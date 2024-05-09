端午節2024｜唯港薈推三色榴槤咖央粽/矜貴黑松露鮑魚粽 5月26日前享早鳥優惠

端午時節將至，唯港薈推出兩款特色端午粽，包括以矜貴食材如黑松露及鮑魚等入饌的傳統裹蒸粽，以及創新的三色榴槤咖央醬糯米甜粽，鹹甜口味俱備。加上以寓意豐裕吉祥的雙魚作為設計靈感，送禮都非常大方得體。由即日起至2024年5月26日，於餐廳或網上商店預訂，更可享指定早鳥優惠。

創新 榴槤咖央醬糯米粽

有榴槤王子美譽的唯港薈行政總廚何偉誠師傅(Danny)製作新穎的創意應節粽——三色玲瓏榴槤咖央醬糯米粽，全人手製作的迷你三色玲瓏糯米粽以綠色、黃色及藍色呈現，天然色素分別來自班蘭、黃薑及蝶豆花，別具東南亞色彩。師傅特別選用優質泰國頂級糯米，粘潤煙韌的糯米充分吸滿香甜的椰漿，釀入以頂級榴槤果肉及新鮮班蘭葉汁所製成的自家製榴槤咖央醬，香濃馥郁，相信一眾榴槤迷都會鍾意！