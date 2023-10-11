第24屆《猶太電影節》 關於以色列與猶太文化的放映活動

《War, Peace & a Dream》前以色列總統Yitzhak Shamir的兒子Yair Shamir，與大會一起出品這部電影，揭示Yitzhak當年如何推動以巴「和平進程」。

已經在香港舉辦了多屆的《猶太電影節》，自2000年成立以來，播出過無數好片。今年去到第24屆的電影節，於11月11至19日，在香港3間戲院舉行，為期9天的活動，將內放映來自30多個國家數百部劇情片、紀錄片和微電影。活動更邀請多位導演、製片人、影評人和策展人，一起參與電視盛事。

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《猶太電影節》的舉行目，希望透過電影啟發和娛樂觀眾，在香港介紹猶太文化和傳統，播放影片多關於猶太文化，和以色列生活的多樣性，而且電影題材有趣和獨特，觀眾可以通過這些影片，了解猶太文化。

片種包含紀錄片和短片 這次電影節將呈獻來自不同國家逾20部劇情長片、喜劇、紀錄片和短篇電影。這些影片主題涵蓋友誼、政治等各個領域，帶領觀眾進入平日難以接觸的世界和人物觀點。開幕影片《SHTTL》，由法國導演Ady Walter執導，以基輔郊外的場景為背景，通過單鏡頭的拍攝方式，完美呈現二次世界大戰，納粹入侵蘇聯烏克蘭前夕，以及意第緒語村莊中發生的生活和愛情故事。

此外，還有其他影片如以色列導演Noam Kaplan的《The Future》，意大利導演Giuseppe Piccioni的《The Shadow of the Day》，以及紀錄片《Without Precedent》等，每一部作品都帶有獨特故事和主題，讓觀眾了解猶太文化。電影節所有非英語電影均提供英文字幕，首映電影《SHTTL》則配有英文和繁體中文字幕。電影節完整節目表，可參閱：https://hkjff.org/ 。