米芝蓮星級文華廳 龍蝦官燕和牛餐搭配精選亞洲葡萄酒

連續12年榮獲米芝蓮一星殊榮的文華廳，由中菜大師名廚黃永強掌領廚房班底，向來有一班忠粉支持，平日午市常常滿座。最近黃師傳精心設計全新極致享受的晚餐菜單，搭配由侍酒師精選別具風格的亞洲葡萄酒，給客人帶來新意和驚喜。

文：Vera Gee



長野縣葡萄酒配招牌叉燒 菜單以三品精緻前菜揭開序幕，包括文華廳招牌菜蜜味西班牙黑豚肉叉燒，半肥瘦叉燒肉汁豐腴，龍眼蜜香甜；以梅子酒醃製的青筍，清新微酸開胃；黑魚籽金磚豆腐外層金黃薄脆，內裡軟滑豆香鮮明。侍酒師精選了2021年來自日本長野縣(Estate Goichi)的Merlot粉紅葡萄酒，酒莊有74年歷史，為長野縣歷史最悠久、規模最大的酒莊之一，採用老藤梅洛葡萄釀造，葡萄酒帶有士多啤梨和車厘子的果香，比較乾爽，與頭盤三品特別相配。



寧夏賀蘭美酒襯海鮮 第二道菜酸辣海皇燴官燕，加入蟹肉、帶子和大蝦，再放上金箔點綴，上湯熬煮超過4小時，鮮濃味澎湃，每口都嘗到材料高密度的豐富感。客人還可選擇三蒜銀絲蒸龍蝦，鮮甜彈牙的澳洲龍蝦配上黑蒜、炸蒜及鮮蒜，龍蝦底下的粉絲吸索了三重蒜香。客人搭配寧夏賀蘭山的迦南美地Riesling(2022年)，種植葡萄園的土地賦予了葡萄酒純凈的香氣，散發出檸檬、黃梨等熱帶水果的芬芳。透過陳釀，酒體展現出獨特的礦物味，跟海鮮是絕配。



中國波爾多花香紅酒配和牛 接著奉上紅糟鮮百合炒斑片，清新爽甜的百合與肉厚的斑片加上紅糟，增添了類似紅棗的韻味。然後來一道金湯田園時蔬，充滿南瓜的鮮甜。隨後上桌的松子醬油薑米和牛崧炒飯，醬油與和牛味道完美結合，飯粒分明。侍酒師特別推薦來自山東仙島酒莊的2020年逸湖赤霞珠紅葡萄酒，酒莊座落於山東省蓬萊丘山山谷，空氣清新土壤肥沃，被冠上「中國波爾多」之美譽。此酒是65%Cabernet sauvignon與35%Merlot混釀的紅酒，以新橡木桶釀造，散發柔和的紫羅蘭花香及紅莓風味，搭配和牛起了平衡效果。



文華廳 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓

電話：2825 4003

午市及點心供應時間：

星期一至五中午12時至下午2時30分，星期六及日上午11時30分至下午3時；

晚市時段：每日晚上6時30分至10時

網上訂座：按此