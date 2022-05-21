簡易食譜｜擔心夏天易曬黑？！5款美白養顏飲品食譜教學 美白淡班必飲！

不少人夏天的時候都特別擔心皮膚曬黑或曬傷，一不小心便需大半年才可復原。以下就教大家製作5款美白養顏飲品，讓大家可從內部調理出好膚質，夏天仍可維持白滑肌膚！

美白養顏｜茯苓玫瑰花茶 茯苓被譽為中藥界的「美白神器」，具有利水滲濕和滋養脾胃的功效，因而幫助身體內部調理，從而去除皮膚的黃氣。而玫瑰則具有養顏美白的作用，令皮膚逐漸恢復健康光彩，同時美白及淡斑，因此長期飲用茯苓玫瑰花茶便可有效改善膚色不均的問題。 食材：黃芪 10g／白苟 10g／乾玫瑰花茶 適量／茯苓 10g 做法： 1.將黃芪 + 茯苓 +白苟放入養生壺中煮30分 鍾水煮5分鐘

2.水開後加入玫瑰花

美白養顏｜水果養顏茶 夏天天氣炎熱，飲用清新的水果茶可解暑之外，還有美白、抗氧、抗衰老的作用。橙和檸檬含有豐富的維他命C，具有抑制黑色素的作用，而蘋果含有的維他命A也可幫助嫩膚，加上水果都具有膳食纖維，飲用後可清理腸道，防止便秘，從內到外都有效改善肌膚。 食材：橙 半個／蘋果 半個／檸檬 2-3 片／紅茶茶包 1包／冰糖 適量 做法： 1.先把紅茶煮滾。

2.加入切好後的橙、蘋果及冰糖，煮3分鐘。

3.熄火後加入檸檬片，浸泡一會即可。

美白養顏｜山楂檸檬茶 膚色暗沉、皮膚變黑等問題主是由於皮膚中的黑色素沉澱而成，而山楂就有助排出皮膚中的黑色素，具有美白和抗氧化的功效，再加上玫瑰和檸檬都有美白養膚的作用，一起煮成茶飲便可事半功倍，令效果更佳，有效改變皮膚的問題。 食材：金茶花 1朵／乾玫瑰花茶 適量／山楂 3片／檸檬 兩片 做法： 1.將所有材料放入滾水中泡煮即可。

美白養顏｜桑葚黑枸杞茶 桑葚黑枸杞茶由多樣具抗氧化功效的食材組成，因此屬美顏防老的好物。桑葚中含花青素、白黎蘆醇等，具抗衰老、抗氧化的功效，而黑枸杞亦含有花色素，同樣有效清除身體中的自由基，延緩組織衰老，令皮膚可保持年輕貌美，因此桑葚黑枸杞茶亦有「返老還童茶」之稱。 食材：桑葚 10g／乾玫瑰花茶 適量／黑枸杞 5g／檸檬 3片 做法： 1.將桑葚、玫瑰花放入茶壺中，加入適量的清水煮5分鐘。

2.放涼茶壺，當水溫低至60度以下後，加入黑枸杞和檸檬片浸泡一會即可。