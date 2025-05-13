端午節2025｜必食名店糭合集 香椿醬元貝蛋黃/XO辣椒醬腩肉/陳皮豆沙蓮子紫米糭

每年端午節「糭」會有驚喜！今次為大家搜羅名店特色端午糭，有全新推出的香椿醬元貝蛋黃糭搭鳳梨桂花鹼水糭、升級版嶺南黑毛豬肉糭；亦有惹味的XO辣椒醬腩肉糭、配以龍眼蜜的陳皮豆沙蓮子紫米糭，鹹甜俱備，「糭」有一款啱你心水！
半島精品店與咖啡廳
XO辣椒醬腩肉糭＋糉子造型鹹蛋黃曲奇
喜歡惹味的讀者不妨來個XO辣椒醬腩肉糭，由師傳匠心製作，糭子融合了半島經典XO辣椒醬、鮮嫩五花肉和優質鹹蛋黃。兩隻鹹香鮮味略帶一點辣的手工糉子，配上糉子造型保溫袋，別樹一幟，送禮夠大方得體。記者順道推介店內迎合節日的端午鹹蛋黃曲奇蝴蝶酥禮盒，鹹蛋黃曲奇以端午糉子作造型，十分趣緻，入口鹹蛋黃香味傳神。購買糭的同時順勢掃走一盒曲奇禮盒，回家享受雙重驚喜！
半島精品店與咖啡廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場
電話：2696 6969
營業時間：上午10時至晚上7時
網上訂購：半島精品店網店
半島精品店香港國際機場店
地址：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪（「心繫香港」零售區域內）
電話：2812 0421
營業時間：上午7時至晚上10時
香港四季酒店龍景軒
香椿醬元貝蛋黃糭＋鳳梨桂花鹼水糭
今年全新口味有「香椿醬元貝蛋黃糭」及「鳳梨桂花鹼水糭」組合，由米芝蓮二星粵菜餐廳龍景軒行政總廚陳恩德師傅精心製作，組合配福鼎寒露白茶（20克）。福鼎寒露白茶產自福建，於秋季寒露時節採收，滋味花香清雅，茶湯醇厚強烈，具有降火消食之效，配糭一流！
香港四季酒店
香港四季酒店網店
備註：由即日起至5月30日期間，每日上午10時至晚上8時，到酒店大堂櫃檯或餅店領取已購買的端午糭禮券；以及於5月21日至30日期間兌換端午糭禮盒。
明閣遠年陳皮豆沙蓮子紫米糭
明閣今年誠意推出遠年陳皮豆沙蓮子紫米糭（約350克）連本地手工龍眼原蜜，由點心部主管謝新福師傅精選上等紫米與白糯米，風味香醇，口感黏糯。內餡以特選紅豆及遠年陳皮精心烹調製成細滑順口的陳皮豆沙餡，再配搭果實飽滿的白蓮子。甘醇陳皮香韻縈繞舌尖，清甜而不膩。另外嚴選本地品牌「香港原蜜」，於元朗採收的龍眼原蜜（25克）作為組合，蜜色瑩潤，芳醇柔滑，襯托甜潤的陳皮豆沙蓮子紫米糉，帶來獨特滋味。
明閣
網上訂購：香港康得思酒店網站
領取地點：香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層
領取日期：2025年5月5至31日
領取時間：上午10時30分至晚上8時30分
唐宮小聚全新升級
嶺南黑毛豬肉糭
摩登中菜「唐宮小聚」全新升級三款口味包括「古法紫米棗泥糭」、肉粽升級版「嶺南黑毛豬肉糭」，以及熱賣超過30年的「金桔豆沙梘水糭」，自家100%純手工製作。今年新推出素食版紫米棗泥糭，以天然紫米與古法棗泥製成，營養價值高而且低糖低脂低鈉，甜味天然口感細膩。人氣熱賣「嶺南黑毛豬肉糭」，升級採用嶺南黑毛豬，配搭瑤柱、鹹蛋黃、綠豆及糯米等。黑毛豬肉鹹鮮甘香，肉汁滲透每粒糯米，黏糯軟綿，配上起沙鹹蛋黃油潤甘香。只要成為「唐宮小聚」會員更可享2025年「糭有福」套裝94折優惠，只需$168便可試勻原價$178三款端午糭。數量有限，售完即止。
唐宮小聚（中環店)
地址：中環皇后大道中139號 The L. Place 2樓
電話：3568 9666
尖沙咀店
地址：尖沙咀廣東道30號新港中心3樓303號舖
電話：3168 1362
沙田店
地址：沙田沙田正街18號新城市廣場第三期3樓A333號舖
電話：2625 0009