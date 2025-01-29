米芝蓮日籍主廚聯乘壽司郎 創5款情人節限定新品！人氣炙燒焦糖鵝肝回歸

壽司郎與米芝蓮一星Ryota Kappou Modern日藉主廚兼澤良太，聯手打造情人節米芝蓮星級料理，打造5款包括松露香氣壽喜燒牛排、吞拿魚與生海膽海苔天婦羅等料理，最平$22就歎到優質料理滋味。另外壽司郎更將人氣單品炙燒焦糖鵝肝壽司回歸，各位粉絲絕不能錯過，即睇詳請。

壽司郎主廚吉田啓之從事日本料理約30年，是次邀請擁有20多年料理生涯的同門師兄弟Ryota Kappou Modern主廚兼澤良太一同聯手，首度推出壽司郎情人節星級米芝蓮料理。

五款壽司料理 平民價歎米芝蓮滋味

星級米芝蓮料理第一彈將於2月4日起正式推出，於全線壽司郎分店開售。料理包括Ryota特製松露香氣壽喜燒牛排，創作靈感來自主廚招牌菜式，將「壽喜燒、雞蛋、松露」首次以壽司形式將主廚招牌菜式呈現。更有吞拿魚迷不能錯過的Ryota特製炙燒中吞拿魚腩配蘋果芥末醬。而2月19日起，則有Ryota特製吞拿魚與生海膽海苔天婦羅配特製醬油、Ryota特製牛肉與生海膽海苔天婦羅配特製醬油，以上兩款同樣出自主廚餐廳招牌料理。香脆海苔配上生海膽，口感極具層次，回味無窮。最後以Ryota特製柚子香大蜆高湯，為一餐完滿收尾，湯頭鮮味十足，柚子皮的淡香更添柔和鮮美。壽司最平低至$22，即可歎到星級米芝蓮料理，非常抵食。