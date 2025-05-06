端午節2025｜港島香格里拉夏宮米芝蓮星級御品香粽禮盒 貴氣花膠鮑魚瑤柱粽

端午佳節臨近，港島香格里拉帶來一系列節慶香粽，其中包括米芝蓮一星中菜食府夏宮，由行政中菜總廚梁汝景師傅以上乘食材加入傳統廣東粽子成為經典粽子，為端陽時節添上貴氣品味。茗悅主廚林陽師傅以福建粽子製作傳統加入創意，巧妙製作別具特色的端午新品，配搭各式美食禮盒等等，以歡欣共度端陽佳節。

夏宮鮑魚瑤柱有機腩肉粽 ($468) 夏宮以傳統裹蒸粽為創作靈感，由中菜行政總廚梁汝景師傅選用優質瑤柱及鮑魚、配搭富油香鹹蛋黃、香菇與豐腴有機豬腩肉，肉粽入口軟糯、別具傳統風味。

迷你夏宮特級香粽禮盒 ($568) 夏宮精挑細選兩款極受歡迎的端午粽子，打造限量迷你版本，包含迷你鮑魚瑤柱有機腩肉粽及迷你六十年陳皮紅豆粽，兩款風味十足的粽子均為夏宮的暢銷傳統滋味。

夏宮米芝蓮星級御品香粽禮盒 ($978) 夏宮米芝蓮星級御品鮑魚花膠瑤柱88個月頂級黑毛豬火腿粽，這款粽子裡面包裹上乘食材，包括花膠、鮑魚、瑤柱等等，並附有夏宮自家炮製的鮑魚汁與X.O.醬，貴氣之選。

夏宮六十年陳皮紅豆粽 ($358) 陳皮與紅豆這個絕配組合是夏宮端陽粽子經典之作，選用60年陳皮，配搭紅豆與糯米的裹成粽子，竹葉發出淡淡清香，糯香甜潤。

迷你茗悅香粽嚐味禮盒 ($358) 港島香格里拉大酒店的茗悅特別炮製以健康為基本的「迷你茗悅香粽嚐味禮盒」，主打迷你養生紫米素肉粽，以素肉配搭纖維豐富的黑糯米炮製而成。「迷你黑芝麻甜粽」以黑芝麻代替傳統廣東甜粽餡，入口麻香馥郁可口。

迷你茗悅至尊香粽禮盒 (HK$378)參照福建製粽傳統，茗悅推出變奏版本，除了推介加入香菇、鹹蛋黃、蝦米及栗子的豬腩肉粽以外，還包括全新推出的迷你二十五年菜脯有機腩肉粽，讓陳香與清幽的蘿蔔甜香滲進脂香豐腴的肉粽裡面。