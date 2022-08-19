第6代山頂纜車正式啟用！ 盤點中環總站5大打卡位+3大開幕優惠 限量超粉套裝送紀念品

第6代山頂纜車將於8月27日正式啟用！作為香港其中一個最受歡迎的旅遊景點，擴建後的中環總站大翻新，以下為大家總結翻新後5大打卡位及3大開幕優惠，其中購買限量超粉套裝更送紀念品，極具紀念價值！

山頂纜車｜擴建中環總站 新增 5 大體驗區域

山頂纜車早前展開升級發展計劃，除了更換動力、控制及信號系統、纜索、軌道，更翻新中環和山頂纜車總站。翻新及擴建後的中環總站，內部面積可容納1,300人，候車時間縮短超過7成。而且月台和車廂地台的高度一致，方便乘客及殘疾人士上落。

此外，中環總站亦在保留復古設計的同時，新增5大體驗區域，包括「無限之眼」、「躍動的心」、「經典重現」、「穿梭時空」及「太平山的綠色寶藏」。其中「無限之眼」區設有雕塑展覽，由澳洲華裔藝術家李林迪女士創作、高度逾10米的雕塑作品《無限之眼》會於中環纜車總站入口作開放展覽。另外「經典重現」展示第一代山頂纜車複製品，到訪者可登上第一代山頂纜車，感受香港昔日情懷。