端午節2025｜新口味糭合集 金蠔蟹粉/帶子蝦乾/馬拉咖央糭(持續更新)

每年端午節，相信大家萬分期待市場會推出甚麼新口味應節糭子，今年「糭有驚喜」，鹹糭有金蠔蟹粉糭、清真巴東牛肉糭、黑毛豬紫米鹹肉糭、帶子蝦乾糭等；甜糭又有馬來西亞咖央糭、古法蛋黃蓮蓉鹼水糭配黑糖醬，破格有創意！



國金軒首創原隻「金蠔蟹粉糭」

58折早鳥優惠 今年國金軒推出的兩款全新口味端陽糭，分別是矜貴的金蠔蟹粉糭和古法蛋黃蓮蓉鹼水糭 （配黑糖醬），前者選用上乘原隻金蠔和江蘇鮮拆蟹粉包製，蠔香濃郁，蟹粉鮮美，滲透於軟糯的糯米中，甘香四溢。古法蛋黃蓮蓉鹼水糭承襲古法技藝，選用優質鹼水調製糯米，搭配清香軟滑蓮蓉、油潤的鹹蛋黃，加上醇厚黑糖醬，入口清甜不膩，口感香軟。這兩款糭子也同時組合成為「尊貴薈萃」全新套裝。 國金軒（尖沙咀）

九龍尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong 3樓

查詢：2315 5222 國金軒端陽糭禮券於即日起於國金軒各分店有售，於mira eShop購買可享高達53折早鳥優惠，預訂查詢請瀏覽：按此

九龍香格里拉

清真巴東牛肉糭＋馬拉咖央糭 九龍香格里拉今年創作兩款全新東南亞特色糭，包括清真巴東牛肉糭及馬來西亞咖央糭，融合南洋香料的馥郁和地道風味，同時遵循清真選材及製作要求，並於清真認證廚房烹調製作。清真巴東牛肉糭以巴東醬料將牛肉慢煮入味，牛肉軟嫩，濃郁醬汁滲透糯米，米粒黏潤。馬來西亞咖央糭傳承馬來西亞傳統風味，以香濃椰漿與咖央醬精製，入口柔滑，香甜不膩，讓本地穆斯林食客亦能品嘗端午糭。 香格里拉會會員尊享早鳥限定優惠：

由即日起至5月9日，於香格里拉精品店選購端陽香糭，可專享高達七五折優惠；選購禮物籃及禮盒可享達八折優惠。 端陽節日禮品預訂換領日期：

預訂日期：2025年5月1至29日

換領日期：2025年5月17日至29日 九龍香格里拉–節日櫃檯

地址：尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉酒店大堂

電話：2733 8836

營業時間：每日早上10時至晚上10時 網址：按此

香港嘉里酒店黑毛豬紫米鹹肉糭 香港嘉里酒店中菜廳紅糖中菜行政總廚余偉經師傅，揉合傳統工藝與創新食材特製一系列新口味糭及禮盒。當中包括紅糖至尊瑤柱裹蒸糭，以上等食材演繹家鄉風味，嚴選頂級瑤柱、鹹蛋黃、燒肉及糯米巧製，層層交織鹹香滋味，口感細膩豐盈，油潤適中，米粒柔韌彈牙。全新的紅糖嚐味三重奏禮盒精選三款中西合壁的風味糭子，有西班牙黑毛豬紫米鹹肉糭、X.O.醬花菇火腩糭、蜂蜜柚子鹼水糭。由鹹香、鮮美到甘甜口感，風味層層遞進，增添驚喜。 香格里拉會會員尊享早鳥限定優惠：

由即日起至2025年5月7日，於香格里拉精品店選購端陽糭子，可專享高達七五折優惠。 端陽節日禮品換領日期：

端陽節日禮盒及禮品：2025年5月1至30日

端陽糭子、節日禮物籃及端陽香檳禮盒 ：2025年5月21日至30日 香港嘉里酒店 – 節日櫃檯

地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店大堂

電話：2252 5320

營業時間：每日早上11時至晚上8時

1957 & Co.全新極尚端午糭套裝 全新極尚端午糭套裝內有三款鹹糭及兩款甜糭。至尊佛跳牆糭糅合多款矜貴食材包括原隻鮑魚、花膠及海參等，一口盡享奢華滋味；瑤柱金豚蛋黃糭，糯米包裹豐腴豚肉、上湯熬製的原粒瑤柱及原隻漏油鹹蛋黃，脂香四溢；鮮味蠔香海鮮糭薈萃豚肉、鹹蛋黃、魷魚乾等食材，並加入特級蠔油烹調，讓鮮香層次更昇華。甜粽有以新會陳皮製作的陳皮豆沙鹼水糭，以及集多種穀物於一身的元氣八寶糭，口感豐富具層次。 換領日期:

2025年5月12至25日：權八居酒屋(銅鑼灣店)、全線家上海及御．家上海

2025年5月26至29日：權八居酒屋(銅鑼灣店)、家上海(東港城店、元朗形點店)及御．家上海(又一城店)

大家樂輕嚥料理版瑤柱蛋黃鹹肉糭 大家樂早前推出「輕嚥料理」迎合長者、咀嚼及吞嚥障礙的客人，今年端午節特設「輕嚥料理版瑤柱蛋黃鹹肉糭」，以瑤柱、蛋黃及鹹肉製成，充滿鹹香鮮味。質感順滑，沒有顆粒，達到國際吞嚥障礙飲食標準第4級的標準，讓他們吃得開心享受，與家人一起歡渡端午。 大家樂全線分店及eatCDC訂購

