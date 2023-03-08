筲箕灣美食︱90後主理上海小食店 街坊價$4脆底鍋貼+$4爆汁生煎包

筲箕灣美食又怎只東大街？港鐵站附近其實蘊藏不少抵食又高質的小店，像巴士總站旁這間上海包點舖，開業已一年，之前礙於疫情及經濟環境一直未上軌道，最近終於慢慢被街坊認識發掘。小店的$4生煎包，$4鍋貼，$10蔥油餅是街坊下午茶及學生哥放學醫肚的恩物。

90後年輕師傅打理 不用來貨 麵糰自己搓

以為做上海包點就一定是老練的大師父？小店「包包餃店」由一對90後情侶打理。老闆兼大廚阿健做了8年同類型食店，基本功紥實，對自己出品也很有要求。「以前打工最多學了7成，開舖前我日日鑽研試味，得出現時食譜。但我覺得包點的質素仍然可以再提升，再穩定一點。好似早排天氣時乾時濕，我對麵糰的掌握可以做得更好。」