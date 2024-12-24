節日餐廳推介！ 最平$528即可享意式美饌及維港靚景

臨近佳節，相信不少人都想和另一半或家人朋友們找間靚餐廳一起分享美食，共渡美好時光。而Aqua Restaurant Group旗下的意大利餐廳Vista及Vesu Pizza Bar近日推岀不少節日限定餐單及派對，相信是不錯的節日選擇！加上兩者均坐落於尖沙咀心臟地帶，顧客可一邊品嚐精緻意式佳餚，一邊欣賞維多利亞港的醉人景緻，為節日聚會增添難忘回憶。



意大利餐廳Vista及Vesu Pizza Bar近日推岀不少節日限定餐單及派對，相信是不錯的節日選擇！

「定價不定食」的節日限定菜單 Vista將於12月20日至30日及1月1日供應節日限定版「定價不定食」菜單（每位港幣$528元起），為冬日佳節增添夢幻氣氛。餐廳精心準備多款節日限定新菜式，帶領賓客踏上一場正宗意式味蕾之旅。細嚐鮮嫩的手切八爪魚切片，搭配水欖、茴香、半乾蕃茄及燒甜椒蓉，口感豐富。而紅蝦藏紅花燴意大利飯則風味十足，感受紅蝦的鮮甜、脆豬面頰肉的鹹香與山羊芝士的濃郁交織。如果偏愛細緻口感，香煎鱈魚柳配意大利燉菜及香脆麵包碎就最適合不過。肉食愛好者則不能錯過慢煮和牛面頰肉配黑松露薯泥及炸野菇，帶來奢華享受。餐廳也提供暖心甜品意大利傳統聖誕蛋糕配雲呢拿雪糕及熱朱古力醬，展現濃厚聖誕氣氛，亦為節日饗宴畫上甜蜜句號。



詳細資料 Vista | 節日午餐及晚餐 日期： 午餐時段（上午 11:30 至下午 2:00） 2024年12月24日、25日、31日及2025年1月1日 晚餐時段（ 下午 6:00 至 10:30） 2024年12月20日至30日及2025年1月1日 價錢： 兩道菜：每位港幣$528

三道菜：每位港幣$618

四道菜：每位港幣$738

美酒佳餚伴除夕煙花 Vista於今個除夕夜推出限定晚宴（每位港幣$988元起），便可邊品嚐意大利美食，邊看維港煙花迎接2025年。菜式方面，包括鮮甜肥美的北海道帶子刺身伴魚子醬及哈密瓜，以及香氣四溢的龍蝦魚子醬意大利飯，而晚上九點的第二輪用餐時段更提供香煎鵝肝佐杏桃甜酸醬。主菜方面，顧客可以選擇肉質細膩的野生海鱸魚；或香煎澳洲和牛嫩肩，肉質嫩滑多汁。最後以濃郁的雙重朱古力蛋糕佐雜莓果醬，為2024的除夕夜畫上完美句號。

除夕無限暢飲音樂派對