第五屆美國餐飲巡禮2023 與港澳餐廳合作展現美國食材多樣性

第五屆「美國餐飲巡禮 (Delicious USA)」將於今年11月，聯同一共44間合作餐廳，展現美國食材的多樣性、可塑性、卓越品質及可持續性，以及美國漁農業在全球餐飲市場舉足輕重的地位。今年巡禮迎來32間首度加入的餐廳，其中20間來自香港，12間來自澳門。這次的餐飲合作陣容包括中菜、意大利菜、日本料理、墨西哥菜、北歐法式菜、葡萄牙菜、西班牙菜、泰國菜等不同的美食風格，每間餐廳的大廚都將使用美國食材製作特色料理。

「美國餐飲巡禮（Delicious USA）」由美國農業部（USDA） 轄下的美國駐香港農業貿易處（Agricultural Trade Office， ATO）舉辦，是港澳地區的年度盛事，每年都為港澳美食愛好者帶來以各式優質、多樣和可持續的美國食材烹制的料理。這些優質食材均由全球領先的供應商提供，將在港澳當地名廚的巧手之下，成就一場場令人難忘的美食饗宴。

「美國餐飲巡禮 （Delicious USA）」 是香港一個重要的美國餐飲節。藉著與本地廚師和餐廳合作並涵蓋各種不同的菜式， 「美國餐飲巡禮 （Delicious USA）」 得以推廣高品質、多樣化且可持續生產的美國佳餚。每間參與活動的餐廳均使用最優質的美國食材，設計全新菜單或優化現有菜餚。

作為世界領先的食品生產國之一，美國為香港市場提供了豐富的優質食品和飲料，如肉類、海鮮、堅果、水果、乳製品及葡萄酒等。首辦於2019年，為期一個月的「美國餐飲巡禮 （Delicious USA）」得到極大迴響，獲得了知名廚師、烹飪機構和美食家的支持和參與。