第六屆「兒童書展暨超級親子用品展」開鑼 大量必搶1蚊優惠 送星宇航空機票

第六屆「兒童書展暨超級親子用品展」即將在9月27日至29日開鑼，今屆書展首度以「兒童動漫卡通嘉年華」為主題，設有逾700個攤位及10大精彩活動，包括全港首個「Dress Up兒童動漫展」及「大灣區BB展」。家長可與小朋友一齊扮鬼扮馬爭奪最佳造型獎，贏得豐富奬品。書展每日推出不同限量1蚊優惠等，等緊家長們來搶。買滿指定金額更有機會獲得星宇航空來回香港及台北的機票!

全港首個「Dress Up兒童動漫展」

兒童書展繼續在亞洲國際博覽館舉行，期望打造歡樂親子體驗，讓動漫為小朋友注入正能量，場內釋放快樂。今屆設有全港首個「Dress Up兒童動漫展」，歡迎家長與小朋友一起打扮成不同人物。大會特設每日最佳造型獎，入場人士票選三甲，得獎者可獲總值14萬港元奬品。如此豐富的獎品，家長喚起童心，與小朋友一起投入「扮嘢」。

另外，全港首個集BB運動會、動漫卡通嘉年華及購物娛樂於一身的「大灣區BB展」不容各位新手爸媽錯過。場內匯聚超過20間人氣母嬰品牌，涵蓋尿片、食品及護理產品等。現場提供大量優惠折扣及免費禮品，父母可一站式盡情購買不同BB用品，方便又省時。「扮鬼扮馬BB爬行暨超級運動會」正在接受報名，屆時現場更會舉辦「BB爬行大賽」及「搬公仔大賽」等，有興趣讓小朋友一展運動天賦的爸爸媽媽就要盡快報名啦，參賽選更可獲贈小禮物！