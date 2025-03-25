米芝蓮拉麵店金色不如帰 新推限定和牛醬油拉麵$148/碗 特選宮崎「有田牧場」 A5黑毛和牛炮製

人氣米芝蓮拉麵店金色不如帰又有新品推出！金色不如帰香港旗下分店推出全新限定和牛醬油拉麵，獨家使用宮崎「有田牧場」的 A5 有田黑毛和牛，A5黑毛和牛自帶霜降油花，入口香嫩濃郁，令整體味道昇華！

金色不如帰新品登場！必試限定和牛醬油拉麵

金色不如帰香港分店由即日起推出限定和牛醬油拉麵($148/碗)，嚴選來自日本宮崎縣有田農場的 A5黑毛和牛，宮崎牛是日本最高級別的和牛，從宰殺至空運直送到香港僅需兩週時間，油花呈雪花狀，口感豐腴，店家以高溫鐵板完美煎封和牛，鎖緊肉汁，香氣四溢。

湯底則精選三大優質肉類，包括牛肉、雞肉及鴨肉，採用低溫清燉熬煮六小時，湯底濃郁且鮮美。再搭配日本溏心蛋、低溫慢煮鴨胸、黑醋紫洋蔥，以及畫龍點睛的鮮和牛油脂，最後以黑松露作點綴，多重口感滋味絕對值得一試！大家還可選擇和牛醬油拉麵套餐（$178），附自家製豚肉煎餃及自選飲品，更加滿足！