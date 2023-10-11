熱門搜尋:
曾憲哲 綠色債券 以巴衝突 施政報告2023 陳凱港 Lolly Talk 江偉 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-11 17:42:45

第24屆《猶太電影節》 關於以色列與猶太文化的放映活動

分享：
生活

《War, Peace & a Dream》前以色列總統Yitzhak Shamir的兒子Yair Shamir，與大會一起出品這部電影，揭示Yitzhak當年如何推動以巴「和平進程」。

已經在香港舉辦了多屆的《猶太電影節》，自2000年成立以來，播出過無數好片。今年去到第24屆的電影節，於111119日，在香港3間戲院舉行，為期9天的活動，將內放映來自30多個國家數百部劇情片、紀錄片和微電影。活動更邀請多位導演、製片人、影評人和策展人，一起參與電視盛事。

 

 

生活

點解希特勒、戈培爾這般愛古典音樂？《Music Under the Swastika》探討藝術家會與邪惡思想締結契約。

《猶太電影節》的舉行目，希望透過電影啟發和娛樂觀眾，在香港介紹猶太文化和傳統，播放影片多關於猶太文化，和以色列生活的多樣性，而且電影題材有趣和獨特，觀眾可以通過這些影片，了解猶太文化。

 

生活

《Barren》故事講述一對不孕夫婦，面對宗教與信仰的問題。

片種包含紀錄片和短片

這次電影節將呈獻來自不同國家逾20部劇情長片、喜劇、紀錄片和短篇電影。這些影片主題涵蓋友誼、政治等各個領域，帶領觀眾進入平日難以接觸的世界和人物觀點。開幕影片《SHTTL》，由法國導演Ady Walter執導，以基輔郊外的場景為背景，通過單鏡頭的拍攝方式，完美呈現二次世界大戰，納粹入侵蘇聯烏克蘭前夕，以及意第緒語村莊中發生的生活和愛情故事。

 

生活

開幕電影《SHTTL》，由Ady Walter執導，故究發生在納粹入侵蘇聯前1天晚上的猶太村莊。

此外，還有其他影片如以色列導演Noam Kaplan的《The Future》，意大利導演Giuseppe Piccioni的《The Shadow of the Day》，以及紀錄片《Without Precedent》等，每一部作品都帶有獨特故事和主題，讓觀眾了解猶太文化。電影節所有非英語電影均提供英文字幕，首映電影《SHTTL》則配有英文和繁體中文字幕。電影節完整節目表，可參閱：https://hkjff.org/

生活

《The Future》這個以當代為背景，題材涉及以巴衝突、恐怖襲擊。

生活

《Without Precedent》是一齣納粹大屠殺倖存者的女兒，成為加拿大歷史上最年輕的法官的故事。

生活

《The Shadow of the Day》故事發生在意大利法西斯執政的時期。

Ad Block
第24屆《猶太電影節》 SHTTL The Future Without Precedent Music Under the SwastikaThe Shadow of the Day
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受