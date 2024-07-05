第六屆加州美酒月今夏回歸 一系列精彩活動 為永續發展舉杯

為讓市民更了解加州葡萄酒，加州葡萄酒協會於每年7月都會舉辦加州美酒月，協會將舉辦一連串活動，向市民推廣加州葡萄酒。於今年夏季回歸的加州美酒月（CWM2024），協會將透過舉辦不同活動，向葡萄酒愛好者介紹加州葡萄酒的多樣性、加州的生活方式以及加州的 ‘Golden State of Mind’，以體現大膽、創新、樂觀和永續發展。

從葡萄酒到生活 凸顯永續發展理念 因應環保及可持續發展近年成為全球關注的議題，今年的加州美酒月亦會為環保出力，以凸顯品牌支持之一的「Sustainability 永續發展」。協會將與超過60個參與合作夥伴舉辦逾130場活動和促銷活動，為葡萄酒愛好者帶來不同的推廣優惠，同時更藉葡萄酒將加州的可持續發展理念引入生活。透過永續發展的三個「E」：無害環境 (Environmentally sound)、社會公平 (socially Equitable) 和經濟可行的做法 (Economically viable practices) ，以提高加州葡萄酒對永續葡萄栽培、釀酒的承諾和實踐。

盼新一代續推動永續發展 致力減排保護環境 加州不單是全球第四大葡萄酒產區，更是環保先鋒，多年來一直是永續葡萄種植的全球領導者。加州至今有高達80%的葡萄酒（2.02億箱）產自經認證的永續釀酒廠，亦有55%的葡萄園面積（200,000英畝）已取得永續認證，當地的葡萄種植者和釀酒商都努力希望讓地球變得更好，透過永續葡萄種植，生產高質的葡萄和葡萄酒，同時保護環境，並成為好僱主和好鄰居，盡最大努力保護加州。亦希望新一代能繼續釀製永續葡萄美酒，從而打造繁榮的永續葡萄酒社區。此外，加州的葡萄酒生產商，更承諾會減少過度包裝，包括減低玻璃瓶的重量及厚度，以減少溫室氣體排放。