers.com/zh/Man-Ho-Dried-Abalone-Glutinous-Rice-Dumpling-Red-Bean-and-Pork-Glutinous-Rice-Dumpling-Gift-Set-15?utm_source=other&utm_campaign=jwmarriotthkeshop&utm_medium=media
端午節糉推介｜香港瑰麗酒店彤福軒端午節糭子每日新鮮
香港瑰麗酒店的粵菜餐廳彤福軒今年亦有推出端午節糭子，每日新鮮製作，絕對真材實料！環保的禮品裝包括金栗貴妃糭和鮑魚香菌八寶糭各一隻，每套定價$598，將於2022年5月22日起於彤福軒及香港瑰麗酒店網上商店發售。金栗貴妃糭步驟繁複，需先將糯米以梘水浸軟，然後將原粒栗子和蓮蓉包進糯米中，再加入豬肉、鮑魚、綠豆、冬菇、香料、瑤柱等食材。而鮑魚香菌八寶糭同樣值得一試，以八款食材製作而成，包括南非六頭鮑魚、五花腩、栗子、蓮子、瑤柱、雞油菌、牛肝菌和冬菇等，非常足料！
網址：https://www.rosewoodhkshop.com/collections/dragon-boat-festival