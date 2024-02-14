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2024-02-14 13:45:53

米線推介｜米線關注組熱捧！7間港九人氣荃灣名店/九龍灣必食/銅鑼灣口碑店

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米線推介｜米線關注組熱捧！港九人氣米線合集 荃灣名店/九龍灣必食/銅鑼灣口碑店

米線推介｜米線關注組熱捧！港九人氣米線合集 荃灣名店/九龍灣必食/銅鑼灣口碑店

好多香港人都鍾意食米線！除了兩大米線連鎖店外，其實香港都有不少高質足料米線餐廳，味道絕對有驚喜，米線粉絲必試！今次為各位介紹港九多間人氣米線店，連FB群組「香港米線關注組」都有熱捧！總有一間必食米線在你附近。

米線推介｜1.銅鑼灣必食口碑米線 金西南米線

銅鑼灣街坊一定有聽過金西南米線！金西南米線位於銅鑼灣燈籠街，位置鄰近時代廣場和港鐵站，由於價錢平又味道好，一直深受附近學生和上班族歡迎。米線配料有近廿種選擇，最受歡迎的是牛肝菌、松茸和腩肉，全部以店舖秘方自家醃製，每款都份量十足！客人可選涼拌米線、酸辣湯底或清湯，必試味道濃郁的酸辣湯底，內有肉碎、韭菜、芽菜和芫荽等配菜，酸辣而偏甜，整體層次豐富，十分開胃！

金西南米線地址：銅鑼灣登龍街41-51號金龍大厦地下D舖

米線推介｜2.九龍灣隱世必食 肥仔米線

如果你是資深米線迷，絕對不能錯過位於九龍灣的肥仔米線，餐廳早年在曾在荃灣經營18年，是區內人氣米線老字號之一。兩年前肥仔米線轉戰九龍灣，口碑更上一層樓，高峰期曾經一度需要排隊等候超過30分鐘。肥仔米線主打酸辣小鍋米線，每天新鮮熬製，用四十幾斤豬骨熬煮六個鐘，湯底鮮甜又酸香。招牌的酸辣小鍋米線有近50款配料可以選擇，最受歡迎的是腩肉和豬軟骨，腩肉惹味份量足，豬軟骨煮得軟腍，好入味。

肥仔米線地址：九龍灣得寶商場地下37號舖

(相片來源：instagram：mitsuryoshi)
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米線推介｜3.屯門人最愛米線 雲川

位於屯門的雲川米線有「屯門名物」的美譽，吸引不少區外米線fans特意去屯門捧場。看看餐牌，單是湯底已經覺得非常特別，除了一般酸辣和麻辣湯底，更有豬骨湯、魚湯等等選擇，重點是全部都味道討好，全部都值得一試！米線配料方面，豬大腸、豬頸肉、豬排、腐皮蝦卷等等都是心水推介，下次有機會去屯門的話一於試下啦！

雲川地址：屯門青菱徑6號富麗大廈地下F號舖

米線推介｜4.米線關注組熱捧荃灣名店 老闆娘雲南米線

老闆娘雲南米線位於荃灣香車街熟食中心內，最有名氣的是招牌湯底蒙古湯，用上大量辣椒自家熬製，麻中帶辣，惹味之餘層次豐富。除了湯底出色，店舖的炸物亦遠近馳名，基本上每位客人都會另外加配。推介野菌腐皮卷，外皮炸得酥脆，裡頭包著菇菌和栗米粒，口感十足。

老闆娘雲南米線地址：荃灣曹公街8號香車街熟食中心3樓28-29號舖

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米線推介｜5.荃灣30年米線名店 唯一雲貴川風味

識途老饕定必知道這間在荃灣近三十年的小店，每逢週末晚上都人龍不斷，人氣十足。在一眾米線名店之中，這裡的湯底被指最為濃郁滋味，只因老闆是昆明人，堅持只賣雲南正宗酸辣湯底米線，口味正宗。湯底顏色偏紅，香氣四溢，內有豬肉碎、酸菜及芽菜等，整體味道偏辣。配料亦有多款選擇，推介豬腸及腩肉，前者爽口入味，後者香辣富肉香，不錯。

唯一雲貴川風味地址：荃灣四陂坊14號地下

唯一雲貴川米線的湯底顏色偏紅，香氣四溢，內有豬肉碎、酸菜及芽菜等（圖片來源：instagram ：foodieat_mary）

唯一雲貴川米線的湯底顏色偏紅，香氣四溢，內有豬肉碎、酸菜及芽菜等（圖片來源：instagram ：foodieat_mary）

米線推介｜6.葵涌人氣米線 石蔭雲南小鍋米線

這間米線店在Facebook群組「香港米線關注組」中人氣高企，獲網民大讚。店舖由1997年開始植根葵涌石蔭，家庭式經營的小店，食物件件都用心製作。先說湯底，雖說同樣是普遍的豬骨湯底，但店家每晚淩晨三點開始熬製，濃郁入味，每啖都是心機。辣度方面亦可按喜好自行選擇，喝起來香口惹味，配上爽滑米線，成功吸納不少捧場客。而配料方面，必食手拆雞絲，質感綿密，亦容易吸湯，不少人都大讚吸湯後味道更有層次。

石蔭雲南小鍋米線地址：葵涌梨木道112號葵寶大廈地下5號舖

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米線推介｜7.尖沙咀上班族最愛 星林居

相信在尖沙咀一帶工作的上班族，都一定有聽過這間人氣米線店，這店主打的酸辣米線屢獲殊榮，疫情前經常有韓國旅客慕名而來。酸辣湯底方面，有九種辣度可揀，酸度亦有四款，味道酸中帶甜，辣勁十足。跟湯附上芫荽、肉碎，口感豐富。米線份量足料，值得一讚。

星林居地址：尖沙咀金馬倫道14號金輝大樓3樓

星林居酸辣米線的出品，酸辣湯底有九種辣度可揀，酸度亦有四款（圖片來源：instagram ：bobbybig7eat）

星林居酸辣米線的出品，酸辣湯底有九種辣度可揀，酸度亦有四款（圖片來源：instagram ：bobbybig7eat）

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