端午節2024｜翠園5大特色端午粽$39起 必試海膽花膠/燒鵝鹹肉/蛋椰咖吔鹼水 低至7折！

每年端午節翠園都有自家出品的端午粽，而今年品牌亦推出5大特色端午粽，分別有「海膽花膠粽」、「帶子雙鮮粽」、「燒鵝鹹肉粽」、「陳皮豆沙鹼水粽」和「蛋椰咖吔鹼水粽」，用料上盛，加入多款矜貴食材，揉合傳統經典和創意，全部都好吸引！此外使用HSBC信用卡低至7折，最平$39起就可以入手翠園端午粽，大家一於把握優惠！

翠園5大特色端午粽$39起

全新海膽花膠粽(零售價$141)組合夠矜貴，由翠園總廚嚴選優質海膽，配上口感軟滑的厚肉大花膠，骨膠原感十足，吃起來口感豐富，啖啖鮮味！而帶子雙鮮粽(零售價$119)同樣必試，餡料特選肉厚飽滿的原粒帶子以及鮮味土魷，同樣鮮味無窮。另外如果鍾情港式味道，可以試試燒鵝鹹肉粽(零售價$111)，內包裹著明爐招牌燒鵝和濃香鹹肉，整體油潤滋味。

甜粽方面也有特色，除了經典綿密的陳皮豆沙鹼水粽(零售價$52)外，心水推介蛋椰咖吔鹼水粽(零售價$52)，少見創意口味，特選東南亞特色咖吔醬製成蛋椰咖吔餡，椰香濃郁，清甜而不膩，大人小朋友都一定喜歡！兩款甜粽亦設花生芝麻碎糖包，客人可因應喜好添加或沾上，倍添香脆口感與風味。

翠園亦貼心設計出兩款鹹甜粽禮盒，「矜貴嚐甜禮盒」(零售價$216)內有海膽花膠粽、蛋椰咖吔鹼水粽及陳皮豆沙鹼水粽各一，皇牌「星級三味禮盒」(零售價$248)則有有燒鵝鹹肉粽、帶子雙鮮粽及蛋椰咖吔鹼水粽，滿足不同人的喜好。

端午粽及禮盒均可於美心中菜分店及美心食品網店購買，數量有限，售完即止。