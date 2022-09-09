簡易食譜｜開學後「啖啖」定 3款Easy營養早餐推介

開學後可謂父母惡夢。每日朝早出門分秒必爭，又要準備返學必需品，又要自煮營養早餐。今日小編就推介三款方便省時的早餐食譜，就算在職父母，都可以「啖」定煮出營養早餐！

一日三餐中早餐最為重要，因為人體經過晚上長時間的空腹狀態，豐富的早餐有助促進營養吸收。對小朋友而言，一份蛋白質豐富嘅早餐自然非常重要。因為蛋白質可以促進身體生長，延長飽腹感，上堂時自然不會因肚餓而分心，另外 Omega-3亦對小朋友腦部發展大有幫助。

除了豐富營養外，亦要兼顧食材質素，有機食材自然是家長們的首選！有英國大學研究顯示，有機牛奶Omega-3含量比一般奶類高近一半，用來製作營養早餐最為適合。就好像來自美國加州的Cheer滋味有機牛奶，含天然優質蛋白質，經美國農業部有機認證（USDA Organic），不含抗生素、人工激素、防腐劑與穩定劑，保證有營又健康。

除了牛奶，雞蛋都可以提供豐富蛋白質、礦物質及維他命。Cheer日本櫻花雞蛋，產自日本高品質農場飼養的SONIA雞種，營養豐富蛋味濃郁，而且不含人工激素及抗生素，絕對食得安心又健康。

不想每天早上手忙腳亂，就快買齊Cheer日本櫻花雞蛋及有機牛奶，嘗試製作以下3款方便美味的營養早餐啦！