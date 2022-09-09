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2022-09-09 07:00:00

簡易食譜｜開學後「啖啖」定 3款Easy營養早餐推介

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簡易食譜｜開學後「啖啖」定 3款Easy營養早餐推介

開學後可謂父母惡夢。每日朝早出門分秒必爭，又要準備返學必需品，又要自煮營養早餐。今日小編就推介三款方便省時的早餐食譜，就算在職父母，都可以「啖」定煮出營養早餐！

一日三餐中早餐最為重要，因為人體經過晚上長時間的空腹狀態，豐富的早餐有助促進營養吸收。對小朋友而言，一份蛋白質豐富嘅早餐自然非常重要。因為蛋白質可以促進身體生長，延長飽腹感，上堂時自然不會因肚餓而分心，另外 Omega-3亦對小朋友腦部發展大有幫助。

除了豐富營養外，亦要兼顧食材質素，有機食材自然是家長們的首選！有英國大學研究顯示，有機牛奶Omega-3含量比一般奶類高近一半，用來製作營養早餐最為適合。就好像來自美國加州的Cheer滋味有機牛奶，含天然優質蛋白質，經美國農業部有機認證（USDA Organic），不含抗生素、人工激素、防腐劑與穩定劑，保證有營又健康。

除了牛奶，雞蛋都可以提供豐富蛋白質、礦物質及維他命。Cheer日本櫻花雞蛋，產自日本高品質農場飼養的SONIA雞種，營養豐富蛋味濃郁，而且不含人工激素及抗生素，絕對食得安心又健康。

不想每天早上手忙腳亂，就快買齊Cheer日本櫻花雞蛋及有機牛奶，嘗試製作以下3款方便美味的營養早餐啦！

英式炒蛋早餐

英式炒蛋早餐（一人份）：

材料：

Cheer日本櫻花雞蛋 4隻

Cheer牛奶 1杯

鹽 少許

牛油 20g

士多啤梨 3粒

沙律菠菜 適量

全麥麵包 1片

英式炒蛋早餐材料

製作方法：

  1. 將雞蛋、牛奶、鹽打散並拌勻。
  2. 將牛油燒融，再倒入蛋液，用中小火煮30秒，接著開始不斷攪拌，使炒蛋成形。
  3. 攪拌至炒蛋呈現綿密狀，即可熄火，然後繼續攪拌用餘溫熟成。
  4. 最後上碟，並搭配切半士多啤梨、沙律菠菜及切半全麥麵包，牛奶一杯，完成。 
健康三文治

健康三文治（一人份）：

材料：

紅蘿蔔 半條

紫洋蔥 2片

Cheer 雞蛋 3隻

牛油果 半個

車厘茄 4粒

椰菜 ¼個+2片

鹽 適量

蛋黃醬 一匙

牛油 7g

全麥包 2片

Cheer 牛奶 1杯

健康三文治材料

製作方法：

  1. 紅蘿蔔刨成薄片，加入1/4茶匙鹽攪勻，放置10分鐘後，擠出水份。 放入白醋和黑胡椒碎調味。
  2. 1/4個椰菜切細絲，放入1/4茶匙鹽拌勻，放置10分鐘後，擠出水份。 加入蛋黃醬，拌勻成沙律菜。
  3. 雞蛋加入1/2茶匙鹽攪勻。 在平底鍋把牛油煮溶，加入雞蛋用筷子不停攪拌，煮成炒蛋，盛起備用。
  4. 方包塗上少許牛油；車厘茄和牛油果切片。依序擺放：方包→2片椰菜→紅蘿蔔→紫洋蔥→炒蛋→車厘茄切片→牛油果片→椰絲沙律菜→方包
  5. 最後上碟，並搭配牛奶一杯，完成。
日式蛋沙律三文治

日式蛋沙律三文治（一人份）

材料：

麥包  2片

牛油 20g（室溫軟化）

法式芥末醬 1小匙

Cheer日本櫻花雞蛋2個

沙律醬2大匙

鹽 適量

胡椒 少許

Cheer 牛奶 1杯

牛油果 半個

小紅蘿蔔 2-3 條

日式蛋沙律三文治材料

製作方法：

  1. 先製作蛋沙律 - 在鍋中加入水及鹽並煮滾，接著放入雞蛋，用小火煮約10分鐘，將蛋取出後立即放入冰水，待冷卻後去殼備用。
  2. 將雞蛋切半，分成蛋黃和蛋白，先將蛋白切塊，蛋黃用餐叉壓碎，接著放入碗中，加入沙律醬、鹽、胡椒粉混勻。
  3. 麥包一面塗上芥末醬，放上蛋沙律，然後蓋上另一片麥包，用保鮮紙包起定型5分鐘。
  4. 最後切開，加一杯 Cheer牛奶，完美早餐完成。
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