米芝蓮粵菜廳明閣聯乘法國水晶LALIQUE新推限定菜單「天然頌讚」

法國水晶品牌LALIQUE憑藉精湛的工藝及典雅的水晶設計而享譽國際；明閣同樣透過精緻的廣東美饌佳餚，自2009年起奪得米芝蓮星級殊榮以及自2018年獲得黑珍珠的認可，採用上乘食材將粵菜昇華至美食藝術，兩者追求完美的理念不謀而合，成就這一場志趣相投的合作。

LALIQUE將明閣其中一間廂房重新設計成主題廂房，房間內懸掛了以香榭麗舍大道旁的樹木為主題的香榭麗舍(Champs-Elysées)吊燈及由著名法國設計師Andree Putman創作室設計的ORGUE系列三層吊燈。餐室內也陳列了以大草原、叢林和森林之王爲主題的動物雕塑，栩栩如生的雕塑展現雄偉及野性的感覺，把房間讓人眼前一亮之感，散發出絢麗耀眼的光彩。在私人包廂的餐桌上亦挑選並擺放了LALIQUE切合主題設計的食具，而牆上更鑲嵌著一組一組的水晶燕子雕塑，構成一幅美麗的大自然風景畫，把燕子進門喜氣洋洋的吉祥寓意祝福送到每位賓客。