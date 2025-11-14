米芝蓮2025｜七家新入選香港澳門米芝蓮指南餐廳名單出爐

香港澳門米芝蓮指南網站剛剛公布，11月份評審員挑選了新一輪入選香港澳門米芝蓮指南的七家餐廳，有名廚手工意粉餐廳、泰式地道街頭美食、易名一星粵菜館、新加坡大廚家鄉菜、新裝後回歸的法國菜名店。即睇入選名單！



地道泰國美食「友」 今年7月正式登場的泰國餐廳Siaw「友」，曾前Samsen和泰排檔泰籍大廚Art Sinlaparkorn主理，提供地道泰國美食，開業不久即掀起人氣。米芝蓮評審推薦泰式肉碎煎蛋飯，可選擇免治豬肉或和牛，與四種辣椒、金不換、蒜頭爆炒，鎖住「鑊氣」，香辣惹味。另推介泰式煎椰汁糕現點現做，軟嫩富有椰香，底部煎至焦脆。

友

地址：尖沙咀赫德道8號地舖

電話：92291655

新加坡大廚家鄉童年回憶

Uncle Quek 米芝蓮一星餐廳Whey的副線，菜單源自Whey主廚、來自新加坡的Barry Quek家鄉童年回憶，將傳統風味注入創意。米芝蓮評審讚賞構思令人耳目一新，例如招牌龍蝦叻沙湯底充滿鮮蝦和蝦膏的鮮味，加入濃郁的椰漿及香料令人難忘。一口麥皮炸雞口感酥脆，啟發自新加坡小吃麥皮蝦，配上香料更增添層次。 Uncle Quek

地址:中環擺花街8號6樓

電話:95216179



名廚手工意粉店La Volta 人氣意大利鄉村風情pasta bar今年8月才開業，即火速入選！剛剛更榮獲Gambero Rosso Top Italian Restaurant Guide一叉殊榮。小館由前Drawing Room聯合創辦人Jeffrey Mui夥拍奧地利藉名廚Roland Schuller再度聯手合作，依據時令食材更新菜單，呈現傳統意大利風味。每日自家製作幾款意粉，如結他麵、薯糰丸子、意式雲吞、雞冠麵、魷魚圈麵等。廚師每天熬製魚湯、蜆湯、蝦湯、清菜湯煮不同意粉，為意粉提升鮮味。推介巨大版流心蛋三重芝士牛肝菌意大利菜蓉雲吞、結他麵配虎蝦番茄蝦湯汁、脆薯糰丸子配慢煮西班牙豬肉醬、Roland招牌梨子撻配自製雲尼拿意式雪糕。近日餐廳從意大利Alba、Umbria、Tuscany引入時令原顆白松露，每克$70起。 La Volta

地址：銅鑼灣蘭芳道 9 號

電話：6978 8800



文苑飯莊改名九龍飯館 懷舊裝潢粵菜館，前身為文苑飯莊，去年曾捲入假食評風波，一度暫停營業，裝修改名為九龍飯館，換上新菜單。主力做傳統粵菜，包括鑊氣小炒、時令海鮮、煲仔小菜。香港澳門米芝蓮指南推介梨木煙熏熟成乳鴿皇，是九龍飯館與熟成凍肉店汶傑記首次聯乘推出，乳鴿花上五天乾式熟成，再用梨木煙熏，皮脆肉嫩，滿溢油香。懷舊雞蛋焗魚腸每天限量供應，帶有焦香，鮮味回甘。 九龍飯館

地址：黃大仙竹園道55號天馬苑商場2樓S02號鋪

電話：6315 7300



全港首間芝士主題廚師發辦

Roucou 全港首間以芝士為主題的廚師發辦餐廳，法籍創辦人Jeremy Evrard是芝士專家，曾在知名法國餐廳擔任芝士總監。開這家餐廳展示世界各地不同種類傳統手工芝士，向食客娓娓道來它們的來源和其製作者的故事，並根據每款芝士的最佳熟成時機入饌，由法國及日本主廚烹調12道菜套餐，融合法日菜式，透過不同芝士組合帶出不同風味。自家製的酸種麵包也出色。逢星期六及日提供早午餐，選擇包括磨菇粗管麵配博福爾芝士（Beaufort Cheese）、溫泉蛋甜椒洋蔥醬配薯蓉及奧索伊拉蒂芝士（Ossau – Iraty Cheese）。

Roucou

地址：中環鴨巴甸街28號

電話：9603 6591



精緻歐洲餐廳Té Bo 主廚Sebastian Lorenzi擁有瑞士和菲律賓血統，畢業於倫敦藍帶廚藝學院，曾在多家知名餐廳工作，如L'Atelier De Joël Robuchon、Dinner by Heston Blumenthal，其後於米芝蓮一星餐廳Arcane擔任總廚。擅長將西式烹飪技法結合亞洲風味，米芝蓮評審推介造型別致的招牌菜牛小排意式餃子，分別以軟嫩多汁的牛肉與濃郁的黑松露馬鈴薯作餡，謂兩者的反差讓人回味。 Té Bo

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊二座2樓

電話：6806 6012



18載法菜名店翻新回歸

L'Atelier de Joël Robuchon

踏入18載、屢獲《米芝蓮指南》三星殊榮的法國菜餐廳，經過重新裝修，9月份正式回歸。在現任行政總廚 Julien Tongourian 的領導下，持續融合創新精神與傳統精粹，傳承世紀名廚Joël Robuchon對細節技藝、食材與美學的極致追求。回歸後聚焦品牌歷年最具代表性的經典菜式，包括經典魚子醬及新鮮蟹肉配龍蝦果凍，結合魚子醬、龍蝦果凍與椰菜花忌廉，層次豐富，帶來清新口感；螯蝦雲吞伴黑松露及香濃鴨肝醬，盡顯奢華滋味；慢煮法式頂級牛肉及鴨肝配陳年缽酒汁，香濃馥郁。這些經典菜式展現出火候與食材的精準掌握。 L'Atelier de Joël Robuchon

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭4樓403-410號舖

電話：2166 9000 香港澳門米芝蓮指南官方網站

