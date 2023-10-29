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生活
2023-10-29 16:00:00

第五屆美國餐飲巡禮2023 與港澳餐廳合作展現美國食材多樣性

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美國餐飲巡禮2023

美國餐飲巡禮2023

第五屆「美國餐飲巡禮 (Delicious USA)」將於今年11月，聯同一共44間合作餐廳，展現美國食材的多樣性、可塑性、卓越品質及可持續性，以及美國漁農業在全球餐飲市場舉足輕重的地位。今年巡禮迎來32間首度加入的餐廳，其中20間來自香港，12間來自澳門。這次的餐飲合作陣容包括中菜、意大利菜、日本料理、墨西哥菜、北歐法式菜、葡萄牙菜、西班牙菜、泰國菜等不同的美食風格，每間餐廳的大廚都將使用美國食材製作特色料理。

「美國餐飲巡禮（Delicious USA）」由美國農業部（USDA） 轄下的美國駐香港農業貿易處（Agricultural Trade Office， ATO）舉辦，是港澳地區的年度盛事，每年都為港澳美食愛好者帶來以各式優質、多樣和可持續的美國食材烹制的料理。這些優質食材均由全球領先的供應商提供，將在港澳當地名廚的巧手之下，成就一場場令人難忘的美食饗宴。

「美國餐飲巡禮 （Delicious USA）」 是香港一個重要的美國餐飲節。藉著與本地廚師和餐廳合作並涵蓋各種不同的菜式， 「美國餐飲巡禮 （Delicious USA）」 得以推廣高品質、多樣化且可持續生產的美國佳餚。每間參與活動的餐廳均使用最優質的美國食材，設計全新菜單或優化現有菜餚。

作為世界領先的食品生產國之一，美國為香港市場提供了豐富的優質食品和飲料，如肉類、海鮮、堅果、水果、乳製品及葡萄酒等。首辦於2019年，為期一個月的「美國餐飲巡禮 （Delicious USA）」得到極大迴響，獲得了知名廚師、烹飪機構和美食家的支持和參與。

Alto

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 31樓

營業時間： 

星期一至五：12:00–15:00；18:00–23:00

星期六日：11:30–15:00；18:00–23:00

Grand Hyatt Steakhouse – 香港君悅酒店

地址：灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂

營業時間： 星期一至日 12:00–14:00；18:00–00:00

斧頭牛扒晚餐套餐

Morton’s of Chicago – 香港喜來登酒店

地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店4樓

營業時間： 

星期一至五 17:00–23:00

星期六日 11:00–15:30；17:00–20:00

The Blind Pig

地址：西灣河鯉景灣蘇豪東B期太康街45 號地下B12-14A號舖

營業時間： 

星期一至四 11:00 - 00:00

星期五 11:00 - 01:00

星期六 10:30 - 01:00

星期日 10:30 - 00:00

安格斯帶骨牛小排配Chimmichuri醬（港幣480元）

ZEST by Konishi

地址：中環安蘭街18號28及29樓

營業時間： 星期一至六 12:00 - 14:30；18:30 - 22:00

第五屆 美國餐飲巡禮（Delicious USA）

日期：2023年11月1日至30日

Delicious USA官方網站

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