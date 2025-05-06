端午節2025｜上環江蘇銘悅 端陽傳統手工江南粽子禮盒

「江蘇銘悅」為端午節而設的自家製江南手工粽子禮盒，嚴選江南特產的寬大箬葉包裹，此葉材不僅是中醫推崇的活血良藥，更可以其天然清香為粽子增添獨特風韻。每一隻手工粽子皆由師傅裹製成修長優雅的條型，糯米與餡料的比例經過反覆調校，無論是鹹香四溢的蛋黃肉粽，還是甘甜細膩的豆沙粽，都展現出令人回味無窮的經典滋味。由即日起接受訂購，顧客可於2025年5月7日至31日親臨餐廳自取；凡於2025年5月15日前預訂，更可享早鳥優惠，絕對是佳節送禮或與家人共享的最佳選擇。

兩款粽子一鹹一甜回味無窮的經典滋味

共兩款粽子滋味包括「手作江蘇鮑魚鹹粽」（每隻$128；早鳥優惠：每隻$108），有別與地道廣東粽，此糉子沿襲江南嘉湖粽的做法炮製，先取秘製上海豉油及老抽醃製糯米，令蒸煮後的糯米呈油潤綿化的焦糖色，散發濃郁鹹香；搭配經醃製的三層五花肉及鮮美濃郁的十二頭南非鮑魚，與甜糯芳香的板栗及頂級鹹蛋黃匹配無比，鹹鮮惹味。「手作江蘇甜粽」（每隻$108；早鳥優惠：每隻$98）則是江南甜粽的經典代表，得細細品嘗才能體會其中美好。廚藝團隊特別精選頂級玫瑰豆沙，搭配黃金桂花、新疆若羌縣的灰棗（又稱若羌棗）及泰國糯米，口感既黏且糯，入口旋即化開，更散發一股糉葉的清香。