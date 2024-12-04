第7屆兒童書展將於12月6日舉行 搶先看9大焦點 直接與200間中小幼校長溝通 附$1極抵優惠名單

兒童書展暨超級親子用品展載譽歸來，將於12月6日亞博舉行第7屆兒童書展。今屆繼續舉辦「香港學校巡禮」，將有超過200間中小幼學校參展，家長可直接與校長老師溝通，了解學校特色及資訊。書展特設中華文化體驗館，讓小朋友更為了解故宮長城等歷史景點，建立文化自信。聖誕將至，展覽期間更有過百位聖誕老人為小朋友送上禮物，讓他們度過歡樂節日。

第七屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」超過30萬人入場。

第7屆兒童書展焦點｜香港學校巡禮 200多間中小學及幼稚園參展，舉辦多達30多場講座、學生表演及演講，家長更可親身與校長、老師及學生溝通。 第7屆兒童書展焦點｜大量歐美圖書特價發售 大會推出《奇先生妙小姐EQ100》，超抵價$199一套（100本書，標準價$4,980）；《老鼠記者》超抵價$99/10本（標準價$500）。

第7屆兒童書展焦點｜聖誕繽紛祈願世界 首度增設「聖誕繽紛祈願世界」，以沉浸式互動體驗帶領小朋友進入「冰雪世界」，籍此教育孩子要珍惜地球資源，更可以即場寫「祈願明信片」，將心意和祝福送達親朋好友。

第7屆兒童書展焦點｜兒童充氣遊樂園 免費必玩的兒童充氣遊樂園，3至10歲小朋友可憑兒童門票現場登記取籌，免費參與一節充氣樂園。

充氣兒童遊樂園

第7屆兒童書展焦點｜荔園嘉年華 「荔園嘉年華」再度登場，歡迎大人細路挑戰6大經典遊戲，贏取獎品。 第7屆兒童書展焦點｜ 中華文化體驗館 以中國地理文化故事為主題，以「故宮」、「長城」、「敦煌」、「兵馬俑」及「長江三峽」等景區，培養小朋友對中國歷史的興趣，助其建立文化自信。 第7屆兒童書展焦點｜一帶一路研究所 展區將藉展覽以教育角度，讓小朋友了解國家偉大及重要的政策，培養國際視野。

第7屆兒童書展焦點｜大灣區BB展+聖誕BB爬行大賽及運動嘉年華 大灣區BB展雲集人氣母嬰品牌，同場舉行「BB爬行大賽及搬公仔大賽」，屆時將逾2000家庭參加，得獎BB將為媽媽贏取半卡寶石。 第7屆兒童書展焦點｜聖誕繽紛感謝祭 為回饋入場人士，各展商將推出超抵精選優惠，包括免費產品、$1優惠等，數量有限，會場必搶！大會亦推出會場購物賞及會場禮品包，更設會場大抽獎，獎品豐富。

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