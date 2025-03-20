米芝蓮二星名廚Eric Räty x DALLOYAU打造DA CHOCO 實測麻辣/芝麻/開心果/花生醬脆朱古力

實試！米芝蓮二星名廚Eric Räty x DALLOYAU打造DA CHOCO麻辣/芝麻/開心果/花生醬脆朱古力

上星期港澳米芝蓮名單揭曉，中環餐廳Arbor連續7年奪得米芝蓮二星，主廚Eric Räty與法國300多年老字號殿堂級糕點品牌DALLOYAU，合作打造全新品牌 DA CHOCO，創製了6款口味排裝脆朱古力。

三星餅廚出身 Eric出生於純樸的芬蘭，早年曾在Ritz Carlton Wolfsburg酒店的米芝蓮三星餐廳Aqua擔任餅房總廚，故此製作甜品也有一手。他的廚風著重創意，喜歡運用時令食材結合本地元素，他常常於中環的街市及流浮山的漁市場探索食材，曾自創自家配方的XO醬、潮州辣椒油和泡菜等入饌，炮製出獨特風格而味道一流的精緻菜式。他把匠心的精神和技藝都放到新研發的朱古力產品上，纖薄的朱古力外殼包裹酥脆的內餡，款式大膽創新，有開心果有開心果脆牛奶朱古力、開心果脆黑朱古力、香辣開心果脆牛奶朱古力、芝麻脆牛奶朱古力、花生醬脆黑朱古力 ，甚至麻辣脆牛奶朱古力。

嚴選頂級伊朗開心果 編輯部開箱試食其中四款口味朱古力：第1款有開心果脆牛奶朱古力，選用世界頂級伊朗開心果製成濃郁開心果醬，混入酥脆脆絲，配上質感幼滑的法國Valrhona牛奶朱古力。開心果味濃郁；脆絲幼細密度高，啖啖酥脆，朱古力外殼比坊間的特別薄脆。 第2款有花生醬脆黑朱古力，餡料混合濃郁豐厚的甘香花生醬及香甜煉奶，層次分明，搭配酥脆脆絲；Valrhona黑朱古力外層也份外薄脆，可可味香純。同事們一致覺得風味似奶醬多，頗有驚喜。

朱古力散發麻勁 第3款有芝麻脆牛奶朱古力，靈感源自傳統中式糖水芝麻糊。Eric挑選日本優質黑芝麻和法國杏仁，再配上酥脆脆絲，包裹在牛奶朱古力脆殼內。芝麻味天然濃厚不甘澀，與脆絲也相配。 第4款有麻辣脆牛奶朱古力，用上紅綠四川椒、四川椒油、埃斯佩萊特辣椒和非洲皮里皮里椒，混合杏仁醬與脆絲，以牛奶朱古力包裹。麻香在舌頭上慢慢爆發，留下餘韻，那股麻辣帶來心口暖意之感。辣度只屬微辣，不辛口，感覺幾有新意！不過亦有同事表示不習慣麻與甜味交融。

DALLOYAU（7 間分店) 其中3間地址如下： 中環皇后大道中30號娛樂行地面C舖（電話：3185 8392） 尖沙咀海港城港威商場3樓3220號舖（電話：3185 8330） 觀塘創紀之城五期apm大堂樓層C-1號舖（電話：3185 8322）

中環米芝蓮二星名店Arbor主廚Eric Räty擅長混合本地、日本、北歐食材創作菜式及甜點。