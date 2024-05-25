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生活
2024-05-25 16:00:00

端午節2024｜大師姐新推出生酮端午糉！王牌一斤足料裹蒸糉＋8款自家製作醬料

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端午節2024｜大師姐新推出生酮端午糉！王牌一斤足料裹蒸糉＋8款自家製作醬料

端午節2024｜大師姐新推出生酮端午糉！王牌一斤足料裹蒸糉＋8款自家製作醬料

端午節2024｜《大師姐》一向重視中國傳統節日，臨近端午，《大師姐》當然少不了推出端午節糉給大家。而今年更特別設計了，生酮飲食友善的「極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉」，即使生酮飲食的朋友，也可以一起享受節日的美味。另外還有一直受歡迎的王牌產品「足料裹蒸糉」、「西班牙黑毛豬XO醬糉」等，以及8款自家製作醬料，即睇內文詳情！

《大師姐》端午糉

《大師姐》端午糉2024

端午節2024｜《大師姐》新推出生酮端午糉 以椰菜花取代糯米

《大師姐》也曾為健康嘗試了減澱粉質及糖份的飲食，更特別去了解同樣嚴格限制澱粉質及糖份的生酮飲食，發覺在巿面要找生酮飲食友善的食物甚不容易，符合要求的端午糉在巿面更難找到，因此今年特別研究出一款「極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉」，以椰菜花取代糯米，做出來的端午糭同樣有軟糯的效果，配上特選的超大鹹蛋黃、原粒大瑤柱、一級雲腿、特選燒鴨及五花腩等，就如裹蒸糉般餡料豐盛，讓生酮飲食的朋友都可以一起品嘗節日好滋味。「極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉」只需隔水蒸20分鐘，便可將端午傳統味道帶出。

*「極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉」已經測試，澱粉質含量為每100克/4克，生酮飲食友善。

極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉 極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉

《大師姐》所有出品皆選料上乘安全，使用本港醬園頤和園及大孖醬油、鮮磨五香粉、特選頂級鹹蛋黃及以花生油自家鏟製的蓮蓉等，務求在美味與食安上為大家把關。除了全新的「極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉」《大師姐》今年繼續為大家帶來一直受歡迎的王牌產品「足料裹蒸糉」「西班牙黑毛豬XO醬糉」、「御品嘉湖糉」「蛋黃蓮蓉鹼水糉」另外廚房必備的各式醬料，《大師姐》也為大家準備了多款選擇，如蘸點食物及煮餸皆「陳皮瑤柱豆豉醬」同樣，產品用上環保耐用經典網袋作包裝，設計用心亦為環保出一分力。

《大師姐》端午糉系列百分百香港人手製造，堅持食物安全及著重高品質，無添加味精、色素及防腐劑，既美味，又安全。僅守多年來對食物安全及著重質出品的堅持，讓大家及《大師姐》的親朋好友們以美味、安全的食品歡度佳節。

足料裹蒸糉 足料裹蒸糉 御品嘉湖糉 御品嘉湖糉 蛋黃蓮蓉鹼水糉 蛋黃蓮蓉鹼水糉

為方便大家搭配糉子及煮製不同菜式，《大師姐》自家製作的醬料系列亦同時供應，既有可煮可上桌使用的「陳皮瑤柱豆豉醬」、「公公辣油」、「頂級瑤柱XO醬」、「乾蔥牛肝菌醬」、「火腿XO醬」、「特辣櫻花蝦XO醬」、「鹹魚特級XO醬」及適合用來烤焗肉類的「粵式百搭烤焗醬」等，為大家增添煮食方便及樂趣。

環保包裝，《大師姐》端午以特別設計網袋盛戴，並配以不同顏色絲帶作區別，網袋可環保重用。

大師姐官方網站 

 

門市：菁雲各門巿、Ministore 灣仔

city’super 中環IFC、 銅鑼灣、尖沙咀（2024527日起售賣）

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陳皮瑤柱豆豉醬 環保包裝，以特別設計網袋盛戴 大師姐
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