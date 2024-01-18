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生活
2024-01-18 10:00:00

米芝蓮粵菜廳明閣聯乘法國水晶LALIQUE新推限定菜單「天然頌讚」

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米芝蓮粵菜廳明閣聯乘法國水晶LALIQUE新推限定菜單「天然頌讚」

米芝蓮粵菜廳明閣聯乘法國水晶LALIQUE新推限定菜單「天然頌讚」

為迎接2024新一年，香港康得思酒店米芝蓮粵菜食府明閣與法國著名水晶品牌 LALIQUE名為「天然頌讚」的合作，將以全新限定的菜單延續，繼續打造以大自然為靈感的主題餐室

明閣LALIQUE主題餐室

法國水晶品牌LALIQUE憑藉精湛的工藝及典雅的水晶設計而享譽國際；明閣同樣透過精緻的廣東美饌佳餚，自2009年起奪得米芝蓮星級殊榮以及自2018年獲得黑珍珠的認可，採用上乘食材將粵菜昇華至美食藝術，兩者追求完美的理念不謀而合，成就這一場志趣相投的合作。

LALIQUE將明閣其中一間廂房重新設計成主題廂房，房間內懸掛了以香榭麗舍大道旁的樹木為主題的香榭麗舍(Champs-Elysées)吊燈及由著名法國設計師Andree Putman創作室設計的ORGUE系列三層吊燈。餐室內也陳列了以大草原、叢林和森林之王爲主題的動物雕塑，栩栩如生的雕塑展現雄偉及野性的感覺，把房間讓人眼前一亮之感，散發出絢麗耀眼的光彩。在私人包廂的餐桌上亦挑選並擺放了LALIQUE切合主題設計的食具，而牆上更鑲嵌著一組一組的水晶燕子雕塑，構成一幅美麗的大自然風景畫，把燕子進門喜氣洋洋的吉祥寓意祝福送到每位賓客。

 

中菜行政總廚李悅發師傅精挑細選一系列矜貴食材，精心設計配合主題的全新六道菜時令菜單。明閣以多元化的餐酒搭配享負盛名，套餐特別包含一支侍酒師精選的LALIQUE甜酒作配搭，佳釀均以LALIQUEJames Suckling合作設計的「壹百分酒具系列」酒器所盛載

 

Klook.com

 

套餐當中精選菜式包括原個椰皇菜膽天白菇竹笙清燉松茸甘醇上湯入口滑順，松茸清香鮮甜，具有滋陰養胃的功效；蠔皇扣原隻南非鮑魚拼堂弄花膠以堂弄的工藝在賓客面前處理，鮑魚被輕輕烹煮至軟嫩，花膠質感細膩，搭配蠔皇醬汁，進一步為菜式提鮮​​​​​​「明閣自家製XO醬油雞樅焗本地龍蝦」以本地小青龍蝦為主要食材，新鮮龍蝦肉質鮮嫩彈牙，並配搭明閣招牌自家製XO醬，師傅特意再加入油雞樅，濃郁風味與XO醬的香辣味道相得益彰，提升整體的層次感。椰汁蘆薈官燕糕清潤的椰汁蘆糕加上啖啖矜貴官燕，在LALIQUE高腳水晶杯的襯托下，尤其晶瑩剔透，是一道清香爽口的甜點。

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香港康得思酒店 明閣

「天然頌讚」水晶尊尚盛宴菜單

六道菜連一支侍酒師精選的LALIQUE佳釀晚宴

地址：香港旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

價格：$2,888（兩位用，需另加一服務費）

電話：3552 3300

電郵：[email protected]

必須提前預訂，每位惠顧晚宴的賓客可獲贈LALIQUE香薰蠟燭乙個（價值$680

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