第六屆加州美酒月今夏回歸 一系列精彩活動 為永續發展舉杯

為讓市民更了解加州葡萄酒，加州葡萄酒協會於每年7月都會舉辦加州美酒月，協會將舉辦一連串活動，向市民推廣加州葡萄酒。於今年夏季回歸的加州美酒月（CWM2024），協會將透過舉辦不同活動，向葡萄酒愛好者介紹加州葡萄酒的多樣性、加州的生活方式以及加州的 ‘Golden State of Mind’，以體現大膽、創新、樂觀和永續發展。
從葡萄酒到生活 凸顯永續發展理念
因應環保及可持續發展近年成為全球關注的議題，今年的加州美酒月亦會為環保出力，以凸顯品牌支持之一的「Sustainability 永續發展」。協會將與超過60個參與合作夥伴舉辦逾130場活動和促銷活動，為葡萄酒愛好者帶來不同的推廣優惠，同時更藉葡萄酒將加州的可持續發展理念引入生活。透過永續發展的三個「E」：無害環境 (Environmentally sound)、社會公平 (socially Equitable) 和經濟可行的做法 (Economically viable practices) ，以提高加州葡萄酒對永續葡萄栽培、釀酒的承諾和實踐。
盼新一代續推動永續發展 致力減排保護環境
加州不單是全球第四大葡萄酒產區，更是環保先鋒，多年來一直是永續葡萄種植的全球領導者。加州至今有高達80%的葡萄酒（2.02億箱）產自經認證的永續釀酒廠，亦有55%的葡萄園面積（200,000英畝）已取得永續認證，當地的葡萄種植者和釀酒商都努力希望讓地球變得更好，透過永續葡萄種植，生產高質的葡萄和葡萄酒，同時保護環境，並成為好僱主和好鄰居，盡最大努力保護加州。亦希望新一代能繼續釀製永續葡萄美酒，從而打造繁榮的永續葡萄酒社區。此外，加州的葡萄酒生產商，更承諾會減少過度包裝，包括減低玻璃瓶的重量及厚度，以減少溫室氣體排放。
為支持永續發展的主題，加州葡萄酒協會推出了一個升級再造活動，回收了超過600個來自不同餐廳、酒店集團及酒吧的酒瓶，再升級改造成花瓶，並將這些花瓶用於非牟利項目上，從而呼應永續葡萄種植的理 – 節約資源和採取負責任的做法。早前該會便於淺水灣舉辦了一場傳媒工作坊，利用回收酒瓶製作手工藝品，包括燈光裝置及裝飾品等，向參與者介紹了加州的美酒和永續實踐方法。
協會於今年夏天，會繼續在香港舉辦多項不同活動，包括綠色永續工作坊，餐廳優惠活動、與頂級葡萄酒教育機構合辦研討會。協會還將與多家專業的葡萄酒商店，包括一田百貨、崇光百貨、city'super、屈臣氏酒窖、Enoteca、The American Club等合辦推廣活動。加州葡萄酒協會大中華區及東南亞區總監Christopher Beros 希望，消費者在享用加州的美酒之餘，亦能意識到永續發展的重要性，與加州的酒莊一同肩負起保護環境的責任，實踐永續發展生活。
加州美酒月: http://www.cawinemonthhk.com
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