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2022-07-28 21:24:26

第6屆香港兒童國際電影節KIFF 「童」你真正放暑假 重返戲院睇好戲

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「第6屆香港兒童國際電影節」特選了四部精彩兒童電影放映。

「第6屆香港兒童國際電影節」特選了四部精彩兒童電影放映。

「第6屆香港兒童國際電影節」(The 6th Hong Kong Kids International Film Festival, KIFF)於今年夏天載譽歸來，與一眾大人小朋友放一個真正的暑假，重返戲院享受真正的觀影體驗！由本地非牟利組織3SPACE及高先電影有限公司聯手主辦、ELEMENTS圓方協辦，並由富衛保險冠名贊助，本屆電影節將於20228671314日在高先電影院及PREMIERE ELEMENTS戲院舉行。

 

KIFF 2022 Online》安坐家中觀看兒童電影及短片

在疫情影響下，KIFF於本年4月與Hong Kong Movie香港電影攜手舉辦《KIFF 2022 Online》，讓大家可以安坐家中觀看KIFF精心挑選的兒童電影及短片，並以zoom視像形式舉行映後分享，深受家長與小朋友的喜愛與支持。其後戲院重開，KIFF立即密鑼緊鼓籌備實體電影節，希望可以帶大家重返戲院，在大銀幕之下真正享受看電影的樂趣，並與映後分享嘉賓及其他觀眾作面對面的交流，還有機會參與新奇好玩的電影工作坊，這些親身體驗都是無可取代或比擬！

 

首個女消防員勇敢追夢──《烈火少女》

本屆電影節精選了四部來自世界各地的兒童電影及動畫，於8671314日在高先電影院及ELEMENTS圓方PREMIERE ELEMENTS戲院放映。今年的開幕電影是加拿大/法國動畫《烈火少女》(Fireheart)，講述1930年代紐約首個女消防員勇敢追夢的故事，本片由《天使愛芭蕾》(Ballerina)班底再度聯手炮製，兩位導演曾參與製作《花木蘭》(Mulan)、《獅子王》(The Lion King)、《功夫熊貓》(Kung Fu Panda)、《閃亮人生》(The Intouchables)等電影，配音陣容亦人才濟濟，廣東話版本邀得森美、梁雍婷和岑珈其聲演三位主角，原裝英語版本則由《貝爾法斯特》(Belfast)導演堅尼夫班納(Kenneth Branagh)和人氣女星奧莉菲亞谷卡(Olivia Cooke)等聲音演出！

《烈火少女》(Fireheart；加拿大/法國)

《烈火少女》(Fireheart；加拿大/法國)

從錄音布娃得知孩子內心宇宙──《留聲》

閉幕電影是香港作品《留聲》(Sound Of Silence)，由欣欣執導，黃梓樂、陳宇琛、蔣祖曼、鮑起靜及羅莃荋主演，故事講述十歲的光仔面對讀書壓力和常常吵架的爸媽，嫲嫲離世後，光仔常常失眠，望著天空，覺得自己是個被忘記的星球。他周圍的聲音是幻聽？是幻覺？是幻想？有一天光仔不見了；爸媽從一個錄音布娃留下的聲音線索，得知兒子的內心宇宙電影榮獲2022年法國康城世界影展的最佳家庭/兒童電影、最佳年輕男演員及最佳長片女導演獎；2022年美國加州KIDS家庭電影節最佳亞洲電影等多個獎項。

《留聲》(Sound Of Silence；香港)

《留聲》(Sound Of Silence；香港)

特別放映四部精彩兒童電影

《烈火少女》將於86日假ELEMENTS圓方PREMIERE ELEMENTS舉行開幕首映禮，而《留聲》亦會於同日舉行特別放映，為「第6屆香港兒童國際電影節」揭開序幕。另外兩部電影還有榮獲2022年德國電影獎頒發觀眾大獎的德國/奧地利電影《魔法動物學院》(School of Magical Animals)，以及榮獲2020 年法國安錫國際動畫影展、2021 年法國凱薩獎及2021年法國盧米埃獎三項最佳動畫提名的法國/比利時動畫《小小吸血鬼》(Little Vampire)

四部精彩兒童電影包括：

開幕電影《烈火少女》(Fireheart；加拿大/法國

閉幕電影《留聲》(Sound Of Silence；香港)

《魔法動物學院》(School of Magical Animals；德國/奧地利)

《小小吸血鬼》(Little Vampire；法國/比利時)

《魔法動物學院》(School of Magical Animals；德國/奧地利) 《小小吸血鬼》(Little Vampire；法國/比利時)

KIFF電影院小職員工作坊

簡介：為了令觀眾享受愉快的觀影體驗，電影院不同崗位的職員一直在背後默默耕耘。你有否想過大銀幕上的光影是從哪裡投映出來？熱焫焫的爆谷又是如何炮製出來？去年大受歡迎的「電影院小職員」工作坊載譽歸來，今年KIFF 電影節的兩個週末，小朋友可以化身「電影院小職員」，在專人指導下擔當不同崗位，更有機會深入「戲院重地」，學習團隊合作精神，機會難得！

 

「電影院小職員」工作坊分為兩部分：

「帶位初體驗」── 電影放映前30分鐘開始

「放映室直擊」── 緊隨電影完場後進行，約長30分鐘 

地點：PREMIERE ELEMENTS 

語言：粵語 

每場名額：疫情關係，名額或會不定期更新，恕不另行通知 

報名方法：請瀏覽KIFF官方網站www.kiff.asia

費用：HK$180 已包括該場次的成人及小童戲飛各一張 

*適合6歲或以上小童參加，每位小童須由一位成年人陪同

小朋友參加KIFF電影院小職員工作坊，可以化身「電影院小職員」，深入「戲院重地」，在專人指導下體镻不同崗位的工作。

小朋友參加KIFF電影院小職員工作坊，可以化身「電影院小職員」，深入「戲院重地」，在專人指導下體镻不同崗位的工作。

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