第六屆「兒童書展暨超級親子用品展」開鑼 大量必搶1蚊優惠 送星宇航空機票

第六屆「兒童書展暨超級親子用品展」即將在9月27日至29日開鑼，今屆書展首度以「兒童動漫卡通嘉年華」為主題，設有逾700個攤位及10大精彩活動，包括全港首個「Dress Up兒童動漫展」及「大灣區BB展」。家長可與小朋友一齊扮鬼扮馬爭奪最佳造型獎，贏得豐富奬品。書展每日推出不同限量1蚊優惠等，等緊家長們來搶。買滿指定金額更有機會獲得星宇航空來回香港及台北的機票!
全港首個「Dress Up兒童動漫展」
兒童書展繼續在亞洲國際博覽館舉行，期望打造歡樂親子體驗，讓動漫為小朋友注入正能量，場內釋放快樂。今屆設有全港首個「Dress Up兒童動漫展」，歡迎家長與小朋友一起打扮成不同人物。大會特設每日最佳造型獎，入場人士票選三甲，得獎者可獲總值14萬港元奬品。如此豐富的獎品，家長喚起童心，與小朋友一起投入「扮嘢」。
另外，全港首個集BB運動會、動漫卡通嘉年華及購物娛樂於一身的「大灣區BB展」不容各位新手爸媽錯過。場內匯聚超過20間人氣母嬰品牌，涵蓋尿片、食品及護理產品等。現場提供大量優惠折扣及免費禮品，父母可一站式盡情購買不同BB用品，方便又省時。「扮鬼扮馬BB爬行暨超級運動會」正在接受報名，屆時現場更會舉辦「BB爬行大賽」及「搬公仔大賽」等，有興趣讓小朋友一展運動天賦的爸爸媽媽就要盡快報名啦，參賽選更可獲贈小禮物！
不同免費活動及購物優惠
書展現場舉辦免費「小小職業體驗世界」活動，讓小朋友穿上醫生、警察及消防員服裝，了解他們的工作內容及認識拯救生命、維護安全的精神。小朋友完成體驗可獲證書。到時候小朋友穿着醫生、警察或消防員制服，手拿證書拍照一定十分可愛，再次俘虜父母的心。除了可以免費參加「小小職業體驗世界」活動之外，「充氣樂園」同樣免費，回饋入場人士。小朋友憑兒童門票入場，即可免費參與一節充氣樂園，開心放電。
今屆的兒童書展更準備不同購物優惠，甚至可能獲得免費機票及1蚊優惠貨品!入場人士只需於場內累積消費滿指定金額，憑收據即可換領「會場購物賞」禮品。禮品包括Dyson及飛利浦家電等豐富禮品，更有由星宇航空將提供三套(共六張)「香港-台北」來回經濟艙機票(價值HK$33,000)！
3至11歲兒童可持效同八達通於機場快綫香港、九龍或青衣站的特設櫃台，免費領取即日來回博覽站優惠；成人在同站特設櫃台出示活動門票（電子門票均可）即可享即日免費來回博覽館站的優惠。