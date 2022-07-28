第6屆香港兒童國際電影節KIFF 「童」你真正放暑假 重返戲院睇好戲

「第6屆香港兒童國際電影節」(The 6th Hong Kong Kids International Film Festival, KIFF)於今年夏天載譽歸來，與一眾大人小朋友放一個真正的暑假，重返戲院享受真正的觀影體驗！由本地非牟利組織3SPACE及高先電影有限公司聯手主辦、ELEMENTS圓方協辦，並由富衛保險冠名贊助，本屆電影節將於2022年8月6、7、13及14日在高先電影院及PREMIERE ELEMENTS戲院舉行。

《 KIFF 2022 Online 》安坐家中觀看兒童電影及短片

在疫情影響下，KIFF於本年4月與Hong Kong Movie香港電影攜手舉辦《KIFF 2022 Online》，讓大家可以安坐家中觀看KIFF精心挑選的兒童電影及短片，並以zoom視像形式舉行映後分享，深受家長與小朋友的喜愛與支持。其後戲院重開，KIFF立即密鑼緊鼓籌備實體電影節，希望可以帶大家重返戲院，在大銀幕之下真正享受看電影的樂趣，並與映後分享嘉賓及其他觀眾作面對面的交流，還有機會參與新奇好玩的電影工作坊，這些親身體驗都是無可取代或比擬！

首個女消防員勇敢追夢──《烈火少女》

本屆電影節精選了四部來自世界各地的兒童電影及動畫，於8月6、7、13及14日在高先電影院及ELEMENTS圓方PREMIERE ELEMENTS戲院放映。今年的開幕電影是加拿大/法國動畫《烈火少女》(Fireheart)，講述1930年代紐約首個女消防員勇敢追夢的故事，本片由《天使愛芭蕾》(Ballerina)班底再度聯手炮製，兩位導演曾參與製作《花木蘭》(Mulan)、《獅子王》(The Lion King)、《功夫熊貓》(Kung Fu Panda)、《閃亮人生》(The Intouchables)等電影，配音陣容亦人才濟濟，廣東話版本邀得森美、梁雍婷和岑珈其聲演三位主角，原裝英語版本則由《貝爾法斯特》(Belfast)導演堅尼夫班納(Kenneth Branagh)和人氣女星奧莉菲亞谷卡(Olivia Cooke)等聲音演出！