端午節2024｜奇華餅家「韓式人蔘雞粽」原條韓國人蔘配嫩滑雞肉 會員優惠價$78 消費滿額送$20現金券

今年端午節，奇華餅家繼續提供多款端午粽，如「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽」、「極上珠姐 XO 醬五花腩肉粽」及「陳皮豆沙梘水粽」等，鹹甜粽都有好多選擇！推介口味創新的「韓式人蔘雞粽」，餡料特別用上原條韓國人蔘，將地道韓式料理以端午粽方式呈現，口感豐富，養生又滋補，和家人分享就最好不過。

奇華餅家端午粽 必試「韓式人蔘雞粽」 講到韓國美食，一定會聯想起人蔘雞湯，人蔘雞湯是韓國人的夏季養生膳食，用料夠滋補。今次奇華餅家新推出的「韓式人蔘雞粽」則以人蔘雞湯為靈感，揉合中式傳統端午粽和韓式美味，釀入多種精選食材，包括原條韓國人蔘，再配上嫩滑 雞肉、清甜的紅棗和栗子，一整根人蔘的甘甜精華完全滲入粽內，更細心用小米代替部分糯米，膳食纖維更豐富！於 5 月13 日至 6 月 10 日期間在奇華餅家全線分店以港幣 98 元正或澳門幣 102 元正發售，「奇華 Fans」會員更可以優惠價每個港幣 78 元正選購*。 *會員優惠只適用於香港奇華分店(香港國際機場分店除外)

消費滿$100送$20現金券 顧客凡於 5 月 8 日至 6月 10 日期間在奇華餅家香港全線分店 (香港國際機場分店除外) 以正價購買任何「五月粽」或「五月粽禮券」滿港幣 100 元正，即可獲送贈港幣 20 元正現金禮券乙張。而奇華網店「種粽滋味」套裝優惠集合三款口味的「五月粽」，包括用料豐富上乘的「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽」、香辣惹味的「極上珠姐 XO 醬五花腩肉粽」及甘香清甜的「陳皮豆沙梘水粽」各兩件，顧客可於 5 月 8 日至 5 月 27 日以港幣 510 元正 (原價港幣 570 元正) 購買，更享免本地運費。

