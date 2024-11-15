米芝蓮推介！尖沙咀海景意式扒房Carna 世界第一屠夫主理高質西餐 期間限定餐酒搭配體驗

由被譽為「世界第一屠夫」的 Dario Cecchini 主理，位於尖沙咀MONDRIAN HONG KONG內的意式扒房Carna by Dario Cecchini開業未夠一年已極速入選米芝蓮推介餐廳，為城中必試的高質西餐之一！餐廳近日特別推出期間限定餐酒搭配體驗，與多間知名酒莊聯手，實行以美酒配佳餚，同時酒莊代表亦會現身為各位講解每款經典佳釀，愛酒之人絕對要把握機會！

Carna by Dario Cecchini 11/12月限定餐酒搭配體驗

11月20日－意大利Gaja嘉雅酒莊 餐酒搭配體驗

當晚可以體驗來自意大利165年著名酒莊 Gaja嘉雅酒莊的多款名酒，並配搭Carna的高質肉類菜色。例如以Gaja Pieve Santa Restituta Rennina Brunello di Montalcino 2018 配搭和牛頸脊，其風味組合令人期待！

HK$1,488 /位