米芝蓮2025｜即睇上榜食肆名單 Amber二星變三星 今年新增7間一星食肆(持續更新)

米芝蓮2025|一星食肆

Ami(晉升至一星)

Plaisance by Mauro Colagreco(晉升至一星)

Tuber Umberto Bombana (晉升至一星)

Andō

Arcane

Beefbar Steakhouse

Belon

Chaat

Cristal Room by Anne-Sophie Pic

Épure

Estro

Feuille

Gaddi's

Godenya

Hansik Goo

Louise

Mono

Mora

Neighborhood

New Punjab Club

Petrus

Racines

Roganic

Ryota Kappou Modern

Sushi Wadatsumi

Tosca di Angelo

Vea

Whey

Yardbird

都爹利會館

福臨門 (灣仔)

富豪

何洪記(銅鑼灣)

鑄·鐵板燒

御寶軒 (尖沙咀)

甘牌燒鵝

割烹凜

留園雅敘

六福菜館

萬豪金殿

文華廳

長本

彭慶記

家全七福 (灣仔)

香宮

嘉麟樓

夏宮

新同樂

鮨.齋藤

大班樓

彤福軒

新榮記

一樂燒鵝 (中環)

逸東軒

夜上海 (尖沙咀)

甬府

浙江軒

瑞兆

澳門(晉升至一星)

雅吉

泓

鮨吉祥 宮川

瑞兆

被滅星餐廳

文華扒房

旺角明閣