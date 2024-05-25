端午節2024｜大師姐新推出生酮端午糉！王牌一斤足料裹蒸糉＋8款自家製作醬料

端午節糉2024｜《大師姐》一向重視中國傳統節日，臨近端午節，《大師姐》當然少不了推出端午節糉給大家。而今年更特別設計了，生酮飲食友善的「極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉」，即使生酮飲食的朋友，也可以一起享受節日的美味。另外還有一直受歡迎的王牌產品「足料裹蒸糉」、「西班牙黑毛豬XO醬糉」等，以及8款自家製作醬料，即睇內文詳情！

《大師姐》也曾為健康嘗試了減澱粉質及糖份的飲食，更特別去了解同樣嚴格限制澱粉質及糖份的生酮飲食，發覺在巿面要找生酮飲食友善的食物甚不容易，符合要求的端午糉在巿面更難找到，因此今年特別研究出一款 「極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉」， 以椰菜花取代糯米，做出來的端午糭同樣有軟糯的效果，配上特選的超大鹹蛋黃、原粒大瑤柱、一級雲腿、特選燒鴨及五花腩等，就如裹蒸糉般餡料豐盛，讓生酮飲食的朋友都可以一起品嘗節日好滋味。 「極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉」 只需隔水蒸20分鐘，便可將端午傳統味道帶出。

《大師姐》所有出品皆選料上乘安全，使用本港醬園頤和園及大孖醬油、鮮磨五香粉、特選頂級鹹蛋黃及以花生油自家鏟製的蓮蓉等，務求在美味與食安上為大家把關。除了全新的「極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉」外，《大師姐》今年繼續為大家帶來一直受歡迎的王牌產品「足料裹蒸糉」、「西班牙黑毛豬XO醬糉」、「御品嘉湖糉」及「蛋黃蓮蓉鹼水糉」等。另外廚房必備的各式醬料，《大師姐》也為大家準備了多款選擇，如蘸點食物及煮餸皆宜的「陳皮瑤柱豆豉醬」。同樣，產品用上環保耐用經典網袋作包裝，設計用心亦為環保出一分力。

《大師姐》端午糉系列百分百香港人手製造，堅持食物安全及著重高品質，無添加味精、色素及防腐劑，既美味，又安全。僅守多年來對食物安全及著重優質出品的堅持，讓大家及《大師姐》的親朋好友們以美味、安全的食品歡度佳節。