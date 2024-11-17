米芝蓮過江龍「金色不如帰 」全新限定新品！牛肝菌醬油鵝肝雞湯拉麵

拉麵迷注意！連續五年榮獲東京米芝蓮一星的拉麵店「金色不如帰」，將於11月18日起推出全新限定新品－牛肝菌醬油鵝肝雞湯拉麵！新品除了雞濃湯湯底，更配搭以 65 度低溫慢煮的岩手縣直送雞胸及香煎鵝肝，另加入意大利日曬番茄炒牛肝菌，整碗拉麵香氣四溢，令人回味無窮！

全新牛肝菌醬油鵝肝雞湯拉麵 $148

來自日本東京的「金色不如帰」自登陸香港後已開設5間分店，麵條由五種 100%日本麵粉每日新鮮製作，充滿小麥香，入口煙韌，口感介於蕎麥麵和細麵之間，風味獨特。今次新推出的牛肝菌醬油鵝肝雞湯拉麵特製黃金清湯，湯底由原隻超過40公斤的雞（包括雞骨、雞腳和雞皮）、薯仔和洋蔥等多種蔬菜慢火燉製 6 小時的雞濃湯，並配搭天然材料浸泡的魚清湯熬製而成，再加入 100%日本新鮮雞提煉而成的自家製雞油作點綴，令味道層次更加豐盛。全新限定拉麵更有升級配料，包括以 65 度低溫慢煮的岩手縣直送雞胸、富含油脂香氣的香煎鵝肝及意大利日曬番茄炒牛肝菌，整體香濃細膩，值得一試！