米芝蓮粵菜廳明閣聯乘法國水晶LALIQUE新推限定菜單「天然頌讚」

為迎接2024新一年，香港康得思酒店米芝蓮粵菜食府明閣與法國著名水晶品牌 LALIQUE名為「天然頌讚」的合作，將以全新限定的菜單延續，繼續打造以大自然為靈感的主題餐室。
法國水晶品牌LALIQUE憑藉精湛的工藝及典雅的水晶設計而享譽國際；明閣同樣透過精緻的廣東美饌佳餚，自2009年起奪得米芝蓮星級殊榮以及自2018年獲得黑珍珠的認可，採用上乘食材將粵菜昇華至美食藝術，兩者追求完美的理念不謀而合，成就這一場志趣相投的合作。
LALIQUE將明閣其中一間廂房重新設計成主題廂房，房間內懸掛了以香榭麗舍大道旁的樹木為主題的香榭麗舍(Champs-Elysées)吊燈及由著名法國設計師Andree Putman創作室設計的ORGUE系列三層吊燈。餐室內也陳列了以大草原、叢林和森林之王爲主題的動物雕塑，栩栩如生的雕塑展現雄偉及野性的感覺，把房間讓人眼前一亮之感，散發出絢麗耀眼的光彩。在私人包廂的餐桌上亦挑選並擺放了LALIQUE切合主題設計的食具，而牆上更鑲嵌著一組一組的水晶燕子雕塑，構成一幅美麗的大自然風景畫，把燕子進門喜氣洋洋的吉祥寓意祝福送到每位賓客。
中菜行政總廚李悅發師傅精挑細選一系列矜貴食材，精心設計配合主題的全新六道菜時令菜單。明閣以多元化的餐酒搭配享負盛名，套餐特別包含一支侍酒師精選的LALIQUE甜酒作配搭，佳釀均以LALIQUE和James Suckling合作設計的「壹百分酒具系列」酒器所盛載。
套餐當中精選菜式包括「原個椰皇菜膽天白菇竹笙清燉松茸」甘醇上湯入口滑順，松茸清香鮮甜，具有滋陰養胃的功效；「蠔皇扣原隻南非鮑魚拼堂弄花膠」以堂弄的工藝在賓客面前處理，鮑魚被輕輕烹煮至軟嫩，花膠質感細膩，搭配蠔皇醬汁，進一步為菜式提鮮；「明閣自家製XO醬油雞樅焗本地龍蝦」以本地小青龍蝦為主要食材，新鮮龍蝦肉質鮮嫩彈牙，並配搭明閣招牌自家製的XO醬，師傅特意再加入油雞樅，濃郁風味與XO醬的香辣味道相得益彰，提升整體的層次感。「椰汁蘆薈官燕糕」清潤的椰汁蘆薈糕加上啖啖矜貴官燕，在LALIQUE高腳水晶杯的襯托下，尤其晶瑩剔透，是一道清香爽口的甜點。
香港康得思酒店 明閣
「天然頌讚」水晶尊尚盛宴菜單
六道菜連一支侍酒師精選的LALIQUE佳釀晚宴
地址：香港旺角上海街555號香港康得思酒店6樓
價格：$2,888（兩位用，需另加一服務費）
電話：3552 3300
必須提前預訂，每位惠顧晚宴的賓客可獲贈LALIQUE香薰蠟燭乙個（價值$680）