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2022-08-21 12:00:00

簡易食譜｜善用電飯煲功能！5款電飯煲燜飯食譜教學 香菇油飯/日式三文魚燜飯

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簡易食譜｜善用電飯煲功能！5款電飯煲燜飯食譜教學 香菇油飯/日式三文魚燜飯

簡易食譜｜善用電飯煲功能！5款電飯煲燜飯食譜教學 香菇油飯/日式三文魚燜飯

不少人都有在家煮飯的習慣，但其實簡單利用電飯煲便可以變出更多不同的菜式，既省時又方便，而且對料理新手亦特別友好！以下就教大家製作5款電飯煲燜飯，只需要準備好材料便可以交由電飯煲進行後續工作！

電飯煲食譜｜香菇油飯 

如果不想吃白飯太過單調，可以用家中常備的乾冬菇和蝦米製成香菇油飯，做法簡單快捷。雖然沒有加入任何肉類，但是味道特別香口，絕對能挑起食慾！

食材：大米 160克／乾冬菇 適量 
蝦米 適量／老抽 1湯匙 
生抽 2湯匙／料酒 2 湯匙
砂糖 半湯匙／冬菇水 100mL(浸泡後留下)

做法：

1. 大米洗乾淨，加入1:1比例的水，按下電飯煲煮飯模式開始煮飯。
2. 乾冬菇用熱水浸泡20分鐘，待變軟後切片。
3. 老抽、生抽、料酒、砂糖和冬菇水倒在碗中攪拌均勻製成醬汁備用。
4. 熱鑊落油，加入冬菇炒出香味後再倒入蝦米繼續炒，然後加入醬汁，以小火煮2分鐘倒出備用。
5. 白飯煮好後將炒好的冬菇蝦米醬汁倒入電飯煲中，攪拌均勻後蓋上電飯煲蓋燜5分鐘即可。

 

香菇油飯味道特別香口。 香菇需要預先浸泡。 如果不想太過深色，可以減少老抽的份量。

電飯煲食譜｜牛肉雜菌燜飯 

若果煮飯的時候不想花太多功夫，鮮味的牛肉雜菌燜飯便是不錯的選擇，只需炒好食材再放入電飯煲中即可，建議可以配搭湯品一起食用。由於沒有加入太多的調味料，所以外表看起來比較清淡，但實際上口感和味道都特別豐富，讓人可以吃完一碗再一碗！

食材：大米 150克／雜菌 適量 
牛肉 50克／鹽 1湯匙 
生抽 2湯匙／料酒 2 湯匙／白胡椒粉 1湯匙

做法：

1. 雜菌洗淨後切片，牛肉切碎備用。
2. 熱鑊落油，倒入牛肉碎炒至微焦，加入菇片繼續翻炒，再加入鹽、料酒、生抽和白胡椒粉調味盛出
3. 在電飯煲裏加入洗淨後的大米、炒好的牛肉雜菌和清水170mL，輕輕攪拌後按下一般煮飯模式待完成即可。

看起來雖然清淡，但卻充滿鮮味。 加入的雜菌可以隨心選擇，只要將其切碎即可。 如果不想花時間切碎牛肉，可以直接使用免治牛肉炒碎。

電飯煲食譜｜日式三文魚燜飯 

不少人家中都會常備急凍三文魚扒，除了煎和蒸外，利用三文魚扒製作日式三文魚燜飯同樣屬不錯的選擇，味道絕對比連鎖店吸引！而加入在飯中的菇菌亦可以隨心選擇，同時可加入蔬菜，令到營養和味道更加豐富。

食材：大米 150克／三文魚扒 1塊
鴻喜菇 適量／味醂 1 湯匙
砂糖 半湯匙／鹽 半湯匙 
生抽 2湯匙／料酒 2 湯匙
白胡椒粉 半湯匙／橄欖油 2湯匙

做法：

1. 大米洗乾淨後浸泡半小時，浸好後晾乾水分放入電飯煲中。
2. 鹽、砂糖、橄欖油、味醂、料酒、生抽和白胡椒粉攪拌均勻。
3. 將醬汁倒入電飯煲中與大米攪拌均勻，加入適量清水準備煲飯，水的比例需要比平時少一些。
4. 將鴻喜菇洗乾淨，搣成小塊放在大米上，然後按下電飯煲煮飯模式開始煮飯。
5. 熱鑊落油，放入三文魚扒煎至兩面微焦後盛出備用。
6. 飯煮好後將三文魚扒放在米飯上，然後蓋上電飯煲蓋燜5分鐘即可。

絕對比連鎖店的三文魚飯好吃。 可以加入蒜頭煎香三文魚。 鴻喜菇充滿鮮味而且比較容易處理。

電飯煲食譜｜韓式五花肉泡菜燜飯 

許多人都喜歡吃泡菜炒飯，但製作泡菜炒飯的時候經常需要用到大量油，因此比較不健康。而這款韓式五花肉泡菜燜飯味道與泡菜炒飯類似，但用油量卻少超過一半，特別建議在時間不足時製作，只需要用5分鐘準備好食材後，讓電飯煲煮飯即可。

食材：大米 200克／五花肉 70克
泡菜 適量／鹽 適量(可因應泡菜鹹度而不加)
生抽 2湯匙／料酒 2 湯匙

做法：

1. 五花肉切片，泡菜切碎備用。
2. 熱鑊落油，倒入五花肉煸出肥肉的油脂，再加入泡菜翻炒1分鐘。
3. 加入鹽、料酒和生抽，再加入200毫升清水攪拌均勻。
4. 水滾後倒入洗乾淨的大米，然後攪拌均勻，再將所有材料倒入電飯煲中，按下一般煮飯模式待完成即可。

看起來就像泡菜炒飯一樣。 可因應泡菜的鹹度加減鹽的份量。 交給電飯煲製作即可！

電飯煲食譜｜港式蔥油雞髀飯 

港式茶餐廳的蔥油雞髀飯無論外表或味道都特別吸引，但其實在家中亦可以輕鬆製作，只需要醃好雞髀便可交由電飯煲煮飯，即使是料理新手亦可做到！由於雞髀會自帶水份，記得煮飯的水需要比平時稍微少一些，這樣可以令米飯保持粒粒分明的狀態。

食材：大米 200克／大雞髀 2隻
薑片 4片／蔥花 適量
雞粉 適量／鹽 適量
生抽 2湯匙／料酒 4湯匙

做法：

1. 先用雞粉、鹽、生抽、料酒和薑片將雞髀醃製半小時以上。
2. 大米清洗乾淨後放入電飯煲中，再加入180毫升清水。
3. 將醃好的大雞髀和薑片一起放入電飯煲中，按下電飯煲煮飯模式開始煮飯。
4. 熱鑊落油，加入蔥花翻炒出蔥油香後盛起備用。
5. 煮好飯後先盛起雞髀，然後將電飯煲內的米飯攪拌均勻。
6. 裝盤時先放米飯，然後將雞髀放在米飯上，最後淋上蔥油即可。

大雞髀特別滿足！ 將雞髀撕碎拌飯亦是不錯的選擇。 蔥油屬整個飯的關鍵。
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