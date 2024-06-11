米芝蓮必比登推介｜SAYA泰菜姊妹店登陸荃灣！必試椰汁咖喱金麵／蟹肉奄列 (內附4大新張優惠)

又有新餐開張！2024年米芝蓮必比登推介泰國餐廳 Restoran SAYA，於荃灣西海之戀開設全新泰菜餐廳 Kopitiam by SAYA。餐廳由Restoran SAYA 的大廚MaMa Jan主理，主打泰國華僑料理，包括招牌泰北咖喱金麵、檸檬葉燒雞、蟹肉奄列等。餐廳更推出多款期間限定的創意料理，新張期內亦有4大限定優惠。喜歡食泰國菜的你一定要去試下，即睇內文詳情！

想在香港吃當代泰菜，不可不知位於大角咀的「Restoran SAYA」，餐廳分別於 2023 年及 2024 年獲得必比登推薦，是不少泰菜迷的必訪餐廳。最近品牌開設全新分支「Kopitiam by SAYA」，不同於大角咀店主打東北泰菜的路線，新店主打泰國華僑菜式，以泰國調味與中菜鑊氣為重點，而且餐牌會不定時轉換，旨在為食客帶來多款滋味經典泰菜！Kopitiam By Saya 由 Restoran SAYA 總店的泰籍主廚 MaMa Jan 及其廚師團隊親自主理，把關每一道出品，並且所有醬汁皆由廚師自家調配製作，讓食材與調味作最合適的配搭，確保每一道菜品都能保持高品質和風味，為顧客呈現最正宗的泰國美食。

來到荃灣店，絕對不能錯過招牌泰北咖喱金麵！餐廳用上多種泰國香料、天然椰糖加入椰奶之中，整個過程不加一滴水，不停攪拌烹煮足 8 小時而成，有別於一般以雞湯為主，味道更健康更有層次，椰香濃郁，同時亦令微辣的味道之中帶有一點清甜，搭配一半炸得酥脆，一半煮得熱騰騰的蛋麵。其他菜式亦不能錯過，如經典的虎蝦金邊粉、蟹肉炒飯，加入大量蟹肉炒製，再配上泰式酸辣汁及青檸汁，使得味道提升至另一層次。

若想要跟他人一同分享，也有多款選擇，如手工炸蝦片配自製冬蔭功 XO 醬，蝦片每日新鮮油炸，酥脆十足同時帶有香濃蝦味，配上香辣的冬蔭功醬，無論是作為小食或是前菜都是一流；麥皮虎蝦精選肉質鮮甜蝦味重的虎蝦，以麥皮代替麵包糠包裹，炸出來的外皮更有咬口而帶麥皮香，蝦肉熱辣彈牙。若想來點肉食，那定要點一份檸檬葉烤雞，以南薑、香茅、檸檬葉等香料醃製半日後再烤焗，成品鮮嫩多汁，帶有酸酸甜甜的味道。

除了經典的泰國美食，餐廳亦推出期間限定的創意美食，將泰國美食與西式輕食兩大元素結合，包括焗馬莎文咖喱牛肉餡餅 配 純香芋蓉 、燒西班牙豬腩卷 配 純香芋蓉、冬蔭煙肉大蝦炒意粉 配 63°c 溫泉蛋 及 泰式香草牛油燒比目魚 配 椰子湯汁及雜菜。