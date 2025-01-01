米線陣Speed Dating火鍋派對反應熱烈 1月10日加推1場 單身男女2025不再冷！

2025年單身男女有希望！食暖笠笠米線、火鍋都可以有機會認識新朋友！米線陣飾演「紅娘」角色，上星期首度聯乘交友平台「Friend搭Friend」，於米線陣指定分店舉辦《戀笠笠火鍋一「線」牽》Speed Dating派對，反應非常熱烈！米線陣決定於1月10日農曆新年前加推一場，幫大家驅走lonely winter，搭上龍年脫單尾班車，甜蜜溫暖迎接2025年！

《戀笠笠火鍋一「線」牽》3小時派對，將定於1月10日於米線陣尖沙咀中港城分店舉行，屆時會安排20男及20女參與小遊戲，一齊「烚吓烚吓」歎火鍋、傾吓偈。餐單提供3款主菜自選1款，有川式麻辣鴨血烤魚鍋、黃酒排骨煮雞鍋或胡椒花甲排骨雞肉米線；更包一份小食、甜品及冷熱飲品/特飲（每人），陣容豐富。

黃酒排骨雞鍋驅寒暖胃



今次精選的兩款新鍋物，有川式麻辣鴨血烤魚鍋及黃酒排骨煮雞鍋。前者滑嘟嘟的鴨血和煎香的鯰魚，吸索了川醬麻辣湯底的刺激惹味；後者濃郁鮮香雞湯底混入了黃酒，香氣撲鼻，加上紅棗和杞子養生滋補，木耳及豆卜吸收湯汁精華。無論選配滑溜米線、彈牙紅薯粉或吸湯的水晶粉，都一樣惹味掛湯。至於胡椒花甲排骨雞肉米線，湯底滲胡椒微辛，驅寒暖胃又飽肚。參加派對的男女定會暖笠笠不再冷！

在此祝願各位參加者心想事成，2025年找到perfect match，之後齊齊牽手來食米線！

