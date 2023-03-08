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生活
2023-03-08 15:30:30

筲箕灣美食︱90後主理上海小食店 街坊價$4脆底鍋貼+$4爆汁生煎包

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筲箕灣美食︱90後主理上海小食店 街坊價$4脆底鍋貼+$4爆汁生煎包

筲箕灣美食︱90後主理上海小食店 街坊價$4脆底鍋貼+$4爆汁生煎包

筲箕灣美食又怎只東大街？港鐵站附近其實蘊藏不少抵食又高質的小店，像巴士總站旁這間上海包點舖，開業已一年，之前礙於疫情及經濟環境一直未上軌道，最近終於慢慢被街坊認識發掘。小店的$4生煎包，$4鍋貼，$10蔥油餅是街坊下午茶及學生哥放學醫肚的恩物。

90後年輕師傅打理 不用來貨 麵糰自己搓

以為做上海包點就一定是老練的大師父？小店「包包餃店」由一對90後情侶打理。老闆兼大廚阿健做了8年同類型食店，基本功紥實，對自己出品也很有要求。「以前打工最多學了7成，開舖前我日日鑽研試味，得出現時食譜。但我覺得包點的質素仍然可以再提升，再穩定一點。好似早排天氣時乾時濕，我對麵糰的掌握可以做得更好。」

店主阿健對出品很有要求，店內生煎包、鍋貼、小籠包的外皮都是自己打麵糰製成，不用現成貨。 外賣小店，由阿健及他女朋友合作打理，有時人手不夠，無奈要放假，來前最好打電話先確認。 包點不會一早做完全日份量，分開幾次搓，保持新鮮。像枱左邊就是鍋貼外層的麵糰。 豬肉餡，半肥瘦夠香。

街坊最愛！抵食生煎包+鍋貼

如此受天氣影響，因為他堅持店內的生煎包、鍋貼、小籠包的皮都不用來貨，自己一手一腳製作。招牌鍋貼，用韌性高的中筋麵粉，人手開粉，自己控制發酵再搓成麵糰。麵糰發酵時，天氣的冷熱乾濕都會影響能否發酵成功。阿健每朝回店開麵糰時，都得逐一調整，很花功夫。還有生煎包，用天然酵母做成「老麵」再製成外層。「出來的包身，入口才會鬆身卻有嚼口。」小籠包，製皮的麵糰用凍水開（鍋貼用熱水開），小籠包皮入口才不會死死實實。至於餡料，店有「全肉」及「菜肉」兩款，菜：肉比例為8：2，吃得健康，豬肉則用半肥瘦。

鍋貼長身，飽滿。 用生鐵鑊煎，取其受熱平均。 生煎鍋貼 $4/隻。隻隻煎得微焦脆口。

生煎包及鍋貼都是用傳統生鐵鑊去煎，傳熱平均也保溫。煎時也有技巧，放好包點，加油後待其升溫，合蓋後，間中要把整個鑊轉動，令鑊中不同部分都夠熱也平均。如此多心機，才賣$4/個，難怪街坊也買得不手軟，阿健說有次試過收五十隻鍋貼的訂單，也試過不少次黃昏前就沽清餃子，提早收舖。值得一讚的還有，因為是街坊生意，如果購買量多，阿健不時會給折扣，有社區小店的人情味。

包包餃店

地址：筲箕灣筲箕灣道341號地舖(地圖按此)

電話：67531842

蔥油餅 $10/塊。街坊心水之選，每次只煎少量，夠新鮮，不會放到腍。 餡料juicy多汁，豬肉香夠濃，皮厚薄適中，帶點韌性。 生煎包麵糰用天然酵母，自己發酵而成，包身鬆，不會死實。 蔥香夠而不會太油，整塊都香脆。 填滿餡料，封口，等待被煎。 蒸小籠包 $25/5個。皮薄多汁，加醋更香。

原文刊登於 Yahoo Food

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