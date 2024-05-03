端午節2024｜唐宮小聚純手工製端午糉94折優惠！松露黑毛豬／菌菇栗子蛋黃／金桔豆沙

2024年端午節將至，又係時候預訂端午糉應一應節。「唐宮小聚」的手工應節糉，自推出以來一直大獲好評。今年「唐宮小聚」增添全新「菌菇栗子蛋黃粽」，照顧素食者的需要。另外亦有人氣推介，以矜貴松露入饌的「松露黑毛豬粽」，以及熱賣超過30年的經典清新之選「金桔豆沙粽」。成為會員更可享套裝粽94折優惠，只需$168即可試勻原價$178的三款端午粽口味，即睇內文詳情！

「唐宮小聚」應節粽自家100%純手工製作，嚴選各地優質食材，獨創多款口味。「唐宮小聚」粽子以真空包裝，進食前拆除包裝後隨冷水下鍋，讓水浸過粽子，待水煮至沸騰後，再煮約20分鐘即可。加熱後的粽子會更添飽滿油潤、軟綿糯口，味道香濃。注意，不宜以隔水蒸煮或微波爐加熱，會讓粽子部份水分及美味流失。跟隨以上簡單步驟， 即可品嚐到端午節慶最好的滋味。

端午節2024｜唐宮小聚 人氣熱賣「松露黑毛豬粽」

唐宮小聚人氣推介，將傳統鮮肉粽變奏升級，以矜貴的黑松露入饌，配搭黑毛豬肉、瑤柱、鹹蛋黃、綠豆及糯米人手包製，松露獨有的濃厚香氣搭上油潤甘香的起沙鹹蛋黃，與肉嫩多汁的黑毛豬肉相互輝映，為你帶來中西合壁的難忘滋味。