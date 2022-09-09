簡易食譜｜開學後「啖啖」定 3款Easy營養早餐推介

開學後可謂父母惡夢。每日朝早出門分秒必爭，又要準備返學必需品，又要自煮營養早餐。今日小編就推介三款方便省時的早餐食譜，就算在職父母，都可以「啖」定煮出營養早餐！
一日三餐中早餐最為重要，因為人體經過晚上長時間的空腹狀態，豐富的早餐有助促進營養吸收。對小朋友而言，一份蛋白質豐富嘅早餐自然非常重要。因為蛋白質可以促進身體生長，延長飽腹感，上堂時自然不會因肚餓而分心，另外 Omega-3亦對小朋友腦部發展大有幫助。
除了豐富營養外，亦要兼顧食材質素，有機食材自然是家長們的首選！有英國大學研究顯示，有機牛奶Omega-3含量比一般奶類高近一半，用來製作營養早餐最為適合。就好像來自美國加州的Cheer滋味有機牛奶，含天然優質蛋白質，經美國農業部有機認證（USDA Organic），不含抗生素、人工激素、防腐劑與穩定劑，保證有營又健康。
除了牛奶，雞蛋都可以提供豐富蛋白質、礦物質及維他命。Cheer日本櫻花雞蛋，產自日本高品質農場飼養的SONIA雞種，營養豐富蛋味濃郁，而且不含人工激素及抗生素，絕對食得安心又健康。
不想每天早上手忙腳亂，就快買齊Cheer日本櫻花雞蛋及有機牛奶，嘗試製作以下3款方便美味的營養早餐啦！
英式炒蛋早餐（一人份）：
材料：
Cheer日本櫻花雞蛋 4隻
Cheer牛奶 1杯
鹽 少許
牛油 20g
士多啤梨 3粒
沙律菠菜 適量
全麥麵包 1片
製作方法：
- 將雞蛋、牛奶、鹽打散並拌勻。
- 將牛油燒融，再倒入蛋液，用中小火煮30秒，接著開始不斷攪拌，使炒蛋成形。
- 攪拌至炒蛋呈現綿密狀，即可熄火，然後繼續攪拌用餘溫熟成。
- 最後上碟，並搭配切半士多啤梨、沙律菠菜及切半全麥麵包，牛奶一杯，完成。
健康三文治（一人份）：
材料：
紅蘿蔔 半條
紫洋蔥 2片
Cheer 雞蛋 3隻
牛油果 半個
車厘茄 4粒
椰菜 ¼個+2片
鹽 適量
蛋黃醬 一匙
牛油 7g
全麥包 2片
Cheer 牛奶 1杯
製作方法：
- 紅蘿蔔刨成薄片，加入1/4茶匙鹽攪勻，放置10分鐘後，擠出水份。 放入白醋和黑胡椒碎調味。
- 1/4個椰菜切細絲，放入1/4茶匙鹽拌勻，放置10分鐘後，擠出水份。 加入蛋黃醬，拌勻成沙律菜。
- 雞蛋加入1/2茶匙鹽攪勻。 在平底鍋把牛油煮溶，加入雞蛋用筷子不停攪拌，煮成炒蛋，盛起備用。
- 方包塗上少許牛油；車厘茄和牛油果切片。依序擺放：方包→2片椰菜→紅蘿蔔→紫洋蔥→炒蛋→車厘茄切片→牛油果片→椰絲沙律菜→方包
- 最後上碟，並搭配牛奶一杯，完成。
日式蛋沙律三文治（一人份）
材料：
麥包 2片
牛油 20g（室溫軟化）
法式芥末醬 1小匙
Cheer日本櫻花雞蛋2個
沙律醬2大匙
鹽 適量
胡椒 少許
Cheer 牛奶 1杯
牛油果 半個
小紅蘿蔔 2-3 條
製作方法：
- 先製作蛋沙律 - 在鍋中加入水及鹽並煮滾，接著放入雞蛋，用小火煮約10分鐘，將蛋取出後立即放入冰水，待冷卻後去殼備用。
- 將雞蛋切半，分成蛋黃和蛋白，先將蛋白切塊，蛋黃用餐叉壓碎，接著放入碗中，加入沙律醬、鹽、胡椒粉混勻。
- 麥包一面塗上芥末醬，放上蛋沙律，然後蓋上另一片麥包，用保鮮紙包起定型5分鐘。
- 最後切開，加一杯 Cheer牛奶，完美早餐完成。