端午節是在每年的農曆五月初五，而2024年的端午節則是在今年的6月10日（星期一），大家是時候準備選購應節端午粽。香港不少酒店都有推出端午粽，包括裹蒸糉、鹹肉粽、鹼水粽等，款式餡料間間都有特色，部分更有早鳥優惠，最多可高達85折，即睇下文了解更多啦！

端午粽推介｜一粥麵推4款傳統口味端午粽

今年端午節一粥麵推出4款傳統口味端午粽，分別有鹹香足料的「金華火腿粽」和「五香鹹肉粽」，以及甜香滿溢的「黑糯米豆沙粽」和「蓮蓉鹼水粽」，由即日起至6月3日期間於指定一粥麵分店以及指定網上平台購買一套4隻的「端午豐盛粽套裝」，更可獲贈逾$40電子優惠券！