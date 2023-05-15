端午節2023｜端午節糉禮盒推介 必睇早鳥優惠！傳統鹹肉糭/裹蒸糭/甜糭 (不斷更新)

今年6月22日就是端午節，不少酒店和連鎖店都有推出端午節糉禮盒，當中包括傳統鹹肉糭、裹蒸糭、豆沙甜糭等等，款式口味各有特色，不少更有早鳥優惠，價錢實惠，送禮自用佳宜！ 端午節糉推介｜四季酒店龍景軒端午糉禮盒 早鳥優惠85折 香港四季酒店米芝蓮二星中菜餐廳龍景軒出品公認高質，餐廳將於今個端午節推出兩款糉子禮盒，大家不妨考慮下。「綠豆蓉鹼水桂花糉 拼 雞樅菌玉掌元貝糉 配 二零一九年老白茶」禮盒定價$468，綠豆蓉鹼水桂花糉配方根據傳統的紅豆蓉鹼水糉進行創新改良，其中的綠豆將會進行浸泡過夜的工序，並通過6小時的燉煮，呈現出柔軟細滑的的質感。另外雞樅菌玉掌元貝糉特意以龍景軒馳名的沙薑豬手替代傳統的五花肉，帶出全新風味，入口微辣更顯滋味。而人氣產品「鮑魚瑤柱有機五穀糉 配 二零一九年老白茶」禮盒每盒$568，五穀糉用料豪華，食材包括兩隻南非鮑魚、燒鵝、豬肉、冬菇和鹹蛋黃，亦採用有機十穀米，美味之餘亦更添纖維和營養，每隻糉淨重約750克，足夠四人食用，最適合一家人齊齊分享！於5月21日或之前訂購，可享85折早鳥優惠，售完即止。



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端午節糉推介｜米芝蓮一星逸東軒裹蒸糉 早鳥優惠85折 端午佳節將至，Eaton HK 米芝蓮一星食府逸東軒以可持續概念為設計靈感，配以矜貴上乘用料，呈獻兩款星級裹蒸糉禮袋。逸東軒的經典之選「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭」（每隻$298）用料豐足，每隻重約600克，由行政總廚譚棟師傅嚴選優質食材入饌，包括原隻鮑魚、晶瑩剔透的原隻鹹蛋黃、頂級瑤柱、燒鴨及上等爽滑花菇等多種傳統材料製成，層次豐富，入口鹹香撲鼻，啖啖滿足。經由大師傅巧手包裹的綠豆糯米比例平均，口感豐富紮實。而「八寶薈萃新豬肉裹蒸糉」（每隻$268）則秉承酒店向來保護環境的宗旨，為大家帶來更健康的素食選擇。裹蒸糉用上以全植物性材料製成的新豬肉（OmniPork）配以八寶食材，包括花菇、紅腰豆、栗子、花生、蓮子等材料，入口夾雜豆香栗子香，味道清新，口感豐富，絕對是端午節送禮自用的健康選擇。 凡於5月31日前訂購，更可享低至85折早鳥優惠。數量有限，售完即止。

網址： https://www.yattungheen.com/ricedumpling2023

取貨日期：2023年6月16日至6月22日