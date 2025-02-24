米芝蓮一星餐廳ROGANIC銅鑼灣利園重開 $520起套餐貫徹高性價比

由英國名廚 Simon Rogan MBE 創立、連續5年榮獲米芝蓮一星及連續4年獲得米芝蓮綠星殊榮的餐廳 ROGANIC HONG KONG，由銅鑼灣信和廣場搬舖到同區利園一期，貫徹創新廚藝，配合從農場到餐桌及持續發展的理念，重新試業。

選用有機時令優質食材 Simon Rogan 於 Umbel 餐飲集團旗下的餐廳遍布英國、馬爾他、香港和泰國普吉島，目前囊括10顆米芝蓮星，為英國和愛爾蘭地區累積最多米芝蓮星的餐廳。ROGANIC HONG KONG的菜式融入摩登英國風格，設計菜單秉承零浪費的原則，充分利用食材的每個部分烹調美食。秉承Simon Rogan致力從當地有機農場採購時令優質食材的原則，主廚和副主廚會定期拜訪本地生產商，建立良好關係。



英國名廚Simon Rogan與團隊打造ROGANIC HONG KONG。

$520午餐包2款小食、3款分享菜式、2款甜品 全新餐單繼續展現 Simon Rogan 的獨特風格，菜式食譜均前所未見。午市餐單提供2款小食、3款分享菜式和2款甜品，定價每位$520，額外品嘗更多菜式只需每道另加$100。焦點美食包括「生藍鰭吞拿魚、大頭菜、昆布、蘋果及萬壽菊汁」、「百花蜂蜜烤乾式熟成廣東鴨配醃核桃燉鴨腿」、「舞茸、味噌牛油、穀物、三黃蛋及燒香葱」等；溫熱的甜品有「61% 朱古力、洋薊和麥芽」。



晚餐提供素食選擇 晚餐有肉食及素食選擇，分別提供4款小食、4款分享主菜、3款甜品和3款甜食，定價每位$1,280。全新創意菜式包括「舞茸慕斯、和牛牛舌、醃鴻喜菇配野蒜油」、「紫蘇葉和煤油醃南投番茄配發酵開心果和冬筍」、「醃海南鯖魚配紅菜頭、山楂和蒔蘿」、「五味熟成石斑魚配白龍王粟米」、「烤骨和海苔牛油」以及「Roganic窩夫配本地有機農場的無花果及新鮮乳酪」。餐廳亦可因應客人要求提供素食和純素餐單。所有餐單均可追加Westcombe芝士配梳打麵包、澳洲Manjimup松露以及Simon Rogan獨有的Petrossian魚子醬。

餐廳全新室內設計由本地獲獎無數室內設計公司操刀，合乎零浪費及可持續法展的理念，使用本地可持續物料如木材，營造大自然環境的舒適氛圍。 ROGANIC HONG KONG 地址：銅鑼灣利園一期402-403號

電話： 2817-8383

網址：https://www.roganic.com.hk/

