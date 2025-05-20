第二屆全球機器人大賽 港學生奪全球總冠軍 赴英國際教育科技展交流

STEAM近年備受政府及多間學校重視，紛紛積極培養學生機械知識。第二屆全球機械人挑戰賽（Global Marty Challenge）早前圓滿舉行。香港多間學校積極參賽，以編程技術讓機械人Marty展現才藝。最後由香港學生奪得全球總冠軍，並遠赴英國參與國際教育科技展Bett Show展示作品。

英發明家讚賞香港學生創意

比賽由英國Robotical Ltd、香港理工大學專業及持續教育學院STEM EdTech Lab、香港聯合國教科文組織協會和教學廿一（Ed21）聯合主辦。比賽分為香港賽區及內地賽區，合共設6組比賽。學生須透過編程技術讓機械人展示不同才能，期望提升他們對STEAM的興趣，並增強創新及解難能力。英國發明家Dr Alexander (Sandy) Enoch讚揚香港學生的創意、科技應用及熱誠令他深受震撼。

最後由聖保祿學校奪得初中組（Scratch）全球總冠軍及香港區冠軍。此外，東涌天主教學校（小學部）和觀塘瑪利諾書院分別勇奪高小組（Scratch）及初中組（Python）全球總冠軍。拔萃女書院和西貢崇真天主教學校（小學部）則分別奪得香港區初中組（Python）及高小組（Scratch）冠軍。