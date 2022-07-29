第二期消費券｜各大商場優惠合集 購物回贈+抽獎贏房車(持續更新)

第二期電子消費券即將到手，市民最快可於8月7日起及10月1日起，分階段獲得$2,000及$3,000消費券，各大商場都已準備就緒，包括ELEMENTS圓方、The ONE、皇室堡及東港城等，推出不同回贈、優惠及抽獎活動吸客，送出房車、iPhone 13 Pro、iPad Air、按摩椅及現金券等禮物，讓消費券抵上加抵！ 第二期消費券商場優惠｜新地 12 大商場推「 Lucky Summer 夏日旋風大抽獎」 禮品總值逾 400 萬 新地旗下的12大商場，包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、[email protected]、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，由8月1日至9月30日，推出「夏日旋風大抽獎」，送出逾40萬份Chill級獎賞，禮品總值逾400萬元。顧客於新地12大商場內消費每滿$200，即可獲1+1雙重抽獎機會，獎品包括比亞迪BYD ATTO 3電動車(價值$273,000)、OGAWA Mysofa按摩椅(價值$14,800)、iPhone 13 Pro 256GB(價值$9,299)、iPad Air 256GB Wi-Fi版粉紫色(價值$5,999)及500萬The Point積分等。

消費每滿 $200 即可參加兩大抽獎 送名貴房車及電子潮物 The Point會員於推廣期內在東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心及新領域廣場，單一消費每滿$200，成功登記The Point會員積分，即可享1+1雙重抽獎機會。抽獎機會將自動派發到會員帳號中，全面電子化。另外，顧客於[email protected] 及屯門寶怡商場亦可憑指定即日電子消費到指定地點登記及參加抽獎。 單一消費每滿$200即可參加「旋風終極大抽獎」及「夏日Chill住獎」各一次；消費滿$400可參加上述兩項抽獎各兩次，如此類推，每張消費單據最多可獲25次參加機會，多買多獎。全個推廣期內參加次數不限，消費愈多，中獎機會愈大。

4 大消費獎賞回贈 高達 $2,050 電子贈券及 6 小時免費泊車 各場更推出多項消費券推廣優惠，送出總值逾$1,000萬的電子贈券。由8月7日至8月31日期間，顧客於指定商場即日電子貨幣消費滿指定金額即享四重獎賞，獎賞一：消費滿$500即送價值$50電子贈券及1小時免費泊車券；獎賞二：消費滿$2,500送總值$500電子贈券及2小時免費泊車券；獎賞三：消費滿$5,500送總值$1,500電子贈券及3小時免費泊車券。獎賞四：推廣期內，更有The Point會員限定優惠，於指定商場的Point Dollar參與商戶，即日以電子貨幣單一消費滿$200，並於該交易內使用最少$20 Point Dollar，即額外送$10商場/商戶電子贈券。四重獎賞合共賞最多$2,050電子贈券及高達6小時免費泊車券。

第二期消費券商場優惠｜ ELEMENTS 圓方「盛夏購物四重賞」最高可享 $28,000 獎賞 ELEMENTS圓方推出「盛夏購物四重賞」，包括向ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」合共送出逾總值$1,000萬餐飲電子禮券。另外，由8月1日至31日，顧客以指定電子貨幣，於場內即日消費滿$5,000，即享合共總值$2,000獎賞；消費滿$60,000更可享總值$28,000。 「盛夏購物四重賞」： 第一賞：「盛夏餐飲獎賞」送逾總值 $1,000 萬餐飲電子禮券 8月上旬，ELEMENTS圓方將會向ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」派發總值$1,000指定消費餐飲電子禮券，合共送出逾總值$1,000萬餐飲電子禮券。

第二賞：「盛夏購物消費獎賞」享總值 $28,000 獎賞 由8月1日至31日，顧客以指定電子貨幣於ELEMENTS圓方即日消費滿$5,000，即可享總值$2,000獎賞；消費滿$10,000，即可享總值 $5,000獎賞；另消費滿$60,000，更可享總值$28,000獎賞。 除以上獎賞外，顧客更可登記成為ELEMENTS Club會員，尊享連串優惠奬賞及專屬服務，包括30日積分登記期限（以電子貨幣消費滿$100或以上，每消費$1可獲1奬賞積分）、會員戶口相聯親友儲分計劃（一個會員戶口，二人同時儲分）、多元化的積分獎賞兌換計劃、禮品換領手機程式、商戶優惠及特別禮遇服務、電子會員卡及享用特設會員專區。

ELEMENTS圓方 消費獎賞

第三賞： ELEMENTS 圓方 x 銀聯 享額外高達 $1,200 電子禮券 此外，由8月1日至31日，顧客憑合資格之銀聯支付方式(只適用於卡號以62開頭的合資格銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼)於ELEMENTS 圓方指定商戶即日消費滿指定金額。顧客憑合資格之銀聯支付方式於ELEMENTS 圓方指定商戶即日消費滿$5,000，除可獲「盛夏購物消費賞」總值$2,000獎賞，更可額外獲$100 ELEMENTS圓方電子禮券，合共可獲總值$2,100獎賞；另憑合資格之銀聯支付方式於ELEMENTS 圓方指定商戶即日消費滿$10,000或$60,000，則可額外獲總值$200或總值$1,200 ELEMENTS圓方電子禮券，合共可分別獲$5,200獎賞或$29,200獎賞。 第四賞：指定時尚服飾消費單據換消費獎賞 額外獲 $1,000 獎賞 除了以上3項消費獎賞，ELEMENTS圓方更特別推出「周末時尚服飾獎賞」，由8月1日至31日，逢周五至日，顧客憑指定時尚服飾消費單據於ELEMENTS圓方換領消費獎賞時，更可額外獲得$1,000 ELEMENTS圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券。

ELEMENTS 圓方「盛夏購物消費獎賞」及「 ELEMENTS 圓方 x 銀聯額外消費獎賞」詳情： 推廣日期：2022年8月1日至31日 禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時） 金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時） ELEMENTS 圓方「周末時尚服飾獎賞」詳情： 推廣日期：2022年8月1日至31日（逢周五至日） 禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時） 金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時） 第二期消費券商場優惠｜華人置業旗下商場 「賞不停消費大賞」 送逾 1,500 萬元現金券 華人置業集團管理的The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城，由即日起再度推出「賞不停消費大賞」，送出總值超過1,500萬的現金券。凡使用電子貨幣，包括政府消費券計劃指定的六大支付平台——支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，在以上6個商場及「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」（網上商店）消費，有機會獲得以下3大豐富獎賞。詳情請留意有關商場日後在Facebook的公布。 獎賞一：「線下」現金券回贈賞 由即日起，顧客透過電子貨幣，在6大商場消費滿指定金額，即可獲贈商場購物現金券或美食現金券。

獎賞二：「線上」 eSHOP 多買多賞 網上商店將由即日起再度公開發售六大商場的購物現金券。顧客購買$500購物現金券，即獲贈$100購物現金券，多買多送，每人可以獲贈的購物現金券多達$500。有關購物現金券將分階段發售及送出，先到先得，售完即止。 獎賞三：最高消費賞股票 於即日至8月28日期間，累積登記消費金額最高的The ONE Club或WINSOR CLUB會員，將獲贈滙豐控股2,000股股票（5手），總值約10萬元。此外，得獎者領取禮品而涉及的任何手續費或稅項，全數由The ONE及皇室堡支付。

第二期消費券商場優惠｜置富 Malls 11 大商場 送 500 萬美食現金券 置富Malls由7月30日起推出「消費加倍滋味賞」，在旗下11大商場，包括+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈和華都大道，送出總值500萬的美食現金券。 置富Malls旗下11大商場覆蓋各區，參與美食商戶多達80間。由7月30日起，Fortune+會員於推廣期內在+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅中單一商場內任何兩間不同商戶，以電子貨幣消費滿$500、$1,800和$4,000，即可分別換領$50、$250和$600的美食現金券；在置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈、華都大道中單一商場內任何兩間不同商戶以電子貨幣消費滿$350和$800，即可分別換領$40和$140的美食現金券，更可同時賺取積分。

第二期消費券商場優惠｜港鐵商場 派 1,000 萬電子優惠券 為迎接第二期消費券，港鐵商場8月4日率先推出「一Click即搶」快閃禮遇，送出32,000份、總值1,000萬商場電子優惠券。12個港鐵商場更推出「仲夏狂賞」優惠，MTR Mobile登記用戶於指定類別商戶消費，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，即可換領商場電子優惠券，最高可享$1,600回贈獎賞。 由8月4日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile，即有機會獲得「$300港鐵商場電子優惠券」(名額30,000份)、「$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」(名額：1,000份)及「$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」(名額：1,000份)，每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，合共高達$1,300。可於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場使用。

港鐵商場「仲夏狂賞」指定消費兼自助賺分 享高達 $1,600 獎賞 在8月份，MTR Mobile登記用戶在參與商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品及美容類別商戶，以電子貨幣單一消費滿$2,000，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，可獲贈合共$300電子優惠券；於鐘錶及首飾、電器及電訊類別商戶，以電子貨幣單一消費滿$5,000即可獲贈合共$500電子優惠券。每位用戶最多可獲得各份獎賞兩次，獲贈最高合共$1,600港鐵商場電子優惠券。

PopCorn 「爆哥」現身 大獎獨得 100 萬 MTR 分 另外，為慶祝PopCorn 10歲生日大日子，除於指定類別消費滿$1,000或以上，可獲10倍MTR分外；由8月1日起，更加推「PopCorn驚喜『爆』Fun」AR有獎遊戲。MTR Mobile登記用戶於推廣期內，親臨PopCorn並透過MTR Mobile應用程式或活動QR Code進入遊戲網頁，即可於虛擬實境中「捕捉」PopCorn全新造型角色「爆哥」，「爆哥」將為大家送上不同驚喜生日大禮，隨機獎賞包括PopCorn指定類別電子優惠券、商戶優惠等接近20,000份豐富禮品，人人有獎，大獎更可獨得高達100萬MTR分。

第二期消費券商場優惠｜黃埔天地送美食現金券 黃埔天地由8月6日至9月12日逢周末及公眾假期舉行「消費券夏日美食熱賞」，凡於黃埔天地指定商舖以八達通Octopus、支付寶香港 AlipayHK 、微信支付WeChat Pay HK、拍住賞Tap & Go、PayMe或BOC Pay消費滿指定金額，憑即日單一上述六項電子貨幣之交易紀錄頁面及對應商戶同日的單一機印發票，即可換領指定商戶美食現金券，每日數量有限，換完即止。顧客只需消費滿$400，可獲贈$50指定商戶美食現金券；消費滿$800可獲贈$100指定商戶美食現金券，所有回贈的現金券不設最低消費。 黃埔天地《消費券夏日美食熱賞》詳情 活動日期：2022年8月6日至9月12日 (逢周六、日及公眾假期) (或換完即止) 換領時間：下午2時至晚上10時 (或換完即止) 換領地點：黃埔天地時尚坊地下換領處

第二期消費券商場優惠｜香港仔中心 消費請食飯 香港仔中心推出《盛夏消費賞》現金券回贈活動，由2022年8月6日起至9月12日，逢周六、日及公眾假期，凡於香港仔中心任何商舖以電子貨幣消費滿指定金額，憑最多兩間不同商戶的即日機印發票連同對應之電子貨幣付款存根，即可於消費當日換領指定食肆現金券。消費滿$300可獲贈$50餐飲現金券；消費滿$600即可獲贈$100餐飲現金券。 《盛夏消費賞》餐飲現金券換領活動詳情 日期：2022年8月6日起至9月12日(逢周六、日及公眾假期) (或至換完即止) 時間：下午1時至晚上9時 (或至換完即止) 地點：香港仔中心2期地下換領站