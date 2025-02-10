米芝蓮粵菜明閣 聯乘本地百年老字號公和荳品廠 驚喜「豆韻飄香」菜單 $88起食燕窩豆腐奶凍/本地龍蝦麻婆豆腐

明閣全新「豆韻飄香」菜單

「公和荳品廠」創立於1893年，逾百年都以傳統工藝手法製荳，香滑的豆腐與滑嫩細緻的豆腐花多年來深受食客所愛，近年還屢獲米芝蓮必比登推介，口碑有目共睹。而今次明閣所推出的「豆韻飄香」菜單，就由明閣及中廚部行政總廚李悅發師傅將本地鮮製的豆製品融入菜式，在傳統粵菜基礎上結合本地食材，炮製出一系列展現豆香韻味的特色菜餚，同時推廣本地品牌與豆製品飲食文化。

當中必試本地龍蝦麻婆豆腐($438)，選用新鮮本地青龍蝦配搭經典麻婆豆腐，醇厚的豆瓣醬與微辣的調味料相互交融，打造出獨特的粵式風味。鮮爽的龍蝦肉，以少許花椒油炒香，讓麻婆豆婆添上一抹誘人的麻香。關東刺參馬友豆腐煲($698)則用料矜貴，以日本關東刺參配豆腐紅燒，加入少許梅香馬友鹹魚昇華味道，鮮美鹹香，絕對是冬日必食的煲仔小菜。還有極巧刀工的琥珀千葉豆腐($258)，廚師將公和荳品廠出品的招牌滑嫩豆腐，巧手細切成2毫米厚度的薄片，並精心盤於碟中，搭配炒香的雞頭米、萵筍粒、馬蹄粒、榆耳以及羊肚菌等素食材料，綴以香脆琥珀合桃，精緻而美味。最後甜品則有燕窩豆腐奶凍($88)，以豆香清冽的無糖淡豆漿配忌廉製成的豆腐奶凍，綴以燕窩和金箔，香甜幼滑，完美為「豆韻飄香」嚐味菜單作結。