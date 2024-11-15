熱門搜尋:
破地獄 颱風萬宜 特朗普 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-11-15 17:00:00

米芝蓮推介！尖沙咀海景意式扒房Carna 世界第一屠夫主理高質西餐 期間限定餐酒搭配體驗

分享：
米芝蓮推介！尖沙咀海景意式扒房Carna 世界第一屠夫主理高質西餐 期間限定餐酒搭配體驗

米芝蓮推介！尖沙咀海景意式扒房Carna 世界第一屠夫主理高質西餐 期間限定餐酒搭配體驗

adblk5

由被譽為「世界第一屠夫」的 Dario Cecchini 主理，位於尖沙咀MONDRIAN HONG KONG內的意式扒房Carna by Dario Cecchini開業未夠一年已極速入選米芝蓮推介餐廳，為城中必試的高質西餐之一！餐廳近日特別推出期間限定餐酒搭配體驗，與多間知名酒莊聯手，實行以美酒配佳餚，同時酒莊代表亦會現身為各位講解每款經典佳釀，愛酒之人絕對要把握機會！

Carna by Dario Cecchini 11/12月限定餐酒搭配體驗

11月20日－意大利Gaja嘉雅酒莊 餐酒搭配體驗
當晚可以體驗來自意大利165年著名酒莊 Gaja嘉雅酒莊的多款名酒，並配搭Carna的高質肉類菜色。例如以Gaja Pieve Santa Restituta Rennina Brunello di Montalcino 2018 配搭和牛頸脊，其風味組合令人期待！
HK$1,488 /位

adblk6

12月3日－ 法國香檳酒莊Louis Roederer 餐酒搭配體驗
來自法國的Louis Roederer是世界著名的香檳品牌之一，今次將用上Louis Roederer Collection 242 Brut Magnum、Louis Roederer Cristal Brut 2015等香檳，配搭澳洲Ranger Valleys M5+ 和牛肉眼扒，值得一試！
HK$1,488 /位

訂座網站

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

dadblk7 madblk7