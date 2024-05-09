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生活
2024-05-09 16:00:00

端午節2024｜唯港薈推三色榴槤咖央粽/矜貴黑松露鮑魚粽 5月26日前享早鳥優惠

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端午節2024｜唯港薈推三色榴槤咖央粽/矜貴黑松露鮑魚粽 5月26日前享早鳥優惠

端午節2024｜唯港薈推三色榴槤咖央粽/矜貴黑松露鮑魚粽 5月26日前享早鳥優惠

端午時節將至，唯港薈推出兩款特色端午粽，包括以矜貴食材如黑松露及鮑魚等入饌的傳統裹蒸粽，以及創新的三色榴槤咖央醬糯米甜粽，鹹甜口味俱備。加上以寓意豐裕吉祥的雙魚作為設計靈感，送禮都非常大方得體。由即日起至2024526日，於餐廳或網上商店預訂，更可享指定早鳥優惠。

創新榴槤咖央醬糯米粽

有榴槤王子美譽的唯港薈行政總廚何偉誠師傅(Danny)製作新穎的創意應節粽——三色玲瓏榴槤咖央醬糯米粽，全人手製作的迷你三色玲瓏糯米粽以綠色、黃色及藍色呈現，天然色素分別來自班蘭、黃薑及蝶豆花，別具東南亞色彩。師傅特別選用優質泰國頂級糯米，粘潤煙韌的糯米充分吸滿香甜的椰漿，釀入以頂級榴槤果肉及新鮮班蘭葉汁所製成的自家製榴槤咖央醬，香濃馥郁，相信一眾榴槤迷都會鍾意！ 

三色玲瓏榴槤咖央醬糯米粽 原價$238 | 早鳥優惠$198

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矜貴黑松露鮑魚裹蒸粽

天外天中菜廳行政總廚黃子其師傅及其廚師團隊嚴選優質上乘食材，以傳統手工技藝精心炮製矜貴的黑松露鮑魚瑤柱金腿裹蒸粽，用上原隻七頭南非鮑魚、日本北海道瑤柱、金華火腿、黑松露醬、頂級花菇、燒腩肉、甘香鹹蛋黃、栗子等，軟糯足料，入口盡是食材鮮味，鹹鮮味濃，散發竹葉及荷葉清香，風味絕佳。

黑松露金腿瑤柱鮑魚裹蒸粽 原價$298 | 早鳥優惠$258

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天外天琥珀合桃 原價$198 | 早鳥優惠$168、天外天琥珀合桃三重彩 $588 | 早鳥優惠 $388 X.O.醬 原價$238 | 早鳥優惠$208

唯港薈端午粽賀端陽

訂購日期：即日起至202469

早鳥優惠：即日起至2024526

取貨日期/地點：202463日至9 中午12時至晚上8 大堂節慶櫃台

查詢：(852) 3400 1318

網上商店

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